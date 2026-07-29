Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση εκκένωσης: Πάνω από 800 κάτοικοι και επισκέπτες μεταφέρθηκαν στις Μοίρες, δείτε βίντεο

Περισσότεροι από 800 άνθρωποι από τον Άγιο Παύλο και την Αγία Γαλήνη βρίσκονται αυτή τη στιγμή στους δύο χώρους φιλοξενίας, στο Κλειστό Γυμναστήριο Μοιρών και στο 2ο Δημοτικό Σχολείο, όπου έχει στηθεί ένας μεγάλος μηχανισμός υποστήριξης από τις τοπικές αρχές, το ΕΚΑΒ και τον Ερυθρό Σταυρό