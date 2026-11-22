Στο 15,3% η ΕΛΑΣ, τρίτο το ΠΑΣΟΚ με 12,9%, εννέα κόμματα στη Βουλή – Στο 52% η ακρίβεια ως σημαντικότερο πρόβλημα – Το 74% δεν θα ψήφιζε κόμμα Σαμαρά

της Palmos Analysis για τον «Ελεύθερο Τύπο», διατηρώντας προβάδισμα 14,9 ποσοστιαίων μονάδων στην εκτίμηση εκλογικής επιρροής. Συγκεκριμένα, η ΝΔ συγκεντρώνει 30,2%, έναντι 15,3% της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, η οποία καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση, ενώ τρίτο ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 12,9%.



Σύμφωνα με την εκτίμηση κατανομής εδρών, εννέα κόμματα εισέρχονται στη Βουλή, με τη Νέα Δημοκρατία να εξασφαλίζει 122 έδρες, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη 47 και το ΠΑΣΟΚ 39.



Η εκτίμηση εκλογικής επιρροής και οι έδρες Στην τέταρτη θέση βρίσκεται η Ελληνική Λύση με 7%, ενώ ακολουθούν το ΚΚΕ με 6,8%, η Πλεύση Ελευθερίας με 5%, η Φωνή Λογικής με 4,5%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 3,5% και η Συμμαχία Ελλήνων με 3,4%.



Κάτω από το 3% βρίσκονται το ΜέΡΑ25 με 2,9%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 2,5%, η Νίκη με 2,3%, οι Σπαρτιάτες με 1,5%, οι Δημοκράτες - Προοδευτικό Κέντρο και η Νέα Αριστερά με 0,6% αντίστοιχα.



Στην εκτίμηση κατανομής εδρών, η Ελληνική Κίνηση και το ΚΚΕ εξασφαλίζουν από 21 έδρες, η Πλεύση Ελευθερίας 15, η Φωνή Λογικής 14, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 11 και η Συμμαχία Ελλήνων 10.







Η εικόνα στην πρόθεση ψήφου Στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ συγκεντρώνει 24,8%, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη 12,6% και το ΠΑΣΟΚ 10,6%. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 5,8%, το ΚΚΕ με 5,6%, η Πλεύση Ελευθερίας με 4,1% και η Φωνή Λογικής με 3,7%.



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Πρώτο πρόβλημα η ακρίβεια Η ακρίβεια και οι τιμές αποτελούν το σημαντικότερο πρόβλημα για το 52% των ερωτηθέντων. Ακολουθούν η διαφάνεια και η διαφθορά με 24%, η υγεία και η περίθαλψη με 23%, οι χαμηλοί μισθοί και οι συνθήκες εργασίας επίσης με 23% και η παιδεία με 19%.



Σχεδόν διπλάσιο ποσοστό από τη δεύτερη ΕΛΑΣ καταγράφει η Νέα Δημοκρατία στη νέα δημοσκόπηση για τον «Ελεύθερο Τύπο», διατηρώντας προβάδισμα 14,9 ποσοστιαίων μονάδων στην εκτίμηση εκλογικής επιρροής. Συγκεκριμένα, η ΝΔ συγκεντρώνει 30,2%, έναντι 15,3% της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, η οποία καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση, ενώ τρίτο ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 12,9%.Σύμφωνα με την εκτίμηση κατανομής εδρών, εννέα κόμματα εισέρχονται στη Βουλή, με τη Νέα Δημοκρατία να εξασφαλίζει 122 έδρες, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη 47 και το ΠΑΣΟΚ 39.Στην τέταρτη θέση βρίσκεται η Ελληνική Λύση με 7%, ενώ ακολουθούν το ΚΚΕ με 6,8%, η Πλεύση Ελευθερίας με 5%, η Φωνή Λογικής με 4,5%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 3,5% και η Συμμαχία Ελλήνων με 3,4%.Κάτω από το 3% βρίσκονται το ΜέΡΑ25 με 2,9%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 2,5%, η Νίκη με 2,3%, οι Σπαρτιάτες με 1,5%, οι Δημοκράτες - Προοδευτικό Κέντρο και η Νέα Αριστερά με 0,6% αντίστοιχα.Στην εκτίμηση κατανομής εδρών, η Ελληνική Κίνηση και το ΚΚΕ εξασφαλίζουν από 21 έδρες, η Πλεύση Ελευθερίας 15, η Φωνή Λογικής 14, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 11 και η Συμμαχία Ελλήνων 10.Στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ συγκεντρώνει 24,8%, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη 12,6% και το ΠΑΣΟΚ 10,6%. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 5,8%, το ΚΚΕ με 5,6%, η Πλεύση Ελευθερίας με 4,1% και η Φωνή Λογικής με 3,7%.Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία συγκεντρώνει 2,9%, η Συμμαχία Ελλήνων 2,8%, το ΜέΡΑ25 2,4%, ο ΣΥΡΙΖΑ 2% και η Νίκη 1,9%. Το 15,8% δηλώνει αναποφάσιστο ή δεν απαντά, ενώ το 17,8% συνολικά επιλέγει την αποχή, το άκυρο ή το λευκό ή δεν έχει αποφασίσει.Η ακρίβεια και οι τιμές αποτελούν το σημαντικότερο πρόβλημα για το 52% των ερωτηθέντων. Ακολουθούν η διαφάνεια και η διαφθορά με 24%, η υγεία και η περίθαλψη με 23%, οι χαμηλοί μισθοί και οι συνθήκες εργασίας επίσης με 23% και η παιδεία με 19%.

Τι δείχνει η μέτρηση για κόμμα Σαμαρά Στο ενδεχόμενο ίδρυσης κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, το 74% δεν θα το ψήφιζε «σε καμία περίπτωση», το 4% των πολιτών δηλώνει πως «σίγουρα θα το ψήφιζε» και το 18% «ίσως να το ψήφιζε», διατηρώντας σχεδόν την ίδια εικόνα από τους τελευταίους πέντε μήνες.



Τέλος, για τους κυβερνητικούς χειρισμούς στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου - Ισραήλ, το 51% τους αξιολογεί ως σωστούς ή μάλλον σωστούς, έναντι 38% που τους θεωρεί λανθασμένους ή μάλλον λανθασμένους.

22.11.2026, 08:48