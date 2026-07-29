Live η κίνηση στους δρόμους: 30λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό λόγω τροχαίου - Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά
ΕΛΛΑΔΑ
Κίνηση στους δρόμους Αττική Οδός Μποτιλιάρισμα Λεωφόρος Κηφισού

Live η κίνηση στους δρόμους: 30λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό λόγω τροχαίου - Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά

Αυξημένη είναι η κίνηση από νωρίς το πρωί της Τετάρτης (29/7) σε αρκετούς κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου

Live η κίνηση στους δρόμους: 30λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό λόγω τροχαίου - Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά
UPD: 6 ΣΧΟΛΙΑ
Η πρωινή έξοδος των οδηγών στους δρόμους της Αθήνας ξεκίνησε την Τετάρτη 29 Ιουλίου με  καθυστερήσεις, οι οποίες σταδιακά αυξάνονται σε αρκετά σημεία του οδικού δικτύου.

Πριν  από λίγο σημειώθηκε σύγκρουση αυτοκινήτων στην Αττική Οδό, στο ύψος της λεωφόρου Κηφισίας στις αριστερές λωρίδες κυκλοφορίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Οι καθυστερήσεις ξεκινούν από Φυλής έως Κηφισίας.

Τα οχήματα έχουν απομακρυνθεί. 




Δείτε live την πορεία της κίνησης


Live η κίνηση στους δρόμους: Πού υπάρχουν προβλήματα

Από νωρίς έχουν ξεκινήσει τα προβλήματα και στον Κηφισό, αφού με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα τόσο στο ρεύμα ανόδου, όσο και στο ρεύμα καθόδου.

Live η κίνηση στους δρόμους: 30λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό λόγω τροχαίου - Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά
Κλείσιμο


Αυξημένη η κίνηση στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, κυρίως στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη Βασιλίσσης Σοφίας. Παρόμοια η κατάσταση και στη Μεσογείων, στο ρεύμα καθόδου, στο ύψος της Αγίας Παρασκευής.

Τέλος, με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί στη λεωφόρο Αθηνών, ενώ ιδαιίτερα αυξημένη είναι η κίνηση και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, λόγω της εξόδου των αδειούχων.
UPD: 6 ΣΧΟΛΙΑ

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