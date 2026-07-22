Ανδρουλάκης κατά Μητσοτάκη: Ο Τσίπρας κρίθηκε, τώρα είναι η δική του σειρά

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απάντησε στα περί «τοξικού κέντρου» κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου για το ενεργειακό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ - Χαρακτήρισε «άλμα λογικής» τις προτάσεις της ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα για το άρθρο 16





«Για ποια τοξικότητα μιλάει ο κ. Μητσοτάκης» αναρωτήθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης όταν του ζητήθηκε να σχολιάσει, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου για την παρουσίαση του ενεργειακού προγράμματος του «τοξικού κέντρου».







«Τοξικότητα είναι οι επιθέσεις που δέχεται το



«Ο κ. Τσίπρας κρίθηκε. Τώρα είναι η σειρά του κ. Μητσοτάκη» Παράλληλα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απάντησε στις αιτιάσεις του κ. Μητσοτάκη για «μαθηματικά Τσίπρα, τώρα μαθηματικά Ανδρουλάκη». Όπως ανέφερε, αποτελεί σκόπιμη προσπάθεια «σκηνοθεσίας» του πολιτικού σκηνικού του 2023, με στόχο να παρουσιαστεί ο πρωθυπουργός ως μονόδρομος.



Ταμείο Ανάκαμψης χωρίς αντίστοιχα αποτελέσματα σε αγοραστική δύναμη, δημόσια υγεία, παιδεία και ποιότητα δημοκρατίας.





Κλείσιμο «Άλμα λογικής» του κόμματος Τσίπρα για την Παιδεία Ερωτηθείς για τις προτάσεις της ΕΛΑΣ για την Παιδεία, ο κ. Ανδρουλάκης έκανε λόγο για «άλμα λογικής».



«Όταν λες “δεν θέλω να αναθεωρηθεί το άρθρο 16”, άρα αρνείσαι τη δυνατότητα ύπαρξης μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων και την ίδια ώρα λες “δεν θα καταργήσω τον νόμο Πιερρακάκη, που δημιούργησε τα μη κρατικά κερδοσκοπικά”, εδώ υπάρχει όχι απλά αντίφαση, εδώ υπάρχει ένα άλμα λογικής» είπε και πρόσθεσε: «Δηλαδή, δεν θέλουμε τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά, με σεβασμό στο Σύνταγμα, αλλά να επιτρέψουμε να υπάρχουν κερδοσκοπικά, μη κρατικά, και αυτή είναι η άποψη της Αριστεράς, ενώ ήταν εντελώς διαφορετική τα προηγούμενα χρόνια».



«Ερασιτέχνες και επικίνδυνοι» για τη διασύνδεση με την Κύπρο

Ο κ. Ανδρουλάκης άσκησε επίσης δριμεία κριτική στην κυβέρνηση για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, επισημαίνοντας ότι συνδέεται με τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας.



Σε ευθεία επίθεση στον πρωθυπουργό προχώρησε ο Νίκος Ανδρουλάκης , απαντώντας στις αιχμές του Κυριάκου Μητσοτάκη περί «τοξικού κέντρου», ενώ παράλληλα καταλόγισε «άλμα λογικής» στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, για τις θέσεις για τα μη κρατικά πανεπιστήμια.«Για ποια τοξικότητα μιλάει ο κ. Μητσοτάκης» αναρωτήθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης όταν του ζητήθηκε να σχολιάσει, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου για την παρουσίαση του ενεργειακού προγράμματος του ΠΑΣΟΚ τα περί«Είναι τυχοδιωκτισμός και υποτίμηση της νοημοσύνης των πολιτών να κάνει μαθήματα πολιτικού πολιτισμού, το κόμμα που έστησε προπαγανδιστικούς μηχανισμούς τοξικότητας», ανέφερε.«Τοξικότητα είναι οι επιθέσεις που δέχεται το ΠΑΣΟΚ όταν δείχνει έναν άλλο δρόμο πολιτικής τεκμηριωμένα», είπε, φέροντας ως παράδειγμα τη 13η σύνταξη και την κριτική που δέχθηκε από την κυβέρνηση για έλλειψη κοστολόγησης. «Είπαμε αναλυτικά το κόστος την επόμενη ημέρα στη Βουλή, ο πρωθυπουργός μου επιτέθηκε ενώ το γνώριζε».Παράλληλα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απάντησε στις αιτιάσεις του κ. Μητσοτάκη για «μαθηματικά Τσίπρα, τώρα μαθηματικά Ανδρουλάκη». Όπως ανέφερε, αποτελεί σκόπιμη προσπάθεια «σκηνοθεσίας» του πολιτικού σκηνικού του 2023, με στόχο να παρουσιαστεί ο πρωθυπουργός ως μονόδρομος.«Ο κ. Τσίπρας κρίθηκε. Τώρα είναι η δική του σειρά», ανέφερε χαρακτηριστικά, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι διαχειρίστηκε τοχωρίς αντίστοιχα αποτελέσματα σε αγοραστική δύναμη, δημόσια υγεία, παιδεία και ποιότητα δημοκρατίας.Ερωτηθείς για τις προτάσεις τηςγια την Παιδεία, ο κ. Ανδρουλάκης έκανε λόγο για «άλμα λογικής».«Όταν λες “δεν θέλω να αναθεωρηθεί το άρθρο 16”, άρα αρνείσαι τη δυνατότητα ύπαρξης μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων και την ίδια ώρα λες “δεν θα καταργήσω τον νόμο Πιερρακάκη, που δημιούργησε τα μη κρατικά κερδοσκοπικά”, εδώ υπάρχει όχι απλά αντίφαση, εδώ υπάρχει ένα άλμα λογικής» είπε και πρόσθεσε: «Δηλαδή, δεν θέλουμε τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά, με σεβασμό στο Σύνταγμα, αλλά να επιτρέψουμε να υπάρχουν κερδοσκοπικά, μη κρατικά, και αυτή είναι η άποψη της Αριστεράς, ενώ ήταν εντελώς διαφορετική τα προηγούμενα χρόνια».Ο κ. Ανδρουλάκης άσκησε επίσης δριμεία κριτική στην κυβέρνηση για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, επισημαίνοντας ότι συνδέεται με τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας.

Καταλογίζοντας στην κυβέρνηση απουσία σχεδίου και οράματος, για «πινγκ-πονγκ ευθυνών» με την Κυπριακή Δημοκρατία στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ανέφερε ότι η κυβέρνηση είναι ερασιτεχνική και «επικίνδυνη» σε ζήτημα εθνικού και ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.



Δέσμευση για μείωση του ρεύματος 20% έως το 2027 Παρουσιάζοντας τις ενεργειακές προτάσεις του κόμματος, ο κ. Ανδρουλάκης δεσμεύτηκε για τη μείωση του κόστους ηλεκτρικού ρεύματος κατά 20% έως τα μέσα του 2027, με προοπτική μείωσης 30% «στο βάθος ενός εκλογικού κύκλου».



Παράλληλα, αναφέρθηκε και σε πρόγραμμα μείωσης κόστους για τη βιομηχανία, που όπως είπε, είναι συμβατό με το ενεργειακό μοντέλο του κόμματος, ενώ υπενθύμισε ότι το ΠΑΣΟΚ στα συγκεκριμένα ζητήματα, είναι«στην πρωτοπορία αυτής της συζήτησης» ήδη από το 2010.



Σύμφωνα με την Χαριλάου Τρικούπη, για την επίτευξη της μείωσης του κόστους ρεύματος, θα αξιοποιηθούν εργαλεία όπως η επέκταση των διμερών συμβολαίων σταθερής τιμής, η ενίσχυση της αποθήκευσης ενέργειας, η επιτάχυνση εγκατάστασης έξυπνων μετρητών, η αντιμετώπιση της ρευματοκλοπής και η αναμόρφωση του κοινωνικού τιμολογίου.