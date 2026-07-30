Κερατσίνι - Δραπετσώνα: Εισαγγελική έρευνα για ελλείψεις πυροπροστασίας σε σχολεία και δημοτικά κτίρια

Εισαγγελική παρέμβαση προκλήθηκε μετά από καταγγελίες πολιτών και εν συνεχεία ελέγχους της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για ελλείψεις στα συστήματα πυροπροστασίας σχολικών και δημοτικών κτιρίων του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας.Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν τεθεί υπόψη των αρχών, η έρευνα αφορά την τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων πυρασφάλειας σε κτίρια όπου καθημερινά βρίσκονται μαθητές, εργαζόμενοι και πολίτες. Στο επίκεντρο βρίσκεται η δημοτική αρχή, καθώς ο Δήμος έχει την ευθύνη για την ασφάλεια και τη λειτουργική επάρκεια των υποδομών του.Η υπόθεση σύμφωνα με πληροφορίες ενεργοποίησε τον αρμόδιο εισαγγελέα Πλημμελειοδικών, ο οποίος παρήγγειλε ελέγχους από κλιμάκια της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Οι αυτοψίες που ακολούθησαν φέρονται να επιβεβαίωσαν σοβαρές ελλείψεις σε βασικά μέτρα πυροπροστασίας, οδηγώντας στη βεβαίωση διοικητικών προστίμων.Στο επίκεντρο των καταγγελιών βρίσκεται και το Πολιτιστικό Κέντρο «Αντώνης Σαμαράκης», ένας χώρος που χρησιμοποιείται για εκδηλώσεις και συγκεντρώνει μεγάλο αριθμό πολιτών. Σύμφωνα με όσα έχουν τεθεί υπόψη των αρχών, ζητείται άμεση αυτοψία, καθώς υπάρχουν αναφορές για προβλήματα στις οδεύσεις διαφυγής και για ελλιπή μέτρα ασφαλείας.Η εισαγγελική έρευνα αναμένεται να εξετάσει αν προκύπτουν ποινικές ευθύνες για τα αρμόδια πρόσωπα της δημοτικής αρχής, μεταξύ των οποίων ο δήμαρχος Χρήστος Βρεττάκος και οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι. Τα αδικήματα που φέρονται να εξετάζονται είναι η έκθεση σε κίνδυνο και η παράβαση καθήκοντος, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει υπάρξει τελική δικαστική κρίση.