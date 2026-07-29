Live η κίνηση στους δρόμους: 30λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό λόγω τροχαίου - Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά
Live η κίνηση στους δρόμους: 30λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό λόγω τροχαίου - Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά
Αυξημένη είναι η κίνηση από νωρίς το πρωί της Τετάρτης (29/7) σε αρκετούς κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου
Η πρωινή έξοδος των οδηγών στους δρόμους της Αθήνας ξεκίνησε την Τετάρτη 29 Ιουλίου με καθυστερήσεις, οι οποίες σταδιακά αυξάνονται σε αρκετά σημεία του οδικού δικτύου.
Πριν από λίγο σημειώθηκε σύγκρουση αυτοκινήτων στην Αττική Οδό, στο ύψος της λεωφόρου Κηφισίας στις αριστερές λωρίδες κυκλοφορίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Οι καθυστερήσεις ξεκινούν από Φυλής έως Κηφισίας.
Τα οχήματα έχουν απομακρυνθεί.
Αυξημένη η κίνηση στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, κυρίως στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη Βασιλίσσης Σοφίας. Παρόμοια η κατάσταση και στη Μεσογείων, στο ρεύμα καθόδου, στο ύψος της Αγίας Παρασκευής.
Τέλος, με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί στη λεωφόρο Αθηνών, ενώ ιδαιίτερα αυξημένη είναι η κίνηση και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, λόγω της εξόδου των αδειούχων.
Πριν από λίγο σημειώθηκε σύγκρουση αυτοκινήτων στην Αττική Οδό, στο ύψος της λεωφόρου Κηφισίας στις αριστερές λωρίδες κυκλοφορίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Οι καθυστερήσεις ξεκινούν από Φυλής έως Κηφισίας.
Τα οχήματα έχουν απομακρυνθεί.
Σύγκρουση οχημάτων ύψος Κηφισίας στις αριστερές λωρίδες κυκλοφορίας προς Αεροδρόμιο, καθυστερήσεις από Φυλής έως Κηφισίας.— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) July 29, 2026
Δείτε live την πορεία της κίνησης
Live η κίνηση στους δρόμους: Πού υπάρχουν προβλήματαΑπό νωρίς έχουν ξεκινήσει τα προβλήματα και στον Κηφισό, αφού με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα τόσο στο ρεύμα ανόδου, όσο και στο ρεύμα καθόδου.
Αυξημένη η κίνηση στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, κυρίως στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη Βασιλίσσης Σοφίας. Παρόμοια η κατάσταση και στη Μεσογείων, στο ρεύμα καθόδου, στο ύψος της Αγίας Παρασκευής.
Τέλος, με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί στη λεωφόρο Αθηνών, ενώ ιδαιίτερα αυξημένη είναι η κίνηση και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, λόγω της εξόδου των αδειούχων.
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