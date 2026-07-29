Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου ανέβασε βίντεο με τον γιο του να τραγουδάει και να παίζει κιθάρα: Ντουέτο με τη Ρία Ελληνίδου, έγραψε
Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου ανέβασε βίντεο με τον γιο του να τραγουδάει και να παίζει κιθάρα: Ντουέτο με τη Ρία Ελληνίδου, έγραψε
Το πρώην μοντέλο απαθανάτισε τον μικρό Πάρη να διασκεδάζει μόνος του χωρίς να γνωρίζει πως ο πατέρας του τον βιντεοσκοπούσε
Ένα βίντεο με τον γιο του να παίζει κιθάρα και να τραγουδά ανέβασε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, δηλώνοντας πως είναι έτοιμος για να κάνει ντουέτο με τη Ρία Ελληνίδου.
Το πρώην μοντέλο παρακολουθούσε τον μικρό Πάρη να κάθεται μόνος του στο δωμάτιο και να διασκεδάζει, χωρίς να έχει αντιληφθεί πως ο πατέρας του τον βιντεοσκοπούσε, με τον ίδιο στη συνέχεια να δημοσιεύει το στιγμιότυπο στο TikTok.
Στην ανάρτησή του ο Δημήτρης Αλεξάνδρου σχολίασε με χιούμορ, κάνοντας αναφορά στην τραγουδίστρια και σύντροφό του: «Και φωνητικά και κιθάρα. Ντουέτο με τη Ρία».
Δείτε το βίντεο
Το πρώην μοντέλο παρακολουθούσε τον μικρό Πάρη να κάθεται μόνος του στο δωμάτιο και να διασκεδάζει, χωρίς να έχει αντιληφθεί πως ο πατέρας του τον βιντεοσκοπούσε, με τον ίδιο στη συνέχεια να δημοσιεύει το στιγμιότυπο στο TikTok.
Στην ανάρτησή του ο Δημήτρης Αλεξάνδρου σχολίασε με χιούμορ, κάνοντας αναφορά στην τραγουδίστρια και σύντροφό του: «Και φωνητικά και κιθάρα. Ντουέτο με τη Ρία».
Δείτε το βίντεο
@dimitris_alexandrou ♬ original sound - 🔮Micsusan lovespellcaster 🔮
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