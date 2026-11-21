O Τσίπρας προτείνει το «Υπάρχει και φιλότιμο» για ταινία της εβδομάδας: Αυτοί φάγανε, εσείς να δούμε τι θα τους κάνετε
O Τσίπρας προτείνει το «Υπάρχει και φιλότιμο» για ταινία της εβδομάδας: Αυτοί φάγανε, εσείς να δούμε τι θα τους κάνετε
O πρόεδρος της ΕΛΑΣ καταγγέλλει φαινόμενα διαφθοράς και προειδοποιεί ότι μια τρίτη κυβερνητική θητεία θα τα «κανονικοποιήσει» – «Στο τέλος θα χάσουμε το μέτρημα»
Την ταινία «Υπάρχει και φιλότιμο» προτείνει αυτή την εβδομάδα ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας.
Το «γιατί» το εξηγεί στη σχετική ανάρτησή του:
«Και πάλι σκάνδαλα είχε η επικαιρότητα και αυτή την εβδομάδα.
Δύο ακόμα ιερείς κάτω από τον αρχιερέα. Στο τέλος θα χάσουμε το μέτρημα.
Σήμερα θα σας προτείνω την ταινία “Υπάρχει και φιλότιμο” του Αλέκου Σακελλάριου με πρωταγωνιστή τον ανεπανάληπτο Λάμπρο Κωνσταντάρα.
Αυτοί φάγανε. Εσείς να δούμε τι θα τους κάνετε», καταλήγει.
Στο επεξηγηματικό συνοδευτικό κείμενο της ΕΛΑΣ προστίθενται τα εξής:
«Έχουμε πια ζαλιστεί να μετράμε πόσοι υπουργοί παραιτήθηκαν για την εμπλοκή τους σε υποθέσεις διαφθοράς, πόσοι επέστρεψαν χωρίς να αλλάξει κάτι παρά μόνο ο χρόνος που όλα τα σκεπάζει, πόσοι εμπλέκονται και συνεχίζουν σα να μη συμβαίνει τίποτε…
Από πού να το πιάσεις και πού να το αφήσεις…».
Και σε α' ενικό πρόσωπο αναφέρεται επίσης:
«Δεν είναι λοιπόν υπερβολή αυτό που είπα σε μια ομιλία μου τη βδομάδα που πέρασε. Μια τρίτη τετραετία στον Αρχιερέα όχι μόνο θα πολλαπλασιάσει τους ιερείς αλλά θα κανονικοποιήσει τη διαφθορά στη χώρα μας.
Και ο κίνδυνος δεν είναι μόνο ηθικός, είναι κυρίως οικονομικός. Γιατί κάθε ευρώ στις τσέπες τους είναι ένα ευρώ λιγότερο στα δημόσια σχολεία και νοσοκομεία και ένα περισσότερο στους λογαριασμούς της ακρίβειας.
Αυτοί λοιπόν φάγανε και τρώνε.
Να δούμε εσείς, εμείς, όλοι όσοι χάνουμε από όλο αυτό το φαγοπότι, τι θα κάνουμε…».
Το «γιατί» το εξηγεί στη σχετική ανάρτησή του:
«Και πάλι σκάνδαλα είχε η επικαιρότητα και αυτή την εβδομάδα.
Δύο ακόμα ιερείς κάτω από τον αρχιερέα. Στο τέλος θα χάσουμε το μέτρημα.
Σήμερα θα σας προτείνω την ταινία “Υπάρχει και φιλότιμο” του Αλέκου Σακελλάριου με πρωταγωνιστή τον ανεπανάληπτο Λάμπρο Κωνσταντάρα.
Αυτοί φάγανε. Εσείς να δούμε τι θα τους κάνετε», καταλήγει.
Στο επεξηγηματικό συνοδευτικό κείμενο της ΕΛΑΣ προστίθενται τα εξής:
«Έχουμε πια ζαλιστεί να μετράμε πόσοι υπουργοί παραιτήθηκαν για την εμπλοκή τους σε υποθέσεις διαφθοράς, πόσοι επέστρεψαν χωρίς να αλλάξει κάτι παρά μόνο ο χρόνος που όλα τα σκεπάζει, πόσοι εμπλέκονται και συνεχίζουν σα να μη συμβαίνει τίποτε…
Από πού να το πιάσεις και πού να το αφήσεις…».
Και σε α' ενικό πρόσωπο αναφέρεται επίσης:
«Δεν είναι λοιπόν υπερβολή αυτό που είπα σε μια ομιλία μου τη βδομάδα που πέρασε. Μια τρίτη τετραετία στον Αρχιερέα όχι μόνο θα πολλαπλασιάσει τους ιερείς αλλά θα κανονικοποιήσει τη διαφθορά στη χώρα μας.
Και ο κίνδυνος δεν είναι μόνο ηθικός, είναι κυρίως οικονομικός. Γιατί κάθε ευρώ στις τσέπες τους είναι ένα ευρώ λιγότερο στα δημόσια σχολεία και νοσοκομεία και ένα περισσότερο στους λογαριασμούς της ακρίβειας.
Αυτοί λοιπόν φάγανε και τρώνε.
Να δούμε εσείς, εμείς, όλοι όσοι χάνουμε από όλο αυτό το φαγοπότι, τι θα κάνουμε…».
🎬 Η ταινία της εβδομαδας έχει και πάλι φαγοπότι, καθώς η επικαιρότητα για άλλη μια φορά είχε σκάνδαλα.— Αλέξης Τσίπρας - Alexis Tsipras (@atsipras) November 21, 2026
Έχουμε πια ζαλιστεί να μετράμε πόσοι υπουργοί παραιτήθηκαν για την εμπλοκή τους σε υποθέσεις διαφθοράς, πόσοι επέστρεψαν χωρίς να αλλάξει κάτι παρά μόνο ο χρόνος που όλα τα… pic.twitter.com/48zGGSd14E
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