Αυτό θα πει «παρά τρίχα»: Νεαρός με πατίνι στην Πολωνία, δεν σταμάτησε σε STOP και πέρασε τη διάβαση την τελευταία στιγμή ενώ ερχόταν το τρένο, δείτε βίντεο