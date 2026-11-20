Τσάφος: Ρευστοποίησα τα ομόλογα της ExxonMobil λίγο αφότου έγινα υφυπουργός, λασπολογία τα όσα ακούγονται
Τσάφος: Ρευστοποίησα τα ομόλογα της ExxonMobil λίγο αφότου έγινα υφυπουργός, λασπολογία τα όσα ακούγονται
Ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανέφερε στη Βουλή ότι είχε αγοράσει τα ομόλογα το 2017 και έδωσε εντολή πώλησής τους στις 25 Μαρτίου 2025, για λόγους ηθικής τάξης – Απέρριψε τα περί σύγκρουσης συμφερόντων και παρέπεμψε στα στοιχεία του πόθεν έσχες του
Διευκρινίσεις για τα ομόλογα της ExxonMobil που κατείχε κατά την περίοδο που ήταν σύμβουλος του Κυριάκου Μητσοτάκη έδωσε ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Τσάφος, υποστηρίζοντας ότι ο δημόσιος διάλογος για το ζήτημα παραπέμπει σε «χαλασμένο τηλέφωνο».
Μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη συζήτηση επίκαιρης ερώτησης που του απηύθυνε η βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας Τζώρτζια Κεφάλα, ο κ. Τσάφος είπε ότι αγόρασε τα ομόλογα το 2017 και ότι έδωσε εντολή να πωληθούν στις 25.3.2025, δέκα ημέρες μετά την ορκωμοσία του. «Τον Μάιο του 2017 είχα αγοράσει τα ομόλογα. Τα πούλησα λίγες ημέρες αφότου έγινα υφυπουργός για λόγους ηθικής τάξης», ανέφερε.
Ο υφυπουργός υποστήριξε ότι «τα ομόλογα δεν είναι μετοχές, η αξία τους δεν μεταβάλλεται» και ότι σημαίνουν σταθερότητα και προβλεψιμότητα. «Η οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων από κάθε επενδυτικό προϊόν με σταθερή απόδοση ό,τι και να γίνει, προφανώς δεν υπάρχει», είπε. Τα στοιχεία, πρόσθεσε, φαίνονται στο πόθεν έσχες», του και της συζύγου του.
Η ExxonMobil, ανέφερε ο κ. Τσάφος, δραστηριοποιήθηκε στην Ελλάδα το 2019, οπότε και ψηφίστηκαν οι όροι της σύμβασης. Την περίοδο που ο ίδιος ήταν σύμβουλος του Κυριάκου Μητσοτάκη, η εταιρεία εκτελούσε το πρόγραμμα που είχε ήδη συμφωνηθεί. Για τις επαφές του με εταιρείες ενέργειας, εξήγησε ότι ήταν στο πλαίσιο συμβουλευτικών επιχειρήσεων, όπου εργαζόταν στις ΗΠΑ πριν 10 χρόνια. Η δράση του στον ιδιωτικό τομέα, υποστήριξε, του δίνει τα εφόδια για να διασφαλίζει τα συμφέροντα του ελληνικού λαού.
Παράλληλα, έκανε λόγο για λασπολογία και χαλασμένο τηλέφωνο στον δημόσιο διάλογο για το ζήτημα. «Τα ομόλογα έγιναν μετοχές, μετά έγιναν μετά μίλησαν για ενεργειακούς κολοσσούς, οι ενεργειακοί κολοσσοί έγιναν ενεργειακοί κολοσσοί που δραστηριοποιούνται στον Κάθετο Διάδρομο της Τουρκίας και το χαλασμένο τηλέφωνο έχει ξεφύγει από την πραγματικότητα», είπε, σημειώνοντας ότι ο ίδιος ήταν ειλικρινής και ότι «η λασπολογία είναι συχνά το τίμημα που πληρώνει κανείς για να συμμετέχει στα κοινά».
Μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη συζήτηση επίκαιρης ερώτησης που του απηύθυνε η βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας Τζώρτζια Κεφάλα, ο κ. Τσάφος είπε ότι αγόρασε τα ομόλογα το 2017 και ότι έδωσε εντολή να πωληθούν στις 25.3.2025, δέκα ημέρες μετά την ορκωμοσία του. «Τον Μάιο του 2017 είχα αγοράσει τα ομόλογα. Τα πούλησα λίγες ημέρες αφότου έγινα υφυπουργός για λόγους ηθικής τάξης», ανέφερε.
Ο υφυπουργός υποστήριξε ότι «τα ομόλογα δεν είναι μετοχές, η αξία τους δεν μεταβάλλεται» και ότι σημαίνουν σταθερότητα και προβλεψιμότητα. «Η οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων από κάθε επενδυτικό προϊόν με σταθερή απόδοση ό,τι και να γίνει, προφανώς δεν υπάρχει», είπε. Τα στοιχεία, πρόσθεσε, φαίνονται στο πόθεν έσχες», του και της συζύγου του.
Η ExxonMobil, ανέφερε ο κ. Τσάφος, δραστηριοποιήθηκε στην Ελλάδα το 2019, οπότε και ψηφίστηκαν οι όροι της σύμβασης. Την περίοδο που ο ίδιος ήταν σύμβουλος του Κυριάκου Μητσοτάκη, η εταιρεία εκτελούσε το πρόγραμμα που είχε ήδη συμφωνηθεί. Για τις επαφές του με εταιρείες ενέργειας, εξήγησε ότι ήταν στο πλαίσιο συμβουλευτικών επιχειρήσεων, όπου εργαζόταν στις ΗΠΑ πριν 10 χρόνια. Η δράση του στον ιδιωτικό τομέα, υποστήριξε, του δίνει τα εφόδια για να διασφαλίζει τα συμφέροντα του ελληνικού λαού.
Παράλληλα, έκανε λόγο για λασπολογία και χαλασμένο τηλέφωνο στον δημόσιο διάλογο για το ζήτημα. «Τα ομόλογα έγιναν μετοχές, μετά έγιναν μετά μίλησαν για ενεργειακούς κολοσσούς, οι ενεργειακοί κολοσσοί έγιναν ενεργειακοί κολοσσοί που δραστηριοποιούνται στον Κάθετο Διάδρομο της Τουρκίας και το χαλασμένο τηλέφωνο έχει ξεφύγει από την πραγματικότητα», είπε, σημειώνοντας ότι ο ίδιος ήταν ειλικρινής και ότι «η λασπολογία είναι συχνά το τίμημα που πληρώνει κανείς για να συμμετέχει στα κοινά».
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