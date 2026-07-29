Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση εκκένωσης: Πάνω από 800 κάτοικοι και επισκέπτες μεταφέρθηκαν στις Μοίρες, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Ρέθυμνο Αγία Γαλήνη

Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση εκκένωσης: Πάνω από 800 κάτοικοι και επισκέπτες μεταφέρθηκαν στις Μοίρες, δείτε βίντεο

Περισσότεροι από 800 άνθρωποι από τον Άγιο Παύλο και την Αγία Γαλήνη βρίσκονται αυτή τη στιγμή στους δύο χώρους φιλοξενίας, στο Κλειστό Γυμναστήριο Μοιρών και στο 2ο Δημοτικό Σχολείο, όπου έχει στηθεί ένας μεγάλος μηχανισμός υποστήριξης από τις τοπικές αρχές, το ΕΚΑΒ και τον Ερυθρό Σταυρό

Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση εκκένωσης: Πάνω από 800 κάτοικοι και επισκέπτες μεταφέρθηκαν στις Μοίρες, δείτε βίντεο
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Λίγο πριν τις 11.00 το βράδυ της Τετάρτης, ολοκληρώθηκε  η επιχείρηση εκκένωσης με εκατοντάδες ανθρώπους να μεταφέρονται με ασφάλεια στο Κλειστό Γυμναστήριο Μοιρών και στο 2ο Δημοτικό Σχολείο, όπου έχει στηθεί ένας μεγάλος μηχανισμός υποστήριξης για τους κατοίκους και τους επισκέπτες που απομακρύνθηκαν από τις περιοχές που απειλήθηκαν από τη μεγάλη πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, περισσότεροι από 800 άνθρωποι βρίσκονται αυτή τη στιγμή στους δύο χώρους φιλοξενίας. Ο Δήμος Φαιστού έχει εξασφαλίσει περισσότερες από 1.000 μερίδες φαγητού, ενώ από αύριο αναμένεται να ληφθούν αποφάσεις για τη διαμονή τους, με το ενδεχόμενο κάποιοι να παραμείνουν στις εγκαταστάσεις και άλλοι να μεταφερθούν σε ξενοδοχεία.

Στους χώρους φιλοξενίας βρίσκονται δυνάμεις του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, εθελοντές και προσωπικό του Δήμου, οι οποίοι παρέχουν διαρκώς βοήθεια και φροντίδα σε όσους έχουν ανάγκη.



Παράλληλα, ισχυρή είναι και η παρουσία του ΕΚΑΒ, με δύο ασθενοφόρα να έχουν αναπτυχθεί στο σημείο. Το ένα χρειάστηκε να μεταφέρει άτομο στο νοσοκομείο, ενώ το δεύτερο παραμένει στο Κλειστό Γυμναστήριο για την άμεση αντιμετώπιση οποιουδήποτε περιστατικού.

Την ίδια ώρα, συνεχίζουν να καταφθάνουν τουρίστες και κάτοικοι, οι οποίοι φορτίζουν τα κινητά τους τηλέφωνα, ενημερώνονται από τα στελέχη του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και λαμβάνουν κάθε δυνατή υποστήριξη. Η μεταφορά τους πραγματοποιήθηκε με περισσότερα από οκτώ λεωφορεία της Περιφέρειας Κρήτης, τα οποία μετέφεραν με ασφάλεια ανθρώπους ακόμη και από παραλιακές περιοχές που εκκενώθηκαν λόγω της εξέλιξης της πυρκαγιάς.

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Όπως ανέφερε στο protothema.gr η εθελόντρια του Ερυθρού Σταυρού Άννα Αρμουτάκη, ανάμεσα στους πολίτες που μετακινήθηκαν από την Αγία Γαλήνη είναι Ολλανδοί, Γάλλοι και Γερμανοί τουρίστες. Ο Ερυθρός Σταυρός διαθέτει κουβέρτες στρώματα και στεγνά ρούχα ενώ ο δήμος έχει αναλάβει τη σίτισή τους.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες




Η εθελόντρια του Ερυθρού Σταυρού Άννα Αρμουτάκη μιλά στο protothema.gr 





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Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση εκκένωσης: Πάνω από 800 κάτοικοι και επισκέπτες μεταφέρθηκαν στις Μοίρες, δείτε βίντεο
Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση εκκένωσης: Πάνω από 800 κάτοικοι και επισκέπτες μεταφέρθηκαν στις Μοίρες, δείτε βίντεο
Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση εκκένωσης: Πάνω από 800 κάτοικοι και επισκέπτες μεταφέρθηκαν στις Μοίρες, δείτε βίντεο
Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση εκκένωσης: Πάνω από 800 κάτοικοι και επισκέπτες μεταφέρθηκαν στις Μοίρες, δείτε βίντεο
Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση εκκένωσης: Πάνω από 800 κάτοικοι και επισκέπτες μεταφέρθηκαν στις Μοίρες, δείτε βίντεο
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