Σκάνδαλο στην αυλή των Μακρόν: Ο πρώην έμπιστος της Μπριζίτ κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση εργαζομένων

Ο 58χρονος Πιερ-Ολιβιέ Κοστά, τον οποίο η Μπριζίτ Μακρόν αποκαλούσε «διαμάντι μου», βρίσκεται στο επίκεντρο καταγγελιών για σεξουαλική παρενόχληση εργαζομένων – Οι επίμονες προτάσεις, η εισαγγελική έρευνα και οι αντιδράσεις στο μουσείο της Μασσαλίας