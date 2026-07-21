Κορέα: Ο Γεραπετρίτης κατέθεσε στεφάνι προς τιμήν των μελών της Ελληνικής Εκστρατευτικής Δύναμης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Γιώργος Γεραπετρίτης

Κορέα: Ο Γεραπετρίτης κατέθεσε στεφάνι προς τιμήν των μελών της Ελληνικής Εκστρατευτικής Δύναμης

Ο υπουργός Εξωτερικών επισκέφθηκε το Μνημείο Πολέμου της Κορέας

Κορέα: Ο Γεραπετρίτης κατέθεσε στεφάνι προς τιμήν των μελών της Ελληνικής Εκστρατευτικής Δύναμης
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Το Μνημείο Πολέμου της Κορέας επισκέφθηκε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στη Σεούλ και κατέθεσε στεφάνι προς τιμήν των μελών της Ελληνικής Εκστρατευτικής Δύναμης που θυσίασαν τη ζωή τους για την υπεράσπιση της ελευθερίας και της δημοκρατίας, όπως αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο «X».

«Η αιώνια μνήμη τους αποτελεί διαχρονική απόδειξη της φιλίας μεταξύ Ελλάδας και της Δημοκρατίας της Κορέας», προσθέτει.


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