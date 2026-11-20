Ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανέφερε στη Βουλή ότι είχε αγοράσει τα ομόλογα το 2017 και έδωσε εντολή πώλησής τους στις 25 Μαρτίου 2025, για λόγους ηθικής τάξης – Απέρριψε τα περί σύγκρουσης συμφερόντων και παρέπεμψε στα στοιχεία του πόθεν έσχες του