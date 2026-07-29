Τα τραγελαφικά των «κληρονόμων» και τα συμπλέγματα: Η καυστική ανάρτηση της κόρης του Γιάννη Ρίτσου για την απαγόρευση του γιου Χατζιδάκι

«Στη ζωή μου προσπαθώ να είμαι και να γίνομαι καλός άνθρωπος σαν και τους γονείς μου και να επιβεβαιώνω πως αξίζει να υπάρχω στη γη λόγω των πράξεών μου και όχι λόγω της δημιουργίας/προσφοράς των γονιών μου, που ανήκε στους ίδιους»