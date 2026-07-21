Στοπ στα ηλεκτρικά πατίνια για ανηλίκους κάτω των 17 ετών, τι προβλέπουν τα μέτρα της κυβέρνησης
Στοπ στα ηλεκτρικά πατίνια για ανηλίκους κάτω των 17 ετών, τι προβλέπουν τα μέτρα της κυβέρνησης
Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών παρουσίασε τις νέες ρυθμίσεις στην Ολομέλεια της Βουλής - Θα ψηφιστούν σήμερα
Τέλος στη χρήση ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους κάτω των 17 ετών βάζουν τα μέτρα που παρουσίασε στην Ολομέλεια της Βουλής ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Γιώργος Κώτσηρας, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας για τον προσωπικό βοηθό. Οι νέες ρυθμίσεις αναμένεται ότι θα ψηφιστούν σήμερα στη Βουλή.
Πέραν της απαγόρευσης χρήσης των ηλεκτρικών πατινιών από τους κάτω των 17 ετών, οι διατάξεις προβλέπουν επίσης υποχρεωτική ασφάλιση για όλους τους χρήστες και αυστηρότερες κυρώσεις για την κυκλοφορία σε δρόμους με όριο ταχύτητας άνω των 50 χιλιομέτρων την ώρα. Καθιερώνεται, επίσης, υποχρέωση των οδηγών να φέρουν κατά την οδήγηση ηλεκτρικών πατινιών νόμιμο έγγραφο ταυτοποίησης και αποδεικτικό ασφάλισης, καθώς και απαγόρευση πώλησης, εκμίσθωσης και διάθεσης ηλεκτρικών πατινιών σε ανηλίκους κάτω των 17 ετών, με τις επιχειρήσει να έχουν την υποχρέωση ελέγχου του πιστοποιητικού ταυτοποίησης.
«Τα περισσότερα ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια αφορούν κυρίως ανηλίκους», ανέφερε ο κ. Κώτσηρας, προσθέτοντας ότι οι νέες νομοθετικές προσθήκες επιδιώκουν την προστασία της σωματικής ακεραιότητας των πολιτών και την ύπαρξη ενός πιο δομημένου κανονιστικού πλαισίου. Διευκρίνισε, παράλληλα, ότι τα μέτρα που ισχύουν ήδη -υποχρεωτική χρήση κράνους, απαγόρευση κινητού και χρήση χρωμάτων στα ρούχα των οδηγών- παραμένουν σε ισχύ.
Σύμφωνα με τη δέσμη μέτρων της κυβέρνησης, δημιουργείται επίσης ηλεκτρονικό μητρώο, στο οποίο θα καταγράφονται οι ιδιοκτήτες των ηλεκτρικών πατινιών και τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά. «Οι διατάξεις είναι ένα ακόμη βήμα, μία ακόμη πρωτοβουλία να ενισχύσουμε τους μηχανισμούς που προστατεύουν τη σωματική ακεραιότητα και φέρνουν ενισχυμένη κουλτούρα οδηγικής ασφάλειας», είπε ο κ. Κώτσηρας, εξηγώντας ότι καθιερώνεται συνδυασμός αυστηρότερου πλαισίου και κυρωτικού μηχανισμού, προκειμένου να υπάρξει πιο ορθολογική οδηγική συμπεριφορά.
Ο υπουργός ανέφερε ότι το υπουργείο επιδιώκει «να δημιουργηθεί κουλτούρα ασφάλειας δομημένη, προσαρμοσμένη σε κανόνες, με ελεγκτικούς μηχανισμούς», διαβεβαιώνοντας ότι θα υπάρξουν και ανάλογα μέτρα προς αυτόν τον σκοπό, εφόσον χρειαστεί.
Πέραν της απαγόρευσης χρήσης των ηλεκτρικών πατινιών από τους κάτω των 17 ετών, οι διατάξεις προβλέπουν επίσης υποχρεωτική ασφάλιση για όλους τους χρήστες και αυστηρότερες κυρώσεις για την κυκλοφορία σε δρόμους με όριο ταχύτητας άνω των 50 χιλιομέτρων την ώρα. Καθιερώνεται, επίσης, υποχρέωση των οδηγών να φέρουν κατά την οδήγηση ηλεκτρικών πατινιών νόμιμο έγγραφο ταυτοποίησης και αποδεικτικό ασφάλισης, καθώς και απαγόρευση πώλησης, εκμίσθωσης και διάθεσης ηλεκτρικών πατινιών σε ανηλίκους κάτω των 17 ετών, με τις επιχειρήσει να έχουν την υποχρέωση ελέγχου του πιστοποιητικού ταυτοποίησης.
«Τα περισσότερα ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια αφορούν κυρίως ανηλίκους», ανέφερε ο κ. Κώτσηρας, προσθέτοντας ότι οι νέες νομοθετικές προσθήκες επιδιώκουν την προστασία της σωματικής ακεραιότητας των πολιτών και την ύπαρξη ενός πιο δομημένου κανονιστικού πλαισίου. Διευκρίνισε, παράλληλα, ότι τα μέτρα που ισχύουν ήδη -υποχρεωτική χρήση κράνους, απαγόρευση κινητού και χρήση χρωμάτων στα ρούχα των οδηγών- παραμένουν σε ισχύ.
Σύμφωνα με τη δέσμη μέτρων της κυβέρνησης, δημιουργείται επίσης ηλεκτρονικό μητρώο, στο οποίο θα καταγράφονται οι ιδιοκτήτες των ηλεκτρικών πατινιών και τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά. «Οι διατάξεις είναι ένα ακόμη βήμα, μία ακόμη πρωτοβουλία να ενισχύσουμε τους μηχανισμούς που προστατεύουν τη σωματική ακεραιότητα και φέρνουν ενισχυμένη κουλτούρα οδηγικής ασφάλειας», είπε ο κ. Κώτσηρας, εξηγώντας ότι καθιερώνεται συνδυασμός αυστηρότερου πλαισίου και κυρωτικού μηχανισμού, προκειμένου να υπάρξει πιο ορθολογική οδηγική συμπεριφορά.
Ο υπουργός ανέφερε ότι το υπουργείο επιδιώκει «να δημιουργηθεί κουλτούρα ασφάλειας δομημένη, προσαρμοσμένη σε κανόνες, με ελεγκτικούς μηχανισμούς», διαβεβαιώνοντας ότι θα υπάρξουν και ανάλογα μέτρα προς αυτόν τον σκοπό, εφόσον χρειαστεί.
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