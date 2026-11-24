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Ο Διοικητής του «Μεταξά» επισκέφτηκε την Τροχαία Πειραιά με τον Ντύλαν, τον πρώτο σκύλο θεραπείας στο ΕΣΥ
Ο Διοικητής του «Μεταξά» επισκέφτηκε την Τροχαία Πειραιά με τον Ντύλαν, τον πρώτο σκύλο θεραπείας στο ΕΣΥ
Ο Ντύλαν είναι ο πρώτος σκύλος θεραπείας στο ΕΣΥ για την ψυχοσυναισθηματική στήριξη ασθενών - Στις εγκαταστάσεις της υπηρεσίας στα Καμίνια, τους υποδέχθηκε ο διοικητής της Τροχαίας Πειραιά, Σύλβιος Καραγιάννης
Ο Διοικητής του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου «Μεταξά», Σαράντος Ευσταθόπουλος, επισκέφτηκε την Τροχαία Πειραιά συνοδευόμενος από τον αγαπημένο του Ντύλαν, τον πρώτο σκύλο θεραπείας στο ΕΣΥ.
Στις εγκαταστάσεις της υπηρεσίας στα Καμίνια, τους υποδέχθηκε ο διοικητής της Τροχαίας Πειραιά, Σύλβιος Καραγιάννης.
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του, ο κ. Ευσταθόπουλος συνάντησε το προσωπικό της υπηρεσίας και παρουσίασε την πρωτοβουλία «Παρέα με Ουρά», η οποία υλοποιείται με επιτυχία στο Νοσοκομείο Μεταξά εδώ και περίπου ενάμιση χρόνο, με πρωταγωνιστή τον Ντύλαν.
Στόχος της δράσης είναι οι ασθενείς να απολαύσουν στιγμές χαράς και συντροφικότητας και να ανέβουν ψυχολογικά από την παρέα του Ντύλαν.
Με αυτόν τον τρόπο, επιβεβαιώνεται η αξία της ανθρώπινης επαφής εκτός από τις ιατρικές μεθόδους αντιμετώπισης ενός θέματος υγείας.
Σε ανάρτησή του, ο Διοικητής του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου «Μεταξά» έγραψε ότι διαπίστωσε με χαρά ότι αρκετοί από τους αστυνομικούς γνώριζαν ήδη την ιστορία του Ντύλαν είτε μέσα από τα δημοσιεύματα είτε από τα social media.
Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με τις καθιερωμένες αναμνηστικές φωτογραφίες και τον Ντύλαν να κλέβει, όπως πάντα, τις εντυπώσεις.
Στις εγκαταστάσεις της υπηρεσίας στα Καμίνια, τους υποδέχθηκε ο διοικητής της Τροχαίας Πειραιά, Σύλβιος Καραγιάννης.
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του, ο κ. Ευσταθόπουλος συνάντησε το προσωπικό της υπηρεσίας και παρουσίασε την πρωτοβουλία «Παρέα με Ουρά», η οποία υλοποιείται με επιτυχία στο Νοσοκομείο Μεταξά εδώ και περίπου ενάμιση χρόνο, με πρωταγωνιστή τον Ντύλαν.
Στόχος της δράσης είναι οι ασθενείς να απολαύσουν στιγμές χαράς και συντροφικότητας και να ανέβουν ψυχολογικά από την παρέα του Ντύλαν.
Με αυτόν τον τρόπο, επιβεβαιώνεται η αξία της ανθρώπινης επαφής εκτός από τις ιατρικές μεθόδους αντιμετώπισης ενός θέματος υγείας.
Σε ανάρτησή του, ο Διοικητής του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου «Μεταξά» έγραψε ότι διαπίστωσε με χαρά ότι αρκετοί από τους αστυνομικούς γνώριζαν ήδη την ιστορία του Ντύλαν είτε μέσα από τα δημοσιεύματα είτε από τα social media.
Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με τις καθιερωμένες αναμνηστικές φωτογραφίες και τον Ντύλαν να κλέβει, όπως πάντα, τις εντυπώσεις.
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