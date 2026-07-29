Σχέδιο Τραμπ για «ψαλίδι» στο πρόγραμμα Medicare: Έρχονται αυξήσεις στο κόστος φαρμάκων για 25 εκατομμύρια ηλικιωμένους
ΚΟΣΜΟΣ
Ντόναλντ Τραμπ ΗΠΑ Φάρμακα Ηλικιωμένοι

Σχέδιο Τραμπ για «ψαλίδι» στο πρόγραμμα Medicare: Έρχονται αυξήσεις στο κόστος φαρμάκων για 25 εκατομμύρια ηλικιωμένους

Σύμφωνα με την Wall Street Journal η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει να καταργήσει επιχορήγηση της ασφάλισης υγείας και των φαρμάκων πολιτών άνω των 65

Σχέδιο Τραμπ για «ψαλίδι» στο πρόγραμμα Medicare: Έρχονται αυξήσεις στο κόστος φαρμάκων για 25 εκατομμύρια ηλικιωμένους
7 ΣΧΟΛΙΑ
Η αμερικανική κυβέρνηση ετοιμάζεται να προχωρήσει στην κατάργηση ομοσπονδιακής χρηματοδότησης που επιτρέπει να διατηρούνται χαμηλά τα κόστη της ασφάλισης υγείας και φαρμάκων στο πλαίσιο του Medicare, προγράμματος για τους πολίτες άνω των 65 ετών, ανέφερε χθες βράδυ στην ψηφιακή της έκδοση η εφημερίδα Wall Street Journal.

Επικαλούμενη αξιωματούχους της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ, τους οποίους δεν κατονόμασε, η εφημερίδα, η οποία ειδικεύεται σε χρηματοοικονομικά θέματα, εξήγησε πως η επιχορήγηση αυτή καταβάλλεται σε ασφαλιστικές εταιρείες κι υπολόγισε πως με την κατάργησή της θα εξοικονομηθούν 3,6 δισεκατομμύρια δολάρια σε ετήσια βάση από τα τέλη της χρονιάς.

Κατά το ρεπορτάζ της WSJ, κάπου 25 εκατ. Αμερικανοί άνω των 65 ετών ωφελούνται από πακέτο καλύψεων υγείας που είναι γνωστό με την ονομασία «Part D» κι η επιδότησή του οδεύει προς κατάργηση, άρα θα βρεθούν αντιμέτωποι το φθινόπωρο με υψηλότερα κόστη.

«Τα υψηλά κόστη των φαρμάκων είναι μόνιμο ζήτημα -ειδικά για τους ηλικιωμένους που παίρνουν σταθερή σύνταξη- και το πόσο προσιτή είναι η υγειονομική περίθαλψη αναμένεται να είναι ανάμεσα στα κυρίαρχα ζητήματα της προεκλογικής εκστρατείας» ενόψει των βουλευτικών εκλογών του μέσου της προεδρικής θητείας τον Νοέμβριο, σημείωσε ακόμη η εφημερίδα.

Επικαλούμενη στοιχεία μη κερδοσκοπικού οργανισμού ειδικευμένου στην πολιτική υγείας, ανέφερε πως το κόστος σε μηνιαία βάση για την κάλυψη Part D είναι το τρέχον διάστημα μεσοσταθμικά περίπου 36 δολάρια.

Σύμφωνα με αξιωματούχο της κυβέρνησης Τραμπ, τον οποίο επικαλέστηκε η εφημερίδα, η κρατική επιχορήγηση «ωθεί τις ασφαλιστικές να αυξάνουν τις τιμές», βασιζόμενες στη βεβαιότητα πως το επιπλέον κόστος θα καλυφθεί από το δημόσιο.

Πηγή της εφημερίδας εκτίμησε πως το κόστος της ασφάλισης το 2027 αναμένεται να παραμείνει σταθερό ή να μειωθεί για περίπου το 25% των δικαιούχων και να αυξηθεί, αλλά κατά λιγότερα από 10 δολάρια τον μήνα, για περίπου το 30%.

Για το υπόλοιπο 45%, η αύξηση αναμένεται να βρίσκεται στο φάσμα από τα 11 ως τα 20 δολάρια τον μήνα κατά μέσον όρο.

ΑΠΕ-ΜΠΕ
7 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Από τα εργαστήρια στις καλύτερες κουζίνες του κόσμου: Η σχολή που ανοίγει τις πόρτες στην αγορά εργασίας

Από τα εργαστήρια στις καλύτερες κουζίνες του κόσμου: Η σχολή που ανοίγει τις πόρτες στην αγορά εργασίας

Σε έναν κλάδο που αναπτύσσεται διαρκώς και αναζητά καταρτισμένους επαγγελματίες, η LE MONDE συνδυάζει εργαστηριακή εκπαίδευση, πρακτική εμπειρία και άμεση σύνδεση με την αγορά εργασίας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης