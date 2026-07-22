Επίθεση Παππά σε ΕΛΑΣ για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια: Ένα κόμμα που αυτοπροσδιορίζεται ως αριστερό λέει ότι θα αποδεχτώ τη συνθήκη
Επίθεση Παππά σε ΕΛΑΣ για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια: Ένα κόμμα που αυτοπροσδιορίζεται ως αριστερό λέει ότι θα αποδεχτώ τη συνθήκη
«Ελπίζω να μη δω φαινόμενα εξαγοράς και πλειστηριασμών εδρών», ανέφερε σε άλλο σημείο της συνέντευξης που παραχώρησε ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ
Επίθεση στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα για τη στάση του απέναντι στα μη κρατικά πανεπιστήμια εξαπέλυσε ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παππάς, υποστηρίζοντας ότι καταγράφεται σαφής προγραμματική μετατόπιση.
Όπως ανέφερε μιλώντας χθες το βράδυ στην τηλεόραση του Kontra «ένα κόμμα που αυτοπροσδιορίζεται ως αριστερό λέει ότι θα αποδεχτώ τη συνθήκη» των ιδιωτικών πανεπιστημίων, ασκώντας κριτική στη νέα αυτή θέση.
«Έχουμε πλέον ένα καθαρό τοπίο, μια καθαρή απόφαση. Δεν θα αφήσουμε μέρα να πάει χαμένη, θα μπούμε σε τελική διάταξη μάχης. Τελείωσε η περίοδος της ασάφειας που λέγαμε ψηφίστε ένα άλλο κόμμα. Θα διεκδικήσουμε την ψήφο του ελληνικού λαού», είπε αρχικά ο Νίκος Παππάς προτού στρέφει τα βέλη του κατά του πρώην πρωθυπουργού και προέδρου της ΕΛΑΣ πλέον.
«Ο Αλέξης Τσίπρας, πριν φύγει από τον ΣΥΡΙΖΑ, είχαμε ψηφίσει από κοινού κάποιες προγραμματικές θέσεις. Θα πρέπει να ερωτηθεί ο ίδιος γιατί έφυγε και πού διαφοροποιείται. Για τα μη κρατικά πανεπιστήμια θα ήθελα να καλωσορίσω μια τοποθέτηση τέτοιου τύπου, γιατί εκλογικεύει την πολιτική συζήτηση. Είναι μια προγραμματική μετατόπιση σε μια άλλη θέση», σημείωσε χαρακτηριστικά.
Σε άλλο σημείο όσον αφορά τη Ρένα Δούρου που ανέλαβε την προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας σημείωσε μεταξύ άλλων: «Η Ρένα Δούρου είναι άξια βουλευτής και θα ανταποκριθεί στα καθήκοντά της».
Όπως ανέφερε μιλώντας χθες το βράδυ στην τηλεόραση του Kontra «ένα κόμμα που αυτοπροσδιορίζεται ως αριστερό λέει ότι θα αποδεχτώ τη συνθήκη» των ιδιωτικών πανεπιστημίων, ασκώντας κριτική στη νέα αυτή θέση.
«Έχουμε πλέον ένα καθαρό τοπίο, μια καθαρή απόφαση. Δεν θα αφήσουμε μέρα να πάει χαμένη, θα μπούμε σε τελική διάταξη μάχης. Τελείωσε η περίοδος της ασάφειας που λέγαμε ψηφίστε ένα άλλο κόμμα. Θα διεκδικήσουμε την ψήφο του ελληνικού λαού», είπε αρχικά ο Νίκος Παππάς προτού στρέφει τα βέλη του κατά του πρώην πρωθυπουργού και προέδρου της ΕΛΑΣ πλέον.
«Ο Αλέξης Τσίπρας, πριν φύγει από τον ΣΥΡΙΖΑ, είχαμε ψηφίσει από κοινού κάποιες προγραμματικές θέσεις. Θα πρέπει να ερωτηθεί ο ίδιος γιατί έφυγε και πού διαφοροποιείται. Για τα μη κρατικά πανεπιστήμια θα ήθελα να καλωσορίσω μια τοποθέτηση τέτοιου τύπου, γιατί εκλογικεύει την πολιτική συζήτηση. Είναι μια προγραμματική μετατόπιση σε μια άλλη θέση», σημείωσε χαρακτηριστικά.
«Υπάρχει μια προγραμματική μετατόπιση»«Είχαμε πίκρες και πίκρες, συζητάγαμε για τις κλεμμένες έδρες. Ελπίζω να μη δω φαινόμενα εξαγοράς και πλειστηριασμών εδρών. Οι Αριστερές και οι Αριστεροί που θέλουν δημόσιο πανεπιστήμιο έχουν επιλογή. Είναι ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία. Είναι η παράταξη που μπήκε μπροστά όταν δόθηκε η μάχη του άρθρου 16, η παράταξη που πιστεύει ότι ο νόμος Πιερρακάκη πρέπει να καταργηθεί. Υπάρχει μια προγραμματική μετατόπιση. Παραδοσιακά τη θέση υπεράσπισης των ιδιωτικών πανεπιστημίων τη συναντά κανείς σε κόμματα κεντρώα, κεντροδεξιά και δεξιά. Τώρα έχουμε κάτι καινούργιο. Ένα κόμμα που αυτοπροσδιορίζεται στον τίτλο του ως αριστερό λέει ότι θα αποδεχτώ τη συνθήκη των ιδιωτικών πανεπιστημίων», συνέχισε.
Σε άλλο σημείο όσον αφορά τη Ρένα Δούρου που ανέλαβε την προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας σημείωσε μεταξύ άλλων: «Η Ρένα Δούρου είναι άξια βουλευτής και θα ανταποκριθεί στα καθήκοντά της».
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