Live η κίνηση στους δρόμους: 30λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό λόγω τροχαίου - Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά

Live η κίνηση στους δρόμους: Πού υπάρχουν προβλήματα

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Η πρωινή έξοδος των οδηγών στους δρόμους της Αθήνας ξεκίνησε την Τετάρτη 29 Ιουλίου με καθυστερήσεις, οι οποίες σταδιακά αυξάνονται σε αρκετά σημεία του οδικού δικτύου.Πριν από λίγο σημειώθηκε σύγκρουση αυτοκινήτων στην Αττική Οδό, στο ύψος της λεωφόρου Κηφισίας στις αριστερές λωρίδες κυκλοφορίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Οι καθυστερήσεις ξεκινούν από Φυλής έως Κηφισίας.Τα οχήματα έχουν απομακρυνθεί.Από νωρίς έχουν ξεκινήσει τα προβλήματα και στον Κηφισό, αφού με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα τόσο στο ρεύμα ανόδου, όσο και στο ρεύμα καθόδου.Αυξημένη ηγύρω από το κέντρο της Αθήνας, κυρίως στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη Βασιλίσσης Σοφίας. Παρόμοια η κατάσταση και στη Μεσογείων, στο ρεύμα καθόδου, στο ύψος της Αγίας Παρασκευής.Τέλος, με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί, ενώ ιδαιίτερα αυξημένη είναι η κίνηση και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, λόγω της εξόδου των αδειούχων.