Μαργαρίτης: Ντροπή και μόνο ντροπή τα κόμματα της Κεντροαριστεράς να πλακώνονται ακόμα και για την σημαία του Πολυτεχνείου
Μαργαρίτης: Ντροπή και μόνο ντροπή τα κόμματα της Κεντροαριστεράς να πλακώνονται ακόμα και για την σημαία του Πολυτεχνείου
Με όλα αυτά η Δεξιά και η Ακροδεξιά μάς «γλεντάνε» λέει το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ
Παρέμβαση στον «πόλεμο» μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ κάνει ο Θόδωρος Μαργαρίτης χαρακτηρίζοντας «ντροπή» την «εικόνα» της δημόσιας αντιπαράθεσης των δύο κομμάτων της κεντροαριστεράς για τη σημαία του Πολυτεχνείου.
Ο επικεφαλής της Ανανεωτικής Αριστεράς και στέλεχος του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ υπογραμμίζει ότι αυτή η αντιπαράθεση λειτουργεί ως «βούτυρο στο ψωμί των αρνητών της ηρωικής εξέγερσης το 1973» κι ότι αυτό που πρέπει να γίνει είναι αφενός να σταματήσει και αφετέρου να παραδοθεί η ηρωική σημαία από τη φοιτητική παράταξη στον Σύνδεσμο Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών (ΣΦΕΑ). Ο κ. Μαργαρίτης αφήνει αιχμές κατά του ΠΑΣΟΚ, της ΕΛΑΣ αλλά και της Νέας Αριστεράς που έθιξαν ένα θέμα που αντί της αντιπαράθεσης «χρειάζεται προσεκτικές κινήσεις και σεβασμό στην ιστορία». Και υπογραμμίζει χαρακτηριστικά: «Η δημόσια αντιπαράθεση δεν ωφελεί κανέναν. Την δεκαετία του '80 ΠΑΣΟΚ- ΚΚΕ- ΚΚΕ ΕΣ για τόσο λεπτά θέματα έκαναν συνεννοήσεις με αρμόδια στελέχη τους. Τώρα με όλα αυτά η Δεξιά και η Ακροδεξιά μάς "γλεντάνε". Έτσι ακριβώς»
Με την ανάρτησή του ο Θόδωρος Μαργαρίτης αναφέρει αναλυτικά:
«ΟΛΑ ΕΧΟΥΝ ΕΝΑ ΟΡΙΟ!
Για να πούμε τα πράγματα με το όνομα τους, χωρίς κομματικές παρωπίδες. Η εικόνα ότι τα κόμματα της Κεντροαριστεράς μπορούν να πλακωθούν ακόμα και για την σημαία της εξέγερσης του Πολυτεχνείου είναι ντροπή. Μόνο ντροπή!
Επειδή υπήρξα μέλος του ΚΣ της ΕΦΕΕ και έχω κρατήσει αυτή την σημαία σε διαδήλωση θα πω λοιπόν μερικά πράγματα και σε όποιον αρέσουν.
● Κακώς η ΕΛΑΣ και η ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ έκαναν επίθεση στο ΠΑΣΟΚ για ένα ζήτημα που ήθελε προσεκτικές κινήσεις και σεβασμό στην ιστορία. Η δημόσια αντιπαράθεση δεν ωφελεί κανέναν. Την δεκαετία του '80 ΠΑΣΟΚ- ΚΚΕ- ΚΚΕ ΕΣ για τόσο λεπτά θέματα έκαναν συνεννοήσεις με αρμόδια στελέχη τους. Τώρα με όλα αυτά η Δεξιά και η Ακροδεξιά μάς "γλεντάνε". Έτσι ακριβώς.
● Κακώς το ΠΑΣΟΚ οχυρώνεται πίσω από την ΠΑΣΠ ΑΣΟΕΕ που έχει την σημαία. Δεν είναι αυτή το φοιτητικό κίνημα.
Η ΠΑΣΠ ΑΣΟΕΕ είχε την σημαία και όταν πήγε στον ΣΥΡΙΖΑ και όταν υποστήριξε τον Κασσελάκη (τότε τα σημερινά στελέχη της ΕΛΑΣ βέβαια δεν μίλαγαν). Τώρα από ότι μαθαίνω η ΠΑΣΠ ΑΣΟΕΕ επιστρέφει στο ΠΑΣΟΚ. Σε κάθε περίπτωση επειδή είδα και ανακοίνωση της ΠΑΣΠ, η σημαία δεν ανήκει σε καμία παράταξη.
● Πράγματι η σημαία μιας εξέγερσης δεν είναι ένα κειμήλιο για την Βουλή. Μέχρι- και ΑΝ -συγκροτηθεί η ΕΦΕΕ που διαλύθηκε με ευθύνη των κομμάτων, η ηρωική σημαία δεν πρέπει να μην μείνει σε κάποια παράταξη και σε κάποιους ανθρώπους. Η ΜΟΝΗ ΛΟΓΙΚΗ ΛΥΣΗ είναι να παραδοθεί στον ΣΦΕΑ.
Ο σύνδεσμος είναι κατοχυρωμένος θεσμικά και σε αυτόν συμμετέχουν ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ που πήραν μέρος στην εξέγερση του Πολυτεχνείου και στην αντιδικτατορική πάλη. Όλα τα υπόλοιπα με τον δημόσιο καυγά είναι βούτυρο στο ψωμί των αρνητών της ηρωικής εξέγερσης το 1973».
Ο επικεφαλής της Ανανεωτικής Αριστεράς και στέλεχος του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ υπογραμμίζει ότι αυτή η αντιπαράθεση λειτουργεί ως «βούτυρο στο ψωμί των αρνητών της ηρωικής εξέγερσης το 1973» κι ότι αυτό που πρέπει να γίνει είναι αφενός να σταματήσει και αφετέρου να παραδοθεί η ηρωική σημαία από τη φοιτητική παράταξη στον Σύνδεσμο Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών (ΣΦΕΑ). Ο κ. Μαργαρίτης αφήνει αιχμές κατά του ΠΑΣΟΚ, της ΕΛΑΣ αλλά και της Νέας Αριστεράς που έθιξαν ένα θέμα που αντί της αντιπαράθεσης «χρειάζεται προσεκτικές κινήσεις και σεβασμό στην ιστορία». Και υπογραμμίζει χαρακτηριστικά: «Η δημόσια αντιπαράθεση δεν ωφελεί κανέναν. Την δεκαετία του '80 ΠΑΣΟΚ- ΚΚΕ- ΚΚΕ ΕΣ για τόσο λεπτά θέματα έκαναν συνεννοήσεις με αρμόδια στελέχη τους. Τώρα με όλα αυτά η Δεξιά και η Ακροδεξιά μάς "γλεντάνε". Έτσι ακριβώς»
Με την ανάρτησή του ο Θόδωρος Μαργαρίτης αναφέρει αναλυτικά:
«ΟΛΑ ΕΧΟΥΝ ΕΝΑ ΟΡΙΟ!
Για να πούμε τα πράγματα με το όνομα τους, χωρίς κομματικές παρωπίδες. Η εικόνα ότι τα κόμματα της Κεντροαριστεράς μπορούν να πλακωθούν ακόμα και για την σημαία της εξέγερσης του Πολυτεχνείου είναι ντροπή. Μόνο ντροπή!
Επειδή υπήρξα μέλος του ΚΣ της ΕΦΕΕ και έχω κρατήσει αυτή την σημαία σε διαδήλωση θα πω λοιπόν μερικά πράγματα και σε όποιον αρέσουν.
● Κακώς η ΕΛΑΣ και η ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ έκαναν επίθεση στο ΠΑΣΟΚ για ένα ζήτημα που ήθελε προσεκτικές κινήσεις και σεβασμό στην ιστορία. Η δημόσια αντιπαράθεση δεν ωφελεί κανέναν. Την δεκαετία του '80 ΠΑΣΟΚ- ΚΚΕ- ΚΚΕ ΕΣ για τόσο λεπτά θέματα έκαναν συνεννοήσεις με αρμόδια στελέχη τους. Τώρα με όλα αυτά η Δεξιά και η Ακροδεξιά μάς "γλεντάνε". Έτσι ακριβώς.
● Κακώς το ΠΑΣΟΚ οχυρώνεται πίσω από την ΠΑΣΠ ΑΣΟΕΕ που έχει την σημαία. Δεν είναι αυτή το φοιτητικό κίνημα.
Η ΠΑΣΠ ΑΣΟΕΕ είχε την σημαία και όταν πήγε στον ΣΥΡΙΖΑ και όταν υποστήριξε τον Κασσελάκη (τότε τα σημερινά στελέχη της ΕΛΑΣ βέβαια δεν μίλαγαν). Τώρα από ότι μαθαίνω η ΠΑΣΠ ΑΣΟΕΕ επιστρέφει στο ΠΑΣΟΚ. Σε κάθε περίπτωση επειδή είδα και ανακοίνωση της ΠΑΣΠ, η σημαία δεν ανήκει σε καμία παράταξη.
● Πράγματι η σημαία μιας εξέγερσης δεν είναι ένα κειμήλιο για την Βουλή. Μέχρι- και ΑΝ -συγκροτηθεί η ΕΦΕΕ που διαλύθηκε με ευθύνη των κομμάτων, η ηρωική σημαία δεν πρέπει να μην μείνει σε κάποια παράταξη και σε κάποιους ανθρώπους. Η ΜΟΝΗ ΛΟΓΙΚΗ ΛΥΣΗ είναι να παραδοθεί στον ΣΦΕΑ.
Ο σύνδεσμος είναι κατοχυρωμένος θεσμικά και σε αυτόν συμμετέχουν ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ που πήραν μέρος στην εξέγερση του Πολυτεχνείου και στην αντιδικτατορική πάλη. Όλα τα υπόλοιπα με τον δημόσιο καυγά είναι βούτυρο στο ψωμί των αρνητών της ηρωικής εξέγερσης το 1973».
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