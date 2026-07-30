ElvalHalcor: Δυνατό ξεκίνημα στο β’ εξάμηνο με σταθερή ζήτηση, «μη βιώσιμοι» μακροπρόθεσμα οι δασμοί 50% στις ΗΠΑ
ElvalHalcor: Δυνατό ξεκίνημα στο β’ εξάμηνο με σταθερή ζήτηση, «μη βιώσιμοι» μακροπρόθεσμα οι δασμοί 50% στις ΗΠΑ
Η διοίκηση κάνει λόγο για «εξαιρετικό» Ιούλιο και δεν βλέπει μέχρι στιγμής επίπτωση των δασμών στη ζήτηση
Με θετικά μηνύματα για την πορεία του τρίτου τριμήνου, αλλά χωρίς να ανοίγει ακόμη τα χαρτιά της για το σύνολο του δεύτερου εξαμήνου, εμφανίστηκε η διοίκηση της ElvalHalcor κατά την ενημέρωση των αναλυτών που ακολούθησε την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του πρώτου εξαμήνου. Η διοίκηση ξεκαθάρισε επίσης ότι το χρονοδιάγραμμα του επενδυτικού προγράμματος των 850 εκατ. ευρώ παραμένει αμετάβλητο, επανέλαβε ότι η οργανική ανάπτυξη αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα του ομίλου, ενώ χαρακτήρισε δύσκολα βιώσιμο σε βάθος χρόνου ένα μόνιμο καθεστώς δασμών 50% στις ΗΠΑ, προειδοποιώντας ότι θα μπορούσε να οδηγήσει σε χαμηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης και υψηλότερες τιμές.
Οι τοποθετήσεις της διοίκησης ακολούθησαν ένα πρώτο εξάμηνο κατά το οποίο ο όμιλος κατέγραψε προσαρμοσμένα EBITDA 143,3 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 7% σε ετήσια βάση, επιβεβαιώνοντας ότι η στρατηγική του παραμένει προσανατολισμένη στην αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας, στη βελτίωση του προϊοντικού μείγματος και στη δημιουργία υψηλότερης λειτουργικής κερδοφορίας μέσα από το επενδυτικό πρόγραμμα που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.
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Οι τοποθετήσεις της διοίκησης ακολούθησαν ένα πρώτο εξάμηνο κατά το οποίο ο όμιλος κατέγραψε προσαρμοσμένα EBITDA 143,3 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 7% σε ετήσια βάση, επιβεβαιώνοντας ότι η στρατηγική του παραμένει προσανατολισμένη στην αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας, στη βελτίωση του προϊοντικού μείγματος και στη δημιουργία υψηλότερης λειτουργικής κερδοφορίας μέσα από το επενδυτικό πρόγραμμα που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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