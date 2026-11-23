Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία αναδεικνύεται σε στρατηγικό πυλώνα του σύγχρονου παραγωγικού μοντέλου της χώρας, με ισχυρό αποτύπωμα στις επενδύσεις, την απασχόληση, τις εξαγωγές, την έρευνα και την καινοτομία.
Αυτό θα πει «παρά τρίχα»: Νεαρός με πατίνι στην Πολωνία, δεν σταμάτησε σε STOP και πέρασε τη διάβαση την τελευταία στιγμή ενώ ερχόταν το τρένο, δείτε βίντεο
Αυτό θα πει «παρά τρίχα»: Νεαρός με πατίνι στην Πολωνία, δεν σταμάτησε σε STOP και πέρασε τη διάβαση την τελευταία στιγμή ενώ ερχόταν το τρένο, δείτε βίντεο
«Μια ανάσα από την τραγωδία» έγραψε στο Instagram η Polregio, η μεγαλύτερη εταιρεία σιδηροδρομικών μεταφορών της Πολωνίας
Κόβει την ανάσα το βίντεο με την επικίνδυνη οδηγική συμπεριφορά ενός νεαρού σε πατίνι στην Πολωνία, ο οποίος αφού αγνόησε το STOP, διέσχισε τις σιδηροδρομικές γραμμές κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή πριν τον παρασύρει διερχόμενο τρένο.
«Μια ανάσα από την τραγωδία» έγραψε στη λεζάντα του βίντεο με το περιστατικό που συνέβη στις αρχές Νοεμβρίου η Polregio, η μεγαλύτερη εταιρεία σιδηροδρομικών μεταφορών της Πολωνίας.
Στο βίντεο από κάμερα στο τρένο που κινείται με πλήρη ταχύτητα φαίνεται ο νεαρός με το ηλεκτρικό πατίνι να περνάει ισόπεδη σιδηροδρομική διάβαση γλιτώνοντας στο «παρά τρίχα». Σημειώνεται ότι τα τρένα της Polregio μπορούν να αναπτύξουν ταχύτητα έως 159 χλμ./ώρα.
«Η ισόπεδη διάβαση δεν είναι χώρος για να ρισκάρεις» έγραψε στην ανάρτησή της η πολωνική εταιρεία σιδηροδρόμων τονίζοντας ότι:
«Κάθε τέτοιο περιστατικό δεν συνεπάγεται μόνο τον κίνδυνο απώλειας ζωής ή τραυματισμού, αλλά έχει και άλλες συνέπειες: καθυστερήσεις στα δρομολόγια των τρένων, δαπανηρές επιχειρήσεις των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και ζημιές στο τροχαίο υλικό, το οποίο πρέπει να οδηγηθεί για επισκευή αντί να εξυπηρετεί τους επιβάτες» συνεχίζει η ανάρτηση της Polregio.
«Καμία βιασύνη δεν αξίζει έναν τέτοιο κίνδυνο. Σταμάτα, κοίτα γύρω σου και ζήσε!» έκλεισε η ανάρτηση για την παρολίγον τραγωδία στις γραμμές του τρένου στην Πολωνία.
«Μια ανάσα από την τραγωδία» έγραψε στη λεζάντα του βίντεο με το περιστατικό που συνέβη στις αρχές Νοεμβρίου η Polregio, η μεγαλύτερη εταιρεία σιδηροδρομικών μεταφορών της Πολωνίας.
Στο βίντεο από κάμερα στο τρένο που κινείται με πλήρη ταχύτητα φαίνεται ο νεαρός με το ηλεκτρικό πατίνι να περνάει ισόπεδη σιδηροδρομική διάβαση γλιτώνοντας στο «παρά τρίχα». Σημειώνεται ότι τα τρένα της Polregio μπορούν να αναπτύξουν ταχύτητα έως 159 χλμ./ώρα.
Poland scooter rider has NEAR-DEATH EXPERIENCE after riding RIGHT IN FRONT OF INCOMING TRAIN— RTVisual (@RT_Visual_on_X) November 6, 2026
TRAIN BLASTS PAST HIM BY INCHES pic.twitter.com/C4LzbitO4m
«Η ισόπεδη διάβαση δεν είναι χώρος για να ρισκάρεις» έγραψε στην ανάρτησή της η πολωνική εταιρεία σιδηροδρόμων τονίζοντας ότι:
- - Η πινακίδα STOP και ο κόκκινος φωτεινός σηματοδότης δεν αποτελούν απλώς σύσταση, αλλά επιβάλλουν την υποχρεωτική στάση.
- - Το τρένο δεν μπορεί να σταματήσει ακαριαία. Η απόσταση ακινητοποίησής του μπορεί να φτάσει αρκετές εκατοντάδες μέτρα.
- - Τα στατιστικά στοιχεία προκαλούν τρόμο: μόνο από την αρχή του τρέχοντος έτους, 33 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους σε ατυχήματα σε ισόπεδες διαβάσεις και 27 έχουν τραυματιστεί σοβαρά.
«Κάθε τέτοιο περιστατικό δεν συνεπάγεται μόνο τον κίνδυνο απώλειας ζωής ή τραυματισμού, αλλά έχει και άλλες συνέπειες: καθυστερήσεις στα δρομολόγια των τρένων, δαπανηρές επιχειρήσεις των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και ζημιές στο τροχαίο υλικό, το οποίο πρέπει να οδηγηθεί για επισκευή αντί να εξυπηρετεί τους επιβάτες» συνεχίζει η ανάρτηση της Polregio.
«Καμία βιασύνη δεν αξίζει έναν τέτοιο κίνδυνο. Σταμάτα, κοίτα γύρω σου και ζήσε!» έκλεισε η ανάρτηση για την παρολίγον τραγωδία στις γραμμές του τρένου στην Πολωνία.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα