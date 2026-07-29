Δύο οι εκρηκτικοί μηχανισμοί που έβαλαν σε ΑΤΜ τράπεζας στην Καλαμαριά
ΕΛΛΑΔΑ
ΑΤΜ Καλαμαριά Εκρηκτικός μηχανισμός Τράπεζα

Δύο οι εκρηκτικοί μηχανισμοί που έβαλαν σε ΑΤΜ τράπεζας στην Καλαμαριά

 Ο ένας εξερράγη ενώ ο δεύτερος, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν έσκασε και τον περισυνέλεξε η ΕΛΑΣ

Δύο οι εκρηκτικοί μηχανισμοί που έβαλαν σε ΑΤΜ τράπεζας στην Καλαμαριά
Στράτος Λούβαρης
Δύο ήταν τελικά οι εκρηκτικοί μηχανισμοί που τοποθέτησαν άγνωστοι τα ξημερώματα της Τετάρτης σε ΑΤΜ τράπεζας στην οδό Σοφούλη στην Καλαμαριά.

Οι άγνωστοι τοποθέτησαν τους εκρηκτικούς μηχανισμούς στις 4:40 τα ξημερώματα. Ο ένας εξερράγη ενώ ο δεύτερος, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν έσκασε και τον περισυνέλεξε η ΕΛΑΣ.



Στη συνέχεια οι δράστες φαίνεται ότι επιχείρησαν να μπουν στο τραπεζικό κατάστημα από την είσοδο προκειμένου να πάρουν χρήματα ενώ είναι άγνωστο ακόμα αν πήραν δεσμίδες από το ΑΤΜ.

Κατά πληροφορίες εξετάζεται, μάλιστα, το ενδεχόμενο ο μηχανισμός να τοποθετήθηκε μέσα από την τράπεζα, δηλαδή οι άγνωστοι να μπήκαν από την πλαϊνή είσοδο του υποκαταστήματος και να τον τοποθέτησαν στα ΑΤΜ.
Στράτος Λούβαρης

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