Meteo: Τα θερμά σημεία αποτυπώνουν το μέγεθος της φωτιάς στο Ρέθυμνο, πάνω από 12 χιλιόμετρα το μέτωπο, δείτε εικόνα
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά Ρέθυμνο

Meteo: Τα θερμά σημεία αποτυπώνουν το μέγεθος της φωτιάς στο Ρέθυμνο, πάνω από 12 χιλιόμετρα το μέτωπο, δείτε εικόνα

 Τα θερμά σημεία που κατέγραψαν οι δορυφόροι, σε συνδυασμό με τις θυελλώδεις ριπές ανέμου που έφτασαν τα 120 χλμ./ώρα, αναδεικνύουν την έκταση και τη σφοδρότητα του πύρινου μετώπου

Meteo: Τα θερμά σημεία αποτυπώνουν το μέγεθος της φωτιάς στο Ρέθυμνο, πάνω από 12 χιλιόμετρα το μέτωπο, δείτε εικόνα
Το μέγεθος της καταστροφής που προκάλεσε η μεγάλη πυρκαγιά στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου αποτυπώνουν τα δορυφορικά δεδομένα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr. Τα θερμά σημεία που κατέγραψαν οι δορυφόροι, σε συνδυασμό με τις θυελλώδεις ριπές ανέμου που έφτασαν τα 120 χλμ./ώρα, αναδεικνύουν την έκταση και τη σφοδρότητα του πύρινου μετώπου.

Πιο συγκεκριμένα, στην παρακάτω εικόνα αποτυπώνονται τα θερμά σημεία που ανίχνευσε το όργανο VIIRS (Visible Infrared Imaging Radiometer Suite) των δορυφόρων πολικής τροχιάς SUOMI, NOAA-20 και NOAA-21 τις τελευταίες 24 ώρες πάνω από την δασική πυρκαγιά της Κρύας Βρύσης Ρεθύμνου, καθώς και οι ριπές ανέμου τις πρωινές ώρες της Πέμπτης 30.07 (μέχρι και τις 07:00), από το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr. Οι ριπές του ανέμου στην ευρύτερη περιοχής της δασικής πυρκαγιάς ξεπέρασαν τα 100-120 χλμ/ωρα.

Με βάση την χωρική κατανομή των θερμών σημείων εκτιμάται ότι έχει επηρεαστεί σημαντική έκταση με τις πλευρές της πυρκαγιάς να απέχουν περίσσοτερα από 12 χιλιόμετρα τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης 30.07.

Meteo: Τα θερμά σημεία αποτυπώνουν το μέγεθος της φωτιάς στο Ρέθυμνο, πάνω από 12 χιλιόμετρα το μέτωπο, δείτε εικόνα
Σημείωση: Για την εκτίμηση των καμένων εκτάσεων αναμένεται η συλλογή και επεξεργασία δορυφορικών δεδομένων υψηλής ανάλυσης, μέσω της οποίας θα αποτυπωθεί με ακρίβεια η έκταση των περιοχών που έχουν καεί και η τυχόν παρουσία άκαυτων νησίδων που δεν μπορούν να εκτιμηθούν με τα θερμά σημεία

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