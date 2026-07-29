Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου ανέβασε βίντεο με τον γιο του να τραγουδάει και να παίζει κιθάρα: Ντουέτο με τη Ρία Ελληνίδου, έγραψε
GALA
Δημήτρης Αλεξάνδρου Ρία Ελληνίδου Γιος

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου ανέβασε βίντεο με τον γιο του να τραγουδάει και να παίζει κιθάρα: Ντουέτο με τη Ρία Ελληνίδου, έγραψε

Το πρώην μοντέλο απαθανάτισε τον μικρό Πάρη να διασκεδάζει μόνος του χωρίς να γνωρίζει πως ο πατέρας του τον βιντεοσκοπούσε

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου ανέβασε βίντεο με τον γιο του να τραγουδάει και να παίζει κιθάρα: Ντουέτο με τη Ρία Ελληνίδου, έγραψε
Ιωάννα Μαρίνου
15 ΣΧΟΛΙΑ
Ένα βίντεο με τον γιο του να παίζει κιθάρα και να τραγουδά ανέβασε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, δηλώνοντας πως είναι έτοιμος για να κάνει ντουέτο με τη Ρία Ελληνίδου.

Το πρώην μοντέλο παρακολουθούσε τον μικρό Πάρη να κάθεται μόνος του στο δωμάτιο και να διασκεδάζει, χωρίς να έχει αντιληφθεί πως ο πατέρας του τον βιντεοσκοπούσε, με τον ίδιο στη συνέχεια να δημοσιεύει το στιγμιότυπο στο TikTok.

Στην ανάρτησή του ο Δημήτρης Αλεξάνδρου σχολίασε με χιούμορ, κάνοντας αναφορά στην τραγουδίστρια και σύντροφό του: «Και φωνητικά και κιθάρα. Ντουέτο με τη Ρία».

Δείτε το βίντεο

@dimitris_alexandrou

♬ original sound - 🔮Micsusan lovespellcaster 🔮
Ιωάννα Μαρίνου
15 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Από τα εργαστήρια στις καλύτερες κουζίνες του κόσμου: Η σχολή που ανοίγει τις πόρτες στην αγορά εργασίας

Από τα εργαστήρια στις καλύτερες κουζίνες του κόσμου: Η σχολή που ανοίγει τις πόρτες στην αγορά εργασίας

Σε έναν κλάδο που αναπτύσσεται διαρκώς και αναζητά καταρτισμένους επαγγελματίες, η LE MONDE συνδυάζει εργαστηριακή εκπαίδευση, πρακτική εμπειρία και άμεση σύνδεση με την αγορά εργασίας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης