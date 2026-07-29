Με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2029 το νέο 5άστερο των Σμπώκου-Βασιλάκη στη Νότια Κρήτη
Με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2029 το νέο 5άστερο των Σμπώκου-Βασιλάκη στη Νότια Κρήτη
Σε διαβούλευση η ΣΜΠΕ για το έργο που περιλαμβάνει κτίρια διαμονής ξενοδοχείου 5 αστέρων, περίπου 140 δωματίων και 30 τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες μέχρι 208 κλινών
Σε μία τριετία από σήμερα, τον Αύγουστο του 2029 υπολογίζεται ότι θα έχουν ολοκληρωθεί τα κτιριακά έργα για το νέο 5άστερο «στρατηγικό» project στην Κρήτη, των ομίλων Σμπώκου-Βασιλάκη προϋπολογισμού άνω των 121 εκατ. ευρώ.
Οι δύο πλευρές προχωρούν περαιτέρω την αδειοδοτική διαδικασία για το έργο για το οποίο η έναρξη των εργασιών τοποθετείται την άνοιξη του 2028, μετά την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας που είναι αυτή την περίοδο σε εξέλιξη: Η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, με το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα να περιλαμβάνει την έγκριση του Προεδρικού Διατάματος για το Ειδικό Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικής Επένδυσης (ΕΣΧΑΣΕ) και την ΣΜΠΕ το επόμενο καλοκαίρι, αυτό του 2027, ώστε να προχωρήσει στη συνέχεια η Κοινή Υπουργική Απόφαση χωροθέτησης έργων και μελετών δικτύων και στις αρχές του 2028 να εγκριθούν οι σχετικές αρχιτεκτονικές μελέτες.
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Οι δύο πλευρές προχωρούν περαιτέρω την αδειοδοτική διαδικασία για το έργο για το οποίο η έναρξη των εργασιών τοποθετείται την άνοιξη του 2028, μετά την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας που είναι αυτή την περίοδο σε εξέλιξη: Η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, με το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα να περιλαμβάνει την έγκριση του Προεδρικού Διατάματος για το Ειδικό Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικής Επένδυσης (ΕΣΧΑΣΕ) και την ΣΜΠΕ το επόμενο καλοκαίρι, αυτό του 2027, ώστε να προχωρήσει στη συνέχεια η Κοινή Υπουργική Απόφαση χωροθέτησης έργων και μελετών δικτύων και στις αρχές του 2028 να εγκριθούν οι σχετικές αρχιτεκτονικές μελέτες.
Διαβάστε περισσότερα και δείτε φωτογραφίες στο newmoney.gr
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