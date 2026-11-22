Η βουλευτής της ΝΔ αντέδρασε στις ερωτήσεις για τις δύο υποθέσεις και επικαλέστηκε διορισμούς επί ΣΥΡΙΖΑ – «Μου κάνετε τους κήνσορες αλλά ξεχνάτε την καμπούρα σας» είπε στους δημοσιογράφους η βουλευτής της ΝΔ





Η ένταση ξεκίνησε με αφορμή τις ερωτήσεις για τις υποθέσεις Λιάκου και Τσάφου και τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης σχετικά με τις επαγγελματικές δραστηριότητες συγγενικών προσώπων στελεχών που κατέχουν θεσμικές θέσεις.





Η βουλευτής της ΝΔ αντέδρασε στον τρόπο με τον οποίο τέθηκαν τα ερωτήματα, ενώ στη συνέχεια επιχείρησε να μεταφέρει τη συζήτηση και στην περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, αναφερόμενη στις διαπραγματεύσεις με τους δανειστές και σε διορισμούς που είχαν πραγματοποιηθεί επί πρωθυπουργίας Αλέξη Τσίπρα.







«Ήρθα εγώ εδώ να απολογηθώ για το Λιάκο και τον Τσάφο;» Σε μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της συζήτησης, η Σοφία Βούλτεψη εξέφρασε ανοιχτά τη δυσαρέσκειά της για το περιεχόμενο των ερωτήσεων που δεχόταν.



«Μήπως θυμάσαι ότι ο Τσίπρας είχε διορίσει τον αντιπρόεδρό του στο 15μελές ως πρόεδρο στον ΕΟΠΕΠ. Εδώ δεν θα μου κάνεις εμένα αυτά... Μήπως θυμάσαι ότι κάποιοι διορίσαν τους αδερφούς και τους ξαδέρφους τους γενικούς γραμματείς... Αν θέλεις να συζητάς αυτά που θες εσύ... Μου κάνετε τους κήνσορες αλλά ξεχνάτε την καμπούρα σας γιατί θέλετε να κάνετε μόνο αντιπολίτευση». «Δεν είναι κουβέντα αυτή» παρατήρησε η παρουσιάστρια. «Ε όχι, με συγχωρείται. Ήρθα εγώ εδώ να απολογηθώ για τον Λιάκο και τον Τσάφο; Γι’ αυτό με έφερες; Όχι για αυτό με έφερες», είπε απευθυνόμενη σε έντονο ύψος στη Φαίη Μαυραγάνη για να συνεχίσει: «Είναι αυτό ερώτηση για μένα; Συγγνώμη φάε λίγο το 15μελές του Τσίπρα τις γυναίκες τους...».



«Λυπάμαι πολύ, αλλά αυτή δεν είναι κουβέντα. Δείτε το και θα καταλάβετε», είπε η Φαίη Μαυραγάνη με την Σοφία Βούλτεψη να απαντά: «Δεν θα δω τίποτα. Είμαι δημοσιογράφος, είμαι βουλευτής».



Κλείσιμο



Μαυραγάνη σε Βούλτεψη: «Χάσατε την ψυχραιμία σας και αυτό σας αδικεί» Η κατάσταση οξύνθηκε ακόμη περισσότερο προς το τέλος της συζήτησης, όταν η παρουσιάστρια θέλησε να ολοκληρώσει τη συνέντευξη και να προχωρήσει στην επόμενη ενότητα της εκπομπής.



«Κυρία Βούλτεψη, χάσατε την ψυχραιμία σας και αυτό σας αδικεί», της είπε η Φαίη Μαυραγάνη, σχολιάζοντας τον τρόπο με τον οποίο είχε εξελιχθεί η αντιπαράθεση.



Μάλιστα, η παρουσιάστρια εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της για το γεγονός ότι οι συνεχείς παρεμβάσεις δεν της επέτρεπαν να ολοκληρώσει τα ερωτήματά της.



«Μα δεν με έχετε αφήσει να τελειώσω μισή κουβέντα, κυρία Βούλτεψη, δεν είναι σωστό αυτό που κάνετε», πρόσθεσε, επισημαίνοντας ότι το πρόβλημα είχε εμφανιστεί ήδη από την πρώτη ερώτηση.



«Ελπίζω την άλλη φορά να μου κάνετε πολιτικές ερωτήσεις» – «Δεν ρωτήσαμε για τα ζώδια» Η αντιπαράθεση συνεχίστηκε και κατά την προσπάθεια ολοκλήρωσης της συζήτησης, όταν η Σοφία Βούλτεψη επανήλθε στο ζήτημα των ερωτήσεων που της είχαν απευθυνθεί.



«Ένα άτομο εναντίον τριών... Παιδιά, ελπίζω την άλλη φορά να μου κάνετε πολιτικές ερωτήσεις», ανέφερε προς τους δημοσιογράφους της εκπομπής.



Σε έντονη αντιπαράθεση εξελίχθηκε η παρουσία της Σοφίας Βούλτεψη στην πρωινή εκπομπή της Φαίης Μαυραγάνη στον ΣΚΑΪ, την Κυριακή (22/11), με τη βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας να έρχεται σε σύγκρουση τόσο με την παρουσιάστρια όσο και με δημοσιογράφους που συμμετείχαν στη συζήτηση.Η ένταση ξεκίνησε με αφορμή τις ερωτήσεις για τις υποθέσεις Λιάκου και Τσάφου και τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης σχετικά με τις επαγγελματικές δραστηριότητες συγγενικών προσώπων στελεχών που κατέχουν θεσμικές θέσεις.Η βουλευτής της ΝΔ αντέδρασε στον τρόπο με τον οποίο τέθηκαν τα ερωτήματα, ενώ στη συνέχεια επιχείρησε να μεταφέρει τη συζήτηση και στην περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, αναφερόμενη στις διαπραγματεύσεις με τους δανειστές και σε διορισμούς που είχαν πραγματοποιηθεί επί πρωθυπουργίας Αλέξη Τσίπρα.Οι συνεχείς διακοπές και οι εκατέρωθεν παρατηρήσεις ανέβασαν τους τόνους, με τη Φαίη Μαυραγάνη να παρεμβαίνει επανειλημμένα, ζητώντας να ολοκληρώσει για να πάνε παρακάτω.Σε μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της συζήτησης, η Σοφία Βούλτεψη εξέφρασε ανοιχτά τη δυσαρέσκειά της για το περιεχόμενο των ερωτήσεων που δεχόταν.«Μήπως θυμάσαι ότι ο Τσίπρας είχε διορίσει τον αντιπρόεδρό του στο 15μελές ως πρόεδρο στον ΕΟΠΕΠ. Εδώ δεν θα μου κάνεις εμένα αυτά... Μήπως θυμάσαι ότι κάποιοι διορίσαν τους αδερφούς και τους ξαδέρφους τους γενικούς γραμματείς... Αν θέλεις να συζητάς αυτά που θες εσύ... Μου κάνετε τους κήνσορες αλλά ξεχνάτε την καμπούρα σας γιατί θέλετε να κάνετε μόνο αντιπολίτευση». «Δεν είναι κουβέντα αυτή» παρατήρησε η παρουσιάστρια. «Ε όχι, με συγχωρείται. Ήρθα εγώ εδώ να απολογηθώ για τον Λιάκο και τον Τσάφο; Γι’ αυτό με έφερες; Όχι για αυτό με έφερες», είπε απευθυνόμενη σε έντονο ύψος στη Φαίη Μαυραγάνη για να συνεχίσει: «Είναι αυτό ερώτηση για μένα; Συγγνώμη φάε λίγο το 15μελές του Τσίπρα τις γυναίκες τους...».«Λυπάμαι πολύ, αλλά αυτή δεν είναι κουβέντα. Δείτε το και θα καταλάβετε», είπε η Φαίη Μαυραγάνη με την Σοφία Βούλτεψη να απαντά: «Δεν θα δω τίποτα. Είμαι δημοσιογράφος, είμαι βουλευτής».Η απάντηση της παρουσιάστριας ήταν άμεση: «Σαν πολιτικό σας καλέσαμε».Η κατάσταση οξύνθηκε ακόμη περισσότερο προς το τέλος της συζήτησης, όταν η παρουσιάστρια θέλησε να ολοκληρώσει τη συνέντευξη και να προχωρήσει στην επόμενη ενότητα της εκπομπής.«Κυρία Βούλτεψη, χάσατε την ψυχραιμία σας και αυτό σας αδικεί», της είπε η Φαίη Μαυραγάνη, σχολιάζοντας τον τρόπο με τον οποίο είχε εξελιχθεί η αντιπαράθεση.Μάλιστα, η παρουσιάστρια εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της για το γεγονός ότι οι συνεχείς παρεμβάσεις δεν της επέτρεπαν να ολοκληρώσει τα ερωτήματά της.«Μα δεν με έχετε αφήσει να τελειώσω μισή κουβέντα, κυρία Βούλτεψη, δεν είναι σωστό αυτό που κάνετε», πρόσθεσε, επισημαίνοντας ότι το πρόβλημα είχε εμφανιστεί ήδη από την πρώτη ερώτηση.Η αντιπαράθεση συνεχίστηκε και κατά την προσπάθεια ολοκλήρωσης της συζήτησης, όταν η Σοφία Βούλτεψη επανήλθε στο ζήτημα των ερωτήσεων που της είχαν απευθυνθεί.«Ένα άτομο εναντίον τριών... Παιδιά, ελπίζω την άλλη φορά να μου κάνετε πολιτικές ερωτήσεις», ανέφερε προς τους δημοσιογράφους της εκπομπής.

Η συγκεκριμένη τοποθέτηση προκάλεσε νέα αντίδραση από το πάνελ, με την απάντηση που ακούστηκε στο στούντιο να είναι χαρακτηριστική: «Συγγνώμη, δεν ρωτήσαμε για τα ζώδια».



Τελικά, η Φαίη Μαυραγάνη ολοκλήρωσε τη συζήτηση, αποχαιρέτησε τη βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και προχώρησε στο επόμενο θέμα της εκπομπής, εκφράζοντας παράλληλα τη λύπη της για την ένταση που είχε προηγηθεί στον τηλεοπτικό αέρα.

22.11.2026, 10:34