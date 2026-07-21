Σε λειτουργία μέσα στις επόμενες ημέρες 388 νέες κάμερες για κόκκινα φανάρια στην Αθήνα
Σε λειτουργία μέσα στις επόμενες ημέρες 388 νέες κάμερες για κόκκινα φανάρια στην Αθήνα
Μέσα στις επόμενες 10 ημέρες θα τεθούν σε λειτουργία οι νέες κάμερες, σύμφωνα με τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου
Στην τελική ευθεία βρίσκεται η ενεργοποίηση 388 νέων καμερών στην Αττική, οι οποίες θα καταγράφουν οδηγούς που παραβιάζουν τον ερυθρό σηματοδότη. Σύμφωνα με τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου, ο εξοπλισμός έχει ήδη εγκατασταθεί και οι νέες κάμερες αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία μέσα στο επόμενο δεκαήμερο.
Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο υπουργός ανέφερε ότι το έργο της Περιφέρειας Αττικής έχει ολοκληρωθεί, με την τοποθέτηση των καμερών να έχει ήδη πραγματοποιηθεί και την έναρξη της λειτουργίας τους να προγραμματίζεται για τις επόμενες ημέρες.
«Τοποθετήθηκαν και θα λειτουργήσουν προκειμένου να γλιτώσουμε από την πιο επικίνδυνη των παραβάσεων, την παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη. Επιμένω πως είναι σημαντικό να νιώθουμε ασφαλείς» τόνισε χαρακτηριστικά ο υπουργός.
Όπως επισήμανε ακόμη ο κ. Παπαστεργίου, μέχρι σήμερα οι κάμερες έχουν καταγράψει περίπου 4.000 παραβιάσεις κόκκινου σηματοδότη, ενώ οι σχετικές κλήσεις αποστέλλονται στους παραβάτες μέσα σε λίγες ώρες.
Αναφερόμενος στις κάμερες τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίες μπορούν να εντοπίζουν παραβάσεις όπως η παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, η μη χρήση ζώνης ασφαλείας ή κράνους και άλλες παραβάσεις, ο υπουργός είπε ότι ήδη λειτουργούν στις λεωφόρους Συγγρού, Μεσογείων και Βουλιαγμένης, ενώ το προσεχές διάστημα θα προστεθούν ακόμη δύο.
Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το ενδεχόμενο λανθασμένων καταγραφών από το σύστημα, ο κ. Παπαστεργίου διευκρίνισε: «Υπήρχε το 0,7% των κλήσεων που έγιναν δεκτές οι ενστάσεις -στην πρώτη φάση μέχρι να ρυθμιστεί το σύστημα και να μάθουν οι άνθρωποι πώς να το χειρίζονται-, το τελευταίο διάστημα δεν έχει καταγραφεί τέτοια περίπτωση.
Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο υπουργός ανέφερε ότι το έργο της Περιφέρειας Αττικής έχει ολοκληρωθεί, με την τοποθέτηση των καμερών να έχει ήδη πραγματοποιηθεί και την έναρξη της λειτουργίας τους να προγραμματίζεται για τις επόμενες ημέρες.
«Τοποθετήθηκαν και θα λειτουργήσουν προκειμένου να γλιτώσουμε από την πιο επικίνδυνη των παραβάσεων, την παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη. Επιμένω πως είναι σημαντικό να νιώθουμε ασφαλείς» τόνισε χαρακτηριστικά ο υπουργός.
Όπως επισήμανε ακόμη ο κ. Παπαστεργίου, μέχρι σήμερα οι κάμερες έχουν καταγράψει περίπου 4.000 παραβιάσεις κόκκινου σηματοδότη, ενώ οι σχετικές κλήσεις αποστέλλονται στους παραβάτες μέσα σε λίγες ώρες.
Αναφερόμενος στις κάμερες τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίες μπορούν να εντοπίζουν παραβάσεις όπως η παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, η μη χρήση ζώνης ασφαλείας ή κράνους και άλλες παραβάσεις, ο υπουργός είπε ότι ήδη λειτουργούν στις λεωφόρους Συγγρού, Μεσογείων και Βουλιαγμένης, ενώ το προσεχές διάστημα θα προστεθούν ακόμη δύο.
Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το ενδεχόμενο λανθασμένων καταγραφών από το σύστημα, ο κ. Παπαστεργίου διευκρίνισε: «Υπήρχε το 0,7% των κλήσεων που έγιναν δεκτές οι ενστάσεις -στην πρώτη φάση μέχρι να ρυθμιστεί το σύστημα και να μάθουν οι άνθρωποι πώς να το χειρίζονται-, το τελευταίο διάστημα δεν έχει καταγραφεί τέτοια περίπτωση.
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