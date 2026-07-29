Ασιατικές αγορές: Βουτιά 8% στη Νότια Κορέα και πιέσεις στον τεχνολογικό κλάδο μετά τις νέες συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και την άνοδο του πετρελαίου
Ασιατικές αγορές: Βουτιά 8% στη Νότια Κορέα και πιέσεις στον τεχνολογικό κλάδο μετά τις νέες συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και την άνοδο του πετρελαίου
Πιέσεις και στα αμερικανικά futures, στη Fed τα βλέμματα των επενδυτών
Οι ασιατικές αγορές βρέθηκαν στο επίκεντρο ισχυρών ρευστοποιήσεων, με τις μετοχές του κλάδου των ημιαγωγών να δέχονται νέο κύμα πιέσεων, ενώ η άνοδος των τιμών του πετρελαίου μετά την επίθεση του Ιράν κατά αμερικανικών δυνάμεων επιβάρυνε περαιτέρω το επενδυτικό κλίμα. Την ίδια ώρα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης της Wall Street κινούνταν πτωτικά, καθώς οι επενδυτές στρέφουν την προσοχή τους στην απόφαση της Federal Reserve για τα επιτόκια.
Το μεγαλύτερο πλήγμα δέχθηκε η Νότια Κορέα, όπου ο δείκτης Kospi ανέτρεψε την αρχική του πορεία και κατέγραψε πτώση άνω του 8%, γεγονός που ενεργοποίησε για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα τον μηχανισμό προσωρινής αναστολής διαπραγμάτευσης (circuit breaker), με τις συναλλαγές να διακόπτονται για 20 λεπτά.
Στις μεγαλύτερες απώλειες βρέθηκαν οι μετοχές των SK Hynix και Samsung Electronics, που υποχώρησαν σχεδόν 13% και 8% αντίστοιχα, ενώ ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq σημείωσε επίσης πτώση άνω του 8%.
Οι πιέσεις εξαπλώθηκαν σε ολόκληρο τον ασιατικό τεχνολογικό κλάδο.
Στη Νότια Κορέα, η SK Hynix έχασε πάνω από 10%, παρά το γεγονός ότι ανακοίνωσε ιστορικά υψηλά κέρδη και έσοδα τριμήνου, καθώς τα αποτελέσματα υπολείπονταν των εκτιμήσεων των αναλυτών. Η Samsung Electronics υποχώρησε περισσότερο από 4%, η LG Innotek κατέγραψε απώλειες 9%, ενώ η Seoul Semiconductor κινήθηκε χαμηλότερα κατά περισσότερο από 6%.
Στην Ιαπωνία, η κατασκευάστρια μνημών Kioxia υποχώρησε κατά 10%, η Tokyo Electron έχασε 8,5%, ενώ η SoftBank Group, που θεωρείται βασικό «στοίχημα» στην τεχνητή νοημοσύνη μέσω της συμμετοχής της στην Arm, σημείωσε πτώση άνω του 7%.
Στην Κίνα, ο τεχνολογικός δείκτης ChiNext 300 υποχώρησε κατά 1,83%, ενώ ο Hang Seng China Semiconductor Chips Index κατέγραψε απώλειες μεγαλύτερες του 5%. Στην Ταϊβάν, η TSMC, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής chips κατ’ εντολή στον κόσμο, υποχώρησε κατά 1,32%.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Το μεγαλύτερο πλήγμα δέχθηκε η Νότια Κορέα, όπου ο δείκτης Kospi ανέτρεψε την αρχική του πορεία και κατέγραψε πτώση άνω του 8%, γεγονός που ενεργοποίησε για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα τον μηχανισμό προσωρινής αναστολής διαπραγμάτευσης (circuit breaker), με τις συναλλαγές να διακόπτονται για 20 λεπτά.
Στις μεγαλύτερες απώλειες βρέθηκαν οι μετοχές των SK Hynix και Samsung Electronics, που υποχώρησαν σχεδόν 13% και 8% αντίστοιχα, ενώ ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq σημείωσε επίσης πτώση άνω του 8%.
Οι πιέσεις εξαπλώθηκαν σε ολόκληρο τον ασιατικό τεχνολογικό κλάδο.
Στη Νότια Κορέα, η SK Hynix έχασε πάνω από 10%, παρά το γεγονός ότι ανακοίνωσε ιστορικά υψηλά κέρδη και έσοδα τριμήνου, καθώς τα αποτελέσματα υπολείπονταν των εκτιμήσεων των αναλυτών. Η Samsung Electronics υποχώρησε περισσότερο από 4%, η LG Innotek κατέγραψε απώλειες 9%, ενώ η Seoul Semiconductor κινήθηκε χαμηλότερα κατά περισσότερο από 6%.
Στην Ιαπωνία, η κατασκευάστρια μνημών Kioxia υποχώρησε κατά 10%, η Tokyo Electron έχασε 8,5%, ενώ η SoftBank Group, που θεωρείται βασικό «στοίχημα» στην τεχνητή νοημοσύνη μέσω της συμμετοχής της στην Arm, σημείωσε πτώση άνω του 7%.
Στην Κίνα, ο τεχνολογικός δείκτης ChiNext 300 υποχώρησε κατά 1,83%, ενώ ο Hang Seng China Semiconductor Chips Index κατέγραψε απώλειες μεγαλύτερες του 5%. Στην Ταϊβάν, η TSMC, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής chips κατ’ εντολή στον κόσμο, υποχώρησε κατά 1,32%.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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