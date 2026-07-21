Κορέα: Ο Γεραπετρίτης κατέθεσε στεφάνι προς τιμήν των μελών της Ελληνικής Εκστρατευτικής Δύναμης
Κορέα: Ο Γεραπετρίτης κατέθεσε στεφάνι προς τιμήν των μελών της Ελληνικής Εκστρατευτικής Δύναμης
Ο υπουργός Εξωτερικών επισκέφθηκε το Μνημείο Πολέμου της Κορέας
Το Μνημείο Πολέμου της Κορέας επισκέφθηκε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στη Σεούλ και κατέθεσε στεφάνι προς τιμήν των μελών της Ελληνικής Εκστρατευτικής Δύναμης που θυσίασαν τη ζωή τους για την υπεράσπιση της ελευθερίας και της δημοκρατίας, όπως αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο «X».
«Η αιώνια μνήμη τους αποτελεί διαχρονική απόδειξη της φιλίας μεταξύ Ελλάδας και της Δημοκρατίας της Κορέας», προσθέτει.
«Η αιώνια μνήμη τους αποτελεί διαχρονική απόδειξη της φιλίας μεταξύ Ελλάδας και της Δημοκρατίας της Κορέας», προσθέτει.
📍Seoul— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) July 21, 2026
FM George Gerapetritis visited the War Memorial of Korea & laid a wreath in tribute to the members of the Greek Expeditionary Force who sacrificed their lives in defense of freedom and democracy. Their eternal memory is a lasting testament to the friendship between 🇬🇷&🇰🇷 pic.twitter.com/3HS6gtT7WU
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