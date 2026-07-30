Ο Usher απάντησε σε συναυλία του για τη θαυμάστρια που κατέβασε από τη σκηνή επειδή δεν ανταποκρίθηκε σε αισθησιακό τραγούδι του, δείτε βίντεο
Ο Usher απάντησε σε συναυλία του για τη θαυμάστρια που κατέβασε από τη σκηνή επειδή δεν ανταποκρίθηκε σε αισθησιακό τραγούδι του, δείτε βίντεο
Μην ανεβαίνεις στη σκηνή αν δεν θέλεις να είσαι εδώ, είπε
Για τη θαυμάστρια που κατέβασε από τη σκηνή επειδή δεν ανταποκρίθηκε σε αισθησιακό τραγούδι του απάντησε ο Usher σε συναυλία του.
Ο τραγουδιστής σε live του στο Νάσβιλ το περασμένο Σάββατο επέλεξε να ανεβάσει στη σκηνή μία θαυμάστριά του η οποία έδειχνε ενθουσιώδης που βρισκόταν εκεί. Παρόλα αυτά, όταν εκείνη βρέθηκε δίπλα του, ενώ ο ίδιος ήταν ημίγυμνος, έδειχνε φανερά αμήχανη, με αποτέλεσμα να πει στους θεατές: «Δεν νομίζω ότι θέλει να είναι στη σκηνή, ε;» και έπειτα κάνοντας μια κίνηση με το χέρι να τη διώξει.
Το γεγονός αυτό προκάλεσε αντιδράσεις, με πολλούς να επικρίνουν την κοπέλα για τη στάση της και την ίδια να τους απαντά πως δεν είχε πάει για τον Usher στη συναυλία και πως δεν θέλουν όλοι να βρεθούν στη σκηνή σε τέτοιες περιπτώσεις.
Ο τραγουδιστής, σε νέο live του στο πλαίσιο της περιοδείας του, την Τρίτη 28 Ιουλίου, έδωσε τη δική του αιχμηρή απάντηστη στη νεαρή. Μόλις εμφανίστηκε μπροστά στο πλήθος, είπε χαρακτηριστικά: «Πριν ξεκινήσουμε, μην ανεβαίνεις εδώ αν δεν θέλεις να είσαι εδώ».
Δείτε το βίντεο
Ο τραγουδιστής σε live του στο Νάσβιλ το περασμένο Σάββατο επέλεξε να ανεβάσει στη σκηνή μία θαυμάστριά του η οποία έδειχνε ενθουσιώδης που βρισκόταν εκεί. Παρόλα αυτά, όταν εκείνη βρέθηκε δίπλα του, ενώ ο ίδιος ήταν ημίγυμνος, έδειχνε φανερά αμήχανη, με αποτέλεσμα να πει στους θεατές: «Δεν νομίζω ότι θέλει να είναι στη σκηνή, ε;» και έπειτα κάνοντας μια κίνηση με το χέρι να τη διώξει.
Το γεγονός αυτό προκάλεσε αντιδράσεις, με πολλούς να επικρίνουν την κοπέλα για τη στάση της και την ίδια να τους απαντά πως δεν είχε πάει για τον Usher στη συναυλία και πως δεν θέλουν όλοι να βρεθούν στη σκηνή σε τέτοιες περιπτώσεις.
Ο τραγουδιστής, σε νέο live του στο πλαίσιο της περιοδείας του, την Τρίτη 28 Ιουλίου, έδωσε τη δική του αιχμηρή απάντηστη στη νεαρή. Μόλις εμφανίστηκε μπροστά στο πλήθος, είπε χαρακτηριστικά: «Πριν ξεκινήσουμε, μην ανεβαίνεις εδώ αν δεν θέλεις να είσαι εδώ».
Δείτε το βίντεο
Το βίντεο με την αμήχανη στιγμή που κατέβασε την κοπέλα από τη σκηνή
@blackinformationnetwork
Usher is responding after an onstage interaction with a fan went viral during his R&B Tour. During his tour stop on Tuesday (July 28), the singer said, “Before we get started, don’t bring your a** up here if you don’t wanna be here.” The response comes after a viral moment from his Saturday (July 25) concert, when Usher paused a performance while attempting to serenade a fan and said, “I don’t think she wants to be on the stage.” (🎥: X/hwloiza)♬ Yeah! (feat. Lil Jon & Ludacris) - Usher
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