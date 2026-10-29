To υπουργείο Εξωτερικών καταδικάζει απερίφραστα την επίθεση με θαλάσσιο drone κατά ελληνόκτητου εμπορικού πλοίου
To υπουργείο Εξωτερικών καταδικάζει απερίφραστα την επίθεση με θαλάσσιο drone κατά ελληνόκτητου εμπορικού πλοίου
Τέτοιες επιθέσεις είναι απαράδεκτες, θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και συνιστούν σοβαρή απειλή για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας» αναφέρει το ΥΠΕΞ
«Η Ελλάδα καταδικάζει απερίφραστα την πρόσφατη επίθεση με θαλάσσιο drone κατά ελληνόκτητου εμπορικού πλοίου στα ανοικτά των ακτών της Βουλγαρίας. Τέτοιες επιθέσεις είναι απαράδεκτες, θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και συνιστούν σοβαρή απειλή για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας» αναφέρει σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ.
Στην ίδια ανάρτηση τονίζεται ότι «ως ναυτικό έθνος, η Ελλάδα αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στη θαλάσσια ασφάλεια και παραμένει σταθερά προσηλωμένη στο Διεθνές Δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου του Δικαίου της Θάλασσας».
Το ΥΠΕΞ καταλήγει λέγοντας: «Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας προς τη Βουλγαρία και τονίζουμε ότι οι υπεύθυνοι πρέπει να λογοδοτήσουν».
Στην ίδια ανάρτηση τονίζεται ότι «ως ναυτικό έθνος, η Ελλάδα αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στη θαλάσσια ασφάλεια και παραμένει σταθερά προσηλωμένη στο Διεθνές Δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου του Δικαίου της Θάλασσας».
Το ΥΠΕΞ καταλήγει λέγοντας: «Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας προς τη Βουλγαρία και τονίζουμε ότι οι υπεύθυνοι πρέπει να λογοδοτήσουν».
🇬🇷 #Greece unequivocally condemns the recent maritime drone attack against a Greek-owned merchant vessel off the coast of #Bulgaria. Such attacks are unacceptable, endanger human lives & pose a serious threat to the safety of navigation. @MFABulgaria @GRinBulgaria @eu_eeas https://t.co/E9AJqLKYCe— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) October 29, 2026
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