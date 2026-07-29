METLEN: Συμφωνία-ορόσημο με αμερικανική εταιρεία τεχνολογίας για το γάλλιο

Η εισηγμένη έκλεισε μακροπρόθεσμη συμφωνία για το 25% της ετήσιας παραγωγής γαλλίου - Πρόκειται για την πρώτη ευρωπαϊκή εμπορική συμφωνία γαλλίου με κορυφαία αμερικανική εταιρεία - Ευ. Μυτιληναίος: Πρωτοπορούμε σε ένα νέο βιομηχανικό κεφάλαιο τόσο για την Ελλάδα, όσο και για την Ευρώπη