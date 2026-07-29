Τα τραγελαφικά των «κληρονόμων» και τα συμπλέγματα: Η καυστική ανάρτηση της κόρης του Γιάννη Ρίτσου για την απαγόρευση του γιου Χατζιδάκι
Τα τραγελαφικά των «κληρονόμων» και τα συμπλέγματα: Η καυστική ανάρτηση της κόρης του Γιάννη Ρίτσου για την απαγόρευση του γιου Χατζιδάκι
«Στη ζωή μου προσπαθώ να είμαι και να γίνομαι καλός άνθρωπος σαν και τους γονείς μου και να επιβεβαιώνω πως αξίζει να υπάρχω στη γη λόγω των πράξεών μου και όχι λόγω της δημιουργίας/προσφοράς των γονιών μου, που ανήκε στους ίδιους»
Με μια καυστική ανάρτηση, η Έρη Ρίτσου, κόρη του ποιητή Γιάννη Ρίτσου, παίρνει εμμέσως - πλην σαφώς - θέση για τον σάλο που προκάλεσε η απόφαση του υιού του Μάνου Χατζιδάκι να απαγορεύσει δημοσίευση των έργων του μουσικοσυνθέτη άνευ της άδειάς του.
Η συγγραφέας Έρη Ρίτσου δηλώνει ότι εισέπραξε άπειρη αγάπη από τους γονείς της με αποτέλεσμα να βγει «ισορροπημένος άνθρωπος χωρίς συμπλέγματα». Παρατηρεί δε πως προσπαθεί να αξίγει να υπάρχει λόγω των πράξεών της και όχι λόγω της δημιουργίας των γονιών της, μια δημιουργία η οποία ανήκε στους ίδιους, καθώς και σε όσους εκείνοι αφιέρωναν το έργο τους.
«Τα παραπάνω σκεφτόμουνα με αφορμή την επικαιρότητα και τα διάφορα τραγελαφικά των “κληρονόμων”» κατέληξε αιχμηρά η κόρη του Γιάννη Ρίτσου.
Δείτε αναλυτικά την ανάρτηση της Έρης Ρίτσου:
«Ομολογώ πως είμαι ένας ευτυχισμένος άνθρωπος, που είχε την τύχη να έχει για γονείς δυο εξαιρετικά καλούς ανθρώπους και να εισπράξει από αυτούς άπειρη αγάπη. Σαν αποτέλεσμα θεωρώ πως βγήκα ισορροπημένος άνθρωπος χωρίς συμπλέγματα (πέρα αυτού, που στα νιάτα μου είχε δημιουργήσει η καμπούρα μύτη μου).
Στη ζωή μου προσπαθώ να είμαι και να γίνομαι καλός άνθρωπος σαν και τους γονείς μου και να επιβεβαιώνω πως αξίζει να υπάρχω στη γη λόγω των πράξεών μου και όχι λόγω της δημιουργίας/προσφοράς των γονιών μου, που ανήκε στους ίδιους καθώς και σε όσους εκείνοι αφιέρωναν το έργο τους, είτε ήταν το αναγνωστικό κοινό στο οποίο απευθυνόταν ο πατέρας μου, είτε οι ασθενείς τους οποίους θεράπευε η μητέρα μου.
Τα παραπάνω σκεφτόμουνα με αφορμή την επικαιρότητα και τα διάφορα τραγελαφικά των “κληρονόμων”».
Η συγγραφέας Έρη Ρίτσου δηλώνει ότι εισέπραξε άπειρη αγάπη από τους γονείς της με αποτέλεσμα να βγει «ισορροπημένος άνθρωπος χωρίς συμπλέγματα». Παρατηρεί δε πως προσπαθεί να αξίγει να υπάρχει λόγω των πράξεών της και όχι λόγω της δημιουργίας των γονιών της, μια δημιουργία η οποία ανήκε στους ίδιους, καθώς και σε όσους εκείνοι αφιέρωναν το έργο τους.
«Τα παραπάνω σκεφτόμουνα με αφορμή την επικαιρότητα και τα διάφορα τραγελαφικά των “κληρονόμων”» κατέληξε αιχμηρά η κόρη του Γιάννη Ρίτσου.
Δείτε αναλυτικά την ανάρτηση της Έρης Ρίτσου:
«Ομολογώ πως είμαι ένας ευτυχισμένος άνθρωπος, που είχε την τύχη να έχει για γονείς δυο εξαιρετικά καλούς ανθρώπους και να εισπράξει από αυτούς άπειρη αγάπη. Σαν αποτέλεσμα θεωρώ πως βγήκα ισορροπημένος άνθρωπος χωρίς συμπλέγματα (πέρα αυτού, που στα νιάτα μου είχε δημιουργήσει η καμπούρα μύτη μου).
Στη ζωή μου προσπαθώ να είμαι και να γίνομαι καλός άνθρωπος σαν και τους γονείς μου και να επιβεβαιώνω πως αξίζει να υπάρχω στη γη λόγω των πράξεών μου και όχι λόγω της δημιουργίας/προσφοράς των γονιών μου, που ανήκε στους ίδιους καθώς και σε όσους εκείνοι αφιέρωναν το έργο τους, είτε ήταν το αναγνωστικό κοινό στο οποίο απευθυνόταν ο πατέρας μου, είτε οι ασθενείς τους οποίους θεράπευε η μητέρα μου.
Τα παραπάνω σκεφτόμουνα με αφορμή την επικαιρότητα και τα διάφορα τραγελαφικά των “κληρονόμων”».
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