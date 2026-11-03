Μετά τα αεροσκάφη-τάνκερ, στο τραπέζι και τα... drone killers: Τι συζητούν Ελλάδα και Πορτογαλία

Τα drone killers

Τα χαρακτηριστικά

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα από τα πεδία της περαιτέρω δυνητικής συνεργασίας Ελλάδας – Πορτογαλίας είναι τα drone killers, δηλαδή σκάφη- αεροσκάφη που εξειδικεύονται στις υβριδικές απειλές.Συγκεκριμένα, το MQ-9A Reaper ("Θεριστής") έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν ως αναγνωριστικά αεροσκάφη, ενώ είναι εξοπλισμένα με πυραύλους Hellfire που χρησιμοποιούνται για την επίθεση στόχων, γεγονός που τα καθιστά σημαντικούς συμμάχους σε ένα σενάριο επίθεσης, όπως τονίζει το Euronews, με μεγάλη ικανότητα επίθεσης σε στρατηγικούς στόχους με μεγάλη ακρίβεια, καθώς μπορεί να μεταφέρει πυραύλους AGM-114 Hellfire και βόμβες με καθοδήγηση λέιζερ ή GPS (όπως GBU-12 και GBU-38).Ως προς τα χαρακτηριστικά του, διαθέτει απαράμιλλη επιχειρησιακή ευελιξία, αυτονομία άνω των 27 ωρών, ταχύτητες 240 KTAS, μπορεί να επιχειρήσει έως και 50.000 πόδια και έχει χωρητικότητα ωφέλιμου φορτίου 3.850 λιβρών (1746 κιλών) που περιλαμβάνει 3.000 λίβρες (1361 κιλά) εξωτερικών εφοδίων. Το αεροσκάφος μεταφέρει 500% περισσότερο ωφέλιμο φορτίο και έχει εννέα φορές μεγαλύτερη ιπποδύναμη, ενώ παρέχει μεγάλης διάρκειας και διαρκή ικανότητα επιτήρησης/επιθετικής δράσης για το πολεμικό μαχητικό.