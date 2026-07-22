Με «Ατζέντα 2030» η φετινή ΔΕΘ: Οι συσκέψεις σε Αντιπροεδρία και ΥΠΟΙΚ, οι προτεραιότητες

Με το βλέμμα στραμμένο στις εκλογές του 2027, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σηματοδοτεί την έναρξη της προεκλογικής περιόδου από τη φετινή ΔΕΘ, όπου, πέρα από τα οικονομικά μέτρα της επόμενης χρονιάς, θα παρουσιαστούν οι βασικοί άξονες της «Ατζέντας 2030»





Με αυτή τη φράση



ανακοινώσεις για την επόμενη χρονιά, ενώ παράλληλα θα ανακοινωθούν και βασικές προτεραιότητες του κυβερνητικού προγράμματος της ΝΔ με ορίζοντα την Ελλάδα του 2030.



Για την περίφημη



Σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες του



εκληφθεί ως οιωνός για πρόωρες εκλογές.



Ο κ. Μητσοτάκης όμως θέλει να έχει στη διάθεση του το επόμενο διάστημα ένα πρόγραμμα μετρημένο και κοστολογημένο, με ιεραρχημένες προτεραιότητες για την επόμενη κυβερνητική θητεία, το οποίο θα «πατάει» και θα «κουμπώνει» στα πεπραγμένα της κυβέρνησης από το 2019 και εντεύθεν.



Και εκτιμάται ότι το επόμενο διάστημα, η ομάδα προγράμματος θα παραδώσει ορισμένα κεντρικά νούμερα-στόχους, όπως το 2023 αναφερόταν στο ύψος του κατώτατου και του μέσου μισθού, αλλά και σε κεντρικές πολιτικές προτεραιότητες.



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Οι προτεραιότητες της ΔΕΘ Μέχρι να φτάσουμε στο εκλογικό πρόγραμμα της ΝΔ βεβαίως υπάρχει ο ενδιάμεσος σταθμός της ίδιας της



Σε κάθε περίπτωση, όπως είπε από την Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στο επίκεντρο του κυβερνητικού σχεδιασμού θα βρεθούν οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι μικρομεσαίοι.



Ήδη σχεδιάζεται μια φόρμουλα σοβαρής μείωσης του τεκμηρίου για επαγγελματίες που έχουν αποδεδειγμένες συναλλαγές με κάρτες και είναι διασυνδεδεμένοι με το σύστημα της ΑΑΔΕ.



«Ενόψει και του προεκλογικού μας προγράμματος, το οποίο θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται από τη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης , με ορίζοντα τις εκλογές του 2027, οφείλουμε όλοι μαζί να δουλέψουμε για να θέσουμε ψηλά τον πήχη των προσδοκιών».Με αυτή τη φράση χθες από την παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030 ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδειξε ότι η φετινή ΔΕΘ θα έχει μια σημαντική διαφορά σε σχέση με προηγούμενες.Θα περιλαμβάνει τις, ενώ παράλληλα θα ανακοινωθούν και βασικές προτεραιότητες του κυβερνητικού προγράμματος της ΝΔ με ορίζοντα την Ελλάδα του 2030.Για την περίφημη «Ατζέντα 2030» , όπως αναφέρθηκε και στο συνέδριο της ΝΔ, ο κ. Μητσοτάκης έχει καταστήσει υπεύθυνο τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, ο οποίος έχει ξεκινήσει τη σχετική προεργασία εδώ και αρκετές εβδομάδες.Σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες του protothema.gr , στην Αντιπροεδρία γίνονται σε εβδομαδιαία βάση περίπου δύο συσκέψεις, ενώ στην ευρύτερη ομάδα προετοιμασίας του προγράμματος της ΝΔ μετέχουν κυβερνητικά στελέχη, όπως ο Άκης Σκέρτσος, ο Θανάσης Κοντογεώργης, ο Θάνος Πετραλιάς κ.α., γενικοί γραμματείς υπουργείων, αλλά και τεχνοκράτες εκτός κυβέρνησης.Υπό άλλες συνθήκες, αυτή η εργώδης προετοιμασία θα μπορούσε ναΟ κ. Μητσοτάκης όμως θέλει να έχει στη διάθεση του το επόμενο διάστημα ένα πρόγραμμα μετρημένο και κοστολογημένο, με ιεραρχημένες προτεραιότητες για την επόμενη κυβερνητική θητεία, το οποίοαπό το 2019 και εντεύθεν.Και εκτιμάται ότι το επόμενο διάστημα, η ομάδα προγράμματος θα παραδώσει ορισμένα κεντρικά νούμερα-στόχους, όπως το 2023 αναφερόταν στο ύψος του κατώτατου και του μέσου μισθού, αλλά και σε κεντρικές πολιτικές προτεραιότητες.Διακηρύξεις που θα γίνουν πιο συγκεκριμένες συν τω χρόνω και όσο πηγαίνουμε προς τις κάλπες του 2027, καθώς ο κ. Μητσοτάκης και το κυβερνητικό επιτελείο επιμένουν στην κοστολόγηση των μέτρων ως εχέγγυο αξιοπιστίας των δεσμεύσεων.Μέχρι να φτάσουμε στο εκλογικό πρόγραμμα της ΝΔ βεβαίως υπάρχει ο ενδιάμεσος σταθμός της ίδιας της ΔΕΘ . Αρμόδιες πηγές του οικονομικού επιτελείου είναι αρκετά φειδωλές, προσδιορίζοντας την εμβέλεια του πακέτου γύρω στο 1,3 δις για το 2027, αν και η πορεία της οικονομίας θα κρίνει το τελικό μέγεθος που μπορεί να «κλειδώσει» πάνω από το 1,5 δις. Βεβαίως, στο οικονομικό επιτελείο υπάρχουν εύλογες ανησυχίες και αστερίσκοι για πιθανές νέες συνέπειες του πολέμου στην παγκόσμια οικονομία.Σε κάθε περίπτωση, όπως είπε από την Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στο επίκεντρο του κυβερνητικού σχεδιασμού θα βρεθούν οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι μικρομεσαίοι.Ήδη σχεδιάζεται μια φόρμουλαπου έχουν αποδεδειγμένες συναλλαγές με κάρτες και είναι διασυνδεδεμένοι με το σύστημα της ΑΑΔΕ.

Πάντως, δεν προκρίνεται η ολική κατάργηση του τεκμηρίου που αποδείχτηκε εισπρακτικά ωφέλιμο, αλλά πολιτικά ζημιογόνο, εξ ου και αρκετοί βουλευτές ζητούν την απαλοιφή του. Επίσης εξετάζεται η σοβαρή μείωση της προκαταβολής φόρου για επιχειρήσεις, αλλά και η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για νομικά πρόσωπα.



Εκτιμάται επίσης ότι θα υπάρξουν θετικές πρόνοιες και για τους συνταξιούχους που είναι από τα πιο συνεπή εκλογικά κοινά της ΝΔ-μόλις χθες ψηφίστηκε στη Βουλή η ευνοϊκή διάταξη του υπουργείου Εργασίας για την αποκατάσταση των συντάξεων χηρείας.