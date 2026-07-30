ElvalHalcor: Δυνατό ξεκίνημα στο β’ εξάμηνο με σταθερή ζήτηση, «μη βιώσιμοι» μακροπρόθεσμα οι δασμοί 50% στις ΗΠΑ

Η διοίκηση κάνει λόγο για «εξαιρετικό» Ιούλιο και δεν βλέπει μέχρι στιγμής επίπτωση των δασμών στη ζήτηση