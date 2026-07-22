Κυρανάκης: Από την άνοιξη του 2027 και μετά οι εκλογές, αν στόχος του Τσίπρα είναι να επαναλάβει το ποσοστό του 2023, κανένα πρόβλημα

«Ο Τσίπρας έχει ξεχωρίσει από τα υπόλοιπα κόμματα»

«Η Ελλάδα σήμερα είναι καλύτερη από ό,τι ήταν το 2019 και μπορεί να γίνει πολύ καλύτερη. Θέλουμε το νέο παιδί που σήμερα ξεκινά τη φοιτητική του ζωή να μπορεί να ονειρεύεται τη ζωή του στην Ελλάδα του 2030», ανέφερε χαρακτηριστικά.Αναφερόμενος στην Παιδεία, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση δικαιώθηκε με τη θεσμοθέτηση των μη κρατικών πανεπιστημίων, εκτιμώντας ότι ακόμη και η Αριστερά μετακινείται πλέον προς αυτή την κατεύθυνση. Για το σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, είπε ότι η κυβέρνηση εξετάζει αλλαγές ώστε να μην εξαρτάται το μέλλον ενός μαθητή αποκλειστικά από μία ημέρα εξετάσεων, αλλά να συνεκτιμάται και η συνολική επίδοσή του στο Λύκειο. «Πλέον στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης η παπαγαλία έχει χάσει την αξία της», δήλωσε χαρακτηριστικά.«Όλοι συμφωνούμε ότι δεν μπορεί η μία ημέρα να κρίνει το μέλλον σου. Και γι' αυτό η Σοφία Ζαχαράκη εδώ και μήνες έχει ανοίξει τον θεσμικό διάλογο με τους φορείς, ώστε να μην μετράει μόνο η μία ημέρα των Πανελλήνιων που μπορεί κάτι να συμβεί, βρε αδερφέ, και να μην πας καλά στις εξετάσεις, αλλά να μετρά και η Τρίτη Λυκείου και συνολικά το Λύκειο και η απόδοσή σου σαν μαθητής σε μια σειρά από επιδόσεις».Σχολιάζοντας την επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Κυρανάκης υποστήριξε ότι έχει πλέον ξεχωρίσει από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, σημειώνοντας ωστόσο ότι«Αυτή τη στιγμή, δημοσκοπικά τουλάχιστον, είναι γύρω στο 15-16-17%. Αυτό είναι κάτω από το ποσοστό το οποίο τον έδιωξε από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Κάτω από το ποσοστό, δηλαδή, με το οποίο έφυγε ηττημένος απογοητεύοντας τους δικούς του ψηφοφόρους και τους δικούς του υποστηρικτές. Άρα, λοιπόν, να ξέρουμε και πού είναι ο πήχης για τα πολιτικά κόμματα τα οποία ανταγωνίζονται στις εκλογές του 2027.. Εγώ ξέρω ότι τα κόμματα μπαίνουν στην πολιτική για να κυβερνήσουν».Για να προσθέσει λέγοντας:. Επανέλαβε πάλι, χωρίς να έχει αλλάξει, χωρίς να έχει γίνει πιο κεντρώος ή πιο λογικός σε αυτόν τον τομέα, ότι δεν πρέπει να ρίχνουμε το βάρος οικονομικά στους εξοπλισμούς της χώρας. Και το λέει σε αυτή την εποχή. Το λέει στην εποχή που έχουμε παντού γύρω μας πολέμους. Που έχουμε έναν γείτονα με αναθεωρητικές τάσεις ο οποίος δεν έχει βάλει στην άκρη την απειλή πολέμου, την οποία ο Κυριάκος Μητσοτάκης πήγε μέσα στην Άγκυρα για πρώτη φορά πρωθυπουργός το έκανε αυτό, και την επανέλαβε. Άρα, λοιπόν, το να εξοπλίζεις τη χώρα λέω εγώ στον κύριο Τσίπρα είναι εθνική επιλογή. Είναι το εθνικό συμφέρον. Και καλά θα κάνει και η Αριστερά να αφήσει τα όποια κολλήματα έχει από το παρελθόν και σε αυτόν τον τομέα και να προσχωρήσει στις θέσεις της εθνικές, της Νέας Δημοκρατίας».