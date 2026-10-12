Τι ισχύει με την ρύθμιση που εξαιρεί στελέχη του ΔΕΔΔΗΕ από την αυτόφωρη διαδικασία για υποθέσεις εμπρησμού
Τι ισχύει με την ρύθμιση που εξαιρεί στελέχη του ΔΕΔΔΗΕ από την αυτόφωρη διαδικασία για υποθέσεις εμπρησμού
Οπως αποτυπώνεται από το περιεχόμενο της ρύθμισης και την συνοδευτική έκθεση συνεπειών, δεν καταργεί την ποινική ευθύνη των εμπλεκομένων ούτε αναστέλλει την ανακριτική έρευνα
Ειδική εξαίρεση από την αυτόφωρη διαδικασία για υπαλλήλους και στελέχη διαχειριστών ηλεκτρικής ενέργειας, σε υποθέσεις εμπρησμού που συνδέονται με τη λειτουργία του δικτύου ηλεκτροδότησης προβλέπει διάταξη νομοσχεδίου που κατατέθηκε στη Βουλής από τα υπουργεία Δικαιοσύνης, Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.
Η ρύθμιση προκαλεί ερωτήματα για την σκοπιμότητά της καθώς εισάγεται λίγους μήνες μετά από συλλήψεις στελεχών του ΔΕΔΔΗΕ από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ).
Ωστόσο, όπως αποτυπώνεται από το περιεχόμενο της και την συνοδευτική έκθεση συνεπειών, δεν καταργεί την ποινική ευθύνη των εμπλεκομένων ούτε αναστέλλει την ανακριτική έρευνα. Επίσης, δεν εισάγει γενική απαγόρευση κάθε σύλληψης, αλλά συγκεκριμένη δικονομική παρέκκλιση.
Η διάταξη περιλαμβάνεται στο άρθρο 208 του σχεδίου νόμου «Κώδικας Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών και άλλες διατάξεις» το οποίο βρίσκεται στο στάδιο της επεξεργασίας από τις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές χωρίς έως τώρα, στις δύο πρώτες συνεδριάσεις, να έχει γίνει αντικείμενο κριτικής από την αντιπολίτευση ή τους αρμόδιους φορείς. .
Το άρθρο 208 με τίτλο «Παρέκκλιση από την αυτόφωρη διαδικασία επί εγκλημάτων εμπρησμού» και προβλέπει την προσθήκη νέας παραγράφου στο άρθρο 92Α του νόμου 4662/2020. Σύμφωνα με το περιεχόμενό της “σε περίπτωση ενδείξεων εμπρησμού των άρθρων 264 και 265 του Ποινικού Κώδικα, οι οποίες συνδέονται με τη λειτουργία δικτύου ηλεκτροδότησης, οι αρμόδιοι υπάλληλοι των διαχειριστών ηλεκτρικής ενέργειας δεν υπάγονται, στη διαδικασία 417 και 427 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, για πράξη ή παράλειψη στο πλαίσιο των καθηκόντων τους, εκτός αν ο αρμόδιος εισαγγελέας, αφού ενημερωθεί για τα στοιχεία της υπόθεσης και για εξαιρετικούς και ειδικώς αιτιολογημένους λόγους, παραγγείλει διαφορετικά”.
Στην πράξη η εφαρμογή της συγκεκριμένης αυτόφωρης διαδικασίας παύει να αποτελεί τον κανόνα για τους υπαλλήλους που καλύπτει η διάταξη και προϋποθέτει ειδικά αιτιολογημένη εισαγγελική απόφαση.
Η έκθεση ανάλυσης συνεπειών των προωθούμενων ρυθμίσεων σημειώνει για το άρθρο 208: “Με την αξιολογούμενη ρύθμιση προστίθεται νέα παράγραφος. στο άρθρο 92Α του ν. 4662/2020 (Α΄ 27) με σκοπό την αποτελεσματική διερεύνηση περιπτώσεων εμπρησμού που συνδέονται με τη λειτουργία δικτύου ηλεκτροδότησης. Η διακρίβωση τυχόν ποινικής ευθύνης των αρμόδιων υπαλλήλων των Διαχειριστών Ηλεκτρικής Ενέργειας απαιτεί συχνά περαιτέρω ανακριτικές πράξεις, οι οποίες είναι δυσχερώς πραγματοποιήσιμες εντός του στενού χρονικού πλαισίου του αυτοφώρου, ενώ η υπαγωγή τους στην αυτόφωρη διαδικασία ενδέχεται να στερήσει την αναγκαία επιχειρησιακή συνδρομή τους για την αντιμετώπιση του φαινομένου και την αποκατάσταση του δικτύου. Τέλος, θεσπίζεται εξαιρετική αρμοδιότητα του αρμοδίου εισαγγελέα να κρίνει υπέρ της τήρησης της αυτοφώρου διαδικασίας, παραγγέλλοντας σχετικά τις διωκτικές αρχές, αφού λάβει γνώση των στοιχείων της υπόθεσης και αιτιολογώντας ειδικά την κρίση του αυτή”.
Κατά την ακρόαση των αρμόδιων φορέων από τα μέλη της Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης και Δικαιοσύνης της Βουλής, το μέλος του ΔΣ της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδας Χρήστος Νάιντος σημείωσε μεταξύ άλλων “Η Ένωση Εισαγγελέων κατανοεί τον σκοπό προστασίας της λειτουργίας κρίσιμων υπηρεσιών” ζήτησε ωστόσο επιπρόσθετες διευκρινίσεις.
Να σημειωθεί ότι οι αντιδράσεις πυροδοτήθηκαν από ανάρτηση του πρώην αξιωματικού της Πυροσβεστικής Ανδριανού Γκουρμπάτση ο οποίος έκανε λόγο για παρέμβαση στην Δικαιοσύνη.
Η ρύθμιση προκαλεί ερωτήματα για την σκοπιμότητά της καθώς εισάγεται λίγους μήνες μετά από συλλήψεις στελεχών του ΔΕΔΔΗΕ από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ).
Ωστόσο, όπως αποτυπώνεται από το περιεχόμενο της και την συνοδευτική έκθεση συνεπειών, δεν καταργεί την ποινική ευθύνη των εμπλεκομένων ούτε αναστέλλει την ανακριτική έρευνα. Επίσης, δεν εισάγει γενική απαγόρευση κάθε σύλληψης, αλλά συγκεκριμένη δικονομική παρέκκλιση.
Η διάταξη περιλαμβάνεται στο άρθρο 208 του σχεδίου νόμου «Κώδικας Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών και άλλες διατάξεις» το οποίο βρίσκεται στο στάδιο της επεξεργασίας από τις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές χωρίς έως τώρα, στις δύο πρώτες συνεδριάσεις, να έχει γίνει αντικείμενο κριτικής από την αντιπολίτευση ή τους αρμόδιους φορείς. .
Το άρθρο 208 με τίτλο «Παρέκκλιση από την αυτόφωρη διαδικασία επί εγκλημάτων εμπρησμού» και προβλέπει την προσθήκη νέας παραγράφου στο άρθρο 92Α του νόμου 4662/2020. Σύμφωνα με το περιεχόμενό της “σε περίπτωση ενδείξεων εμπρησμού των άρθρων 264 και 265 του Ποινικού Κώδικα, οι οποίες συνδέονται με τη λειτουργία δικτύου ηλεκτροδότησης, οι αρμόδιοι υπάλληλοι των διαχειριστών ηλεκτρικής ενέργειας δεν υπάγονται, στη διαδικασία 417 και 427 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, για πράξη ή παράλειψη στο πλαίσιο των καθηκόντων τους, εκτός αν ο αρμόδιος εισαγγελέας, αφού ενημερωθεί για τα στοιχεία της υπόθεσης και για εξαιρετικούς και ειδικώς αιτιολογημένους λόγους, παραγγείλει διαφορετικά”.
Στην πράξη η εφαρμογή της συγκεκριμένης αυτόφωρης διαδικασίας παύει να αποτελεί τον κανόνα για τους υπαλλήλους που καλύπτει η διάταξη και προϋποθέτει ειδικά αιτιολογημένη εισαγγελική απόφαση.
Η έκθεση ανάλυσης συνεπειών των προωθούμενων ρυθμίσεων σημειώνει για το άρθρο 208: “Με την αξιολογούμενη ρύθμιση προστίθεται νέα παράγραφος. στο άρθρο 92Α του ν. 4662/2020 (Α΄ 27) με σκοπό την αποτελεσματική διερεύνηση περιπτώσεων εμπρησμού που συνδέονται με τη λειτουργία δικτύου ηλεκτροδότησης. Η διακρίβωση τυχόν ποινικής ευθύνης των αρμόδιων υπαλλήλων των Διαχειριστών Ηλεκτρικής Ενέργειας απαιτεί συχνά περαιτέρω ανακριτικές πράξεις, οι οποίες είναι δυσχερώς πραγματοποιήσιμες εντός του στενού χρονικού πλαισίου του αυτοφώρου, ενώ η υπαγωγή τους στην αυτόφωρη διαδικασία ενδέχεται να στερήσει την αναγκαία επιχειρησιακή συνδρομή τους για την αντιμετώπιση του φαινομένου και την αποκατάσταση του δικτύου. Τέλος, θεσπίζεται εξαιρετική αρμοδιότητα του αρμοδίου εισαγγελέα να κρίνει υπέρ της τήρησης της αυτοφώρου διαδικασίας, παραγγέλλοντας σχετικά τις διωκτικές αρχές, αφού λάβει γνώση των στοιχείων της υπόθεσης και αιτιολογώντας ειδικά την κρίση του αυτή”.
Κατά την ακρόαση των αρμόδιων φορέων από τα μέλη της Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης και Δικαιοσύνης της Βουλής, το μέλος του ΔΣ της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδας Χρήστος Νάιντος σημείωσε μεταξύ άλλων “Η Ένωση Εισαγγελέων κατανοεί τον σκοπό προστασίας της λειτουργίας κρίσιμων υπηρεσιών” ζήτησε ωστόσο επιπρόσθετες διευκρινίσεις.
Να σημειωθεί ότι οι αντιδράσεις πυροδοτήθηκαν από ανάρτηση του πρώην αξιωματικού της Πυροσβεστικής Ανδριανού Γκουρμπάτση ο οποίος έκανε λόγο για παρέμβαση στην Δικαιοσύνη.
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