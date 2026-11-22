Στα εγκαίνια του Παλαιού Μουσείου Ακρόπολης τη Δευτέρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης
Στα εγκαίνια του Παλαιού Μουσείου Ακρόπολης τη Δευτέρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης
Το απόγευμα θα μιλήσει σε εκδήλωση για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών
Στα εγκαίνια του Παλαιού Μουσείου Ακρόπολης θα παραστεί τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Ο πρωθυπουργός θα μιλήσει στις 12:00 στα εγκαίνια του Παλαιού Μουσείου της Ακρόπολης, ενώ το απόγευμα , το πρόγραμμά του περιλαμβάνει ομιλία σε εκδήλωση με τίτλο «Μαζί σπάμε τη σιωπή», ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, στο θέατρο Αλίκη.
Ο πρωθυπουργός θα μιλήσει στις 12:00 στα εγκαίνια του Παλαιού Μουσείου της Ακρόπολης, ενώ το απόγευμα , το πρόγραμμά του περιλαμβάνει ομιλία σε εκδήλωση με τίτλο «Μαζί σπάμε τη σιωπή», ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, στο θέατρο Αλίκη.
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