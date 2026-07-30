Σχεδόν 80.000 πολίτες επωφελήθηκαν από προγράμματα απασχόλησης στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Αττικής και Πειραιώς-Νήσων

78.537 ωφελούμενοι απασχόλησης σε Αττική, Πειραιά και Νήσους από τη ΔΥΠΑ

από τα προγράμματα απασχόλησης, κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Αττικής και Πειραιώς και Νήσων, ενώ οι ωφελούμενοι από τις δράσεις κατάρτισης ανήλθαν σε 220.149, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης σε ενημερωτική συνάντηση εργασίας που πραγματοποιήθηκε στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών.



Συγκεκριμένα, στην Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής υλοποιήθηκαν 51 προγράμματα απασχόλησης, με 60.690 ωφελούμενους. Από αυτούς, 22.002 εντάχθηκαν σε προγράμματα νέων θέσεων εργασίας, 16.610 απέκτησαν εργασιακή ή επαγγελματική εμπειρία, 15.488 συμμετείχαν σε ειδικά προγράμματα απασχόλησης και 6.590 υποστηρίχθηκαν μέσω δράσεων νέας επιχειρηματικότητας.







Αναφορικά με την Περιφερειακή Διεύθυνση Πειραιώς και Νήσων, η κ. Χορμόβα δήλωσε μεταξύ άλλων ότι «καλύπτει μια ιδιαίτερα σύνθετη περιοχή, με αστικές, νησιωτικές και παραγωγικές ιδιαιτερότητες. Η αγορά εργασίας επηρεάζεται από τη ναυτιλία, τον τουρισμό, τις υπηρεσίες, τη βιοτεχνία, την εποχικότητα και τις ανάγκες των νησιωτικών οικονομιών. Τα στοιχεία αποδεικνύουν ότι οι ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης μπορούν να έχουν ουσιαστικό αποτέλεσμα όταν είναι στοχευμένες, μετρήσιμες και συνδεδεμένες με τις ανάγκες πολιτών και επιχειρήσεων».



Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πειραιώς και Νήσων υλοποιήθηκαν 47 προγράμματα απασχόλησης, από τα οποία ωφελήθηκαν 17.847 πολίτες. Οι 7.021 εντάχθηκαν σε προγράμματα νέων θέσεων εργασίας, οι 4.891 απέκτησαν εργασιακή ή επαγγελματική εμπειρία, οι 3.609 συμμετείχαν σε ειδικά προγράμματα απασχόλησης και οι 2.326 υποστηρίχθηκαν μέσω προγραμμάτων νέας επιχειρηματικότητας.







Στην Αττική, το 63% των ωφελουμένων απασχόλησης είναι γυναίκες, το 36% νέοι ηλικίας έως 29 ετών, το 29% πολίτες ηλικίας 55 ετών και άνω και το 42% μακροχρόνια άνεργοι.



Αντίστοιχα, στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πειραιώς και Νήσων, οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν το 65% των ωφελουμένων, οι νέοι έως 29 ετών το 36%, οι πολίτες ηλικίας 55 ετών και άνω το 24% και οι μακροχρόνια άνεργοι το 34%.



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Παράλληλα, ο φορέας έχει υλοποιήσει και συνεχίζει να υλοποιεί 12 προγράμματα κατάρτισης, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.



Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής, οι ωφελούμενοι κατάρτισης ανέρχονται σε 191.099, από τους οποίους 59.506 είναι άνεργοι και 131.593 εργαζόμενοι. Οι γυναίκες ανέρχονται σε 121.051 και αντιπροσωπεύουν το 63% του συνόλου.



Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πειραιώς και Νήσων, οι ωφελούμενοι κατάρτισης φθάνουν τους 29.050, εκ των οποίων 11.227 είναι άνεργοι και 17.823 εργαζόμενοι. Οι γυναίκες ανέρχονται σε 19.526, ποσοστό 67% του συνόλου.



Σε 78.537 ανέρχονται οι πολίτες που ωφελήθηκαν, κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης, ενώ οι ωφελούμενοι από τις δράσεις κατάρτισης ανήλθαν σε 220.149, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης σε ενημερωτική συνάντηση εργασίας που πραγματοποιήθηκε στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών.Συγκεκριμένα,υλοποιήθηκαν 51 προγράμματα απασχόλησης, με 60.690 ωφελούμενους. Από αυτούς, 22.002 εντάχθηκαν σε προγράμματα νέων θέσεων εργασίας, 16.610 απέκτησαν εργασιακή ή επαγγελματική εμπειρία, 15.488 συμμετείχαν σε ειδικά προγράμματα απασχόλησης και 6.590 υποστηρίχθηκαν μέσω δράσεων νέας επιχειρηματικότητας.«Η Αττική είναι η μεγαλύτερη και πιο σύνθετη αγορά εργασίας της χώρας. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η ΔΥΠΑ παρεμβαίνει με σχέδιο, στοχευμένα προγράμματα και μετρήσιμα αποτελέσματα. Στηρίζουμε την απασχόληση, ενισχύουμε την επιχειρηματικότητα, επενδύουμε σε ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες και δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στις γυναίκες, στους νέους, στους ανέργους άνω των 55 ετών και στους μακροχρόνια ανέργους» τόνισε η διοικήτρια της ΔΥΠΑ, Γιάννα Χορμόβα.Αναφορικά με την Περιφερειακή Διεύθυνση Πειραιώς και Νήσων, η κ. Χορμόβα δήλωσε μεταξύ άλλων ότι «καλύπτει μια ιδιαίτερα σύνθετη περιοχή, με αστικές, νησιωτικές και παραγωγικές ιδιαιτερότητες. Η αγορά εργασίας επηρεάζεται από τη ναυτιλία, τον τουρισμό, τις υπηρεσίες, τη βιοτεχνία, την εποχικότητα και τις ανάγκες των νησιωτικών οικονομιών. Τα στοιχεία αποδεικνύουν ότι οι ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης μπορούν να έχουν ουσιαστικό αποτέλεσμα όταν είναι στοχευμένες, μετρήσιμες και συνδεδεμένες με τις ανάγκες πολιτών και επιχειρήσεων».Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πειραιώς και Νήσων υλοποιήθηκαν 47 προγράμματα απασχόλησης, από τα οποία ωφελήθηκαν 17.847 πολίτες. Οι 7.021 εντάχθηκαν σε προγράμματα νέων θέσεων εργασίας, οι 4.891 απέκτησαν εργασιακή ή επαγγελματική εμπειρία, οι 3.609 συμμετείχαν σε ειδικά προγράμματα απασχόλησης και οι 2.326 υποστηρίχθηκαν μέσω προγραμμάτων νέας επιχειρηματικότητας.Συνολικά στις δύο Περιφερειακές Διευθύνσεις, 29.023 πολίτες εντάχθηκαν σε νέες θέσεις εργασίας, 21.501 απέκτησαν εργασιακή ή επαγγελματική εμπειρία, 19.097 συμμετείχαν σε ειδικά προγράμματα και 8.916 υποστηρίχθηκαν για την ανάπτυξη νέας επιχειρηματικής δραστηριότητας.Στην Αττική, το 63% των ωφελουμένων απασχόλησης είναι γυναίκες, το 36% νέοι ηλικίας έως 29 ετών, το 29% πολίτες ηλικίας 55 ετών και άνω και το 42% μακροχρόνια άνεργοι.Αντίστοιχα, στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πειραιώς και Νήσων, οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν το 65% των ωφελουμένων, οι νέοι έως 29 ετών το 36%, οι πολίτες ηλικίας 55 ετών και άνω το 24% και οι μακροχρόνια άνεργοι το 34%.Οι παρεμβάσεις όπως αναφέρει η ΔΥΠΑ επικεντρώνονται στη δημιουργία θέσεων εργασίας, στην επανένταξη ανέργων στην αγορά εργασίας, στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και στη στήριξη ομάδων που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερα εμπόδια στην εξεύρεση απασχόλησης.Παράλληλα, ο φορέας έχει υλοποιήσει και συνεχίζει να υλοποιεί 12 προγράμματα κατάρτισης, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής, οι ωφελούμενοι κατάρτισης ανέρχονται σε 191.099, από τους οποίους 59.506 είναι άνεργοι και 131.593 εργαζόμενοι. Οι γυναίκες ανέρχονται σε 121.051 και αντιπροσωπεύουν το 63% του συνόλου.Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πειραιώς και Νήσων, οι ωφελούμενοι κατάρτισης φθάνουν τους 29.050, εκ των οποίων 11.227 είναι άνεργοι και 17.823 εργαζόμενοι. Οι γυναίκες ανέρχονται σε 19.526, ποσοστό 67% του συνόλου.

Συνολικά, στις δύο Περιφερειακές Διευθύνσεις καταρτίστηκαν 70.733 άνεργοι και 149.416 εργαζόμενοι, ενώ οι γυναίκες ωφελούμενες ανήλθαν σε 140.577.



Η κατάρτιση επικεντρώνεται στις δεξιότητες που συνδέονται με τις σύγχρονες απαιτήσεις της οικονομίας. Συνολικά, 131.202 ωφελούμενοι συμμετείχαν σε προγράμματα ψηφιακών δεξιοτήτων, 62.034 σε πράσινες δεξιότητες και 16.182 σε οικονομικό εγγραμματισμό.



Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πειραιώς και Νήσων καταρτίστηκαν ακόμη 2.434 ωφελούμενοι σε δεξιότητες βιοτεχνίας και 233 σε δεξιότητες που συνδέονται με τη βιομηχανία.



Σημαντική είναι και η συμμετοχή στις δομές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης της ΔΥΠΑ.



Στην Αττική, στις ΕΠΑΣ Μαθητείας έχουν φοιτήσει 14.345 μαθητές, με 3.224 αποφοίτους, ενώ στις ΣΑΕΚ έχουν φοιτήσει 6.474 σπουδαστές και έχουν αποφοιτήσει 812.



Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πειραιώς και Νήσων, στις ΕΠΑΣ έχουν φοιτήσει 6.998 μαθητές, με 1.671 αποφοίτους, ενώ στις ΣΑΕΚ έχουν φοιτήσει 1.145 σπουδαστές και έχουν αποφοιτήσει 168.



Συνολικά, 28.962 μαθητές και σπουδαστές έχουν ενταχθεί στις συγκεκριμένες δομές, ενώ οι απόφοιτοι ανέρχονται σε 5.875.



Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις παρεμβάσεις του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Ρέντη, οι οποίες συνδέονται με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, της παραγωγής και της κοινωνικής επανένταξης.



Οι δράσεις αφορούν, μεταξύ άλλων, ανέργους ηλικίας άνω των 45 ετών στην Ελευσίνα και το Θριάσιο, εργαζόμενους και πρώην εργαζόμενους σε κλάδους όπως τα ναυπηγεία και η ΛΑΡΚΟ, καθώς και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, κρατούμενους, αποφυλακισμένους και κοινωνικά αποκλεισμένους πολίτες.



Έχουν επίσης υλοποιηθεί προγράμματα εισαγωγικής κατάρτισης ανέργων, τεχνικών ειδικοτήτων, βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων, διαπολιτισμικής διαμεσολάβησης, κοινωνικής επιχειρηματικότητας, μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής και συντήρησης κτιρίων, σε συνεργασία και με φορείς όπως η UNICEF, η ΕΠΑΝΟΔΟΣ και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός.



Σύμφωνα με τη ΔΥΠΑ ο σχεδιασμός για την επόμενη περίοδο προβλέπει περισσότερο στοχευμένα τοπικά προγράμματα, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε αγοράς εργασίας, και ισχυρότερη σύνδεση μεταξύ επιχειρήσεων και ανέργων.



Προβλέπεται επίσης περαιτέρω ενίσχυση των ψηφιακών, πράσινων και τεχνικών δεξιοτήτων, συνέχιση της στήριξης των γυναικών, των νέων, των ανέργων άνω των 55 ετών και των μακροχρόνια ανέργων, καθώς και στενότερη διασύνδεση των ΕΠΑΣ, των ΣΑΕΚ και των ΚΔΒΜ με την παραγωγή.



Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πειραιώς και Νήσων, η σύνδεση αυτή αφορά ιδιαίτερα τη ναυτιλία, τον τουρισμό, τις υπηρεσίες, τη βιοτεχνία και τις ανάγκες των νησιωτικών αγορών εργασίας.



Τέλος, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΔΥΠΑ, ο μέσος μηνιαίος αριθμός εγγεγραμμένων ανέργων μειώθηκε την περίοδο 2019-2025 κατά 24,9% στην Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής και κατά 13,8% στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πειραιώς και Νήσων.



Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ