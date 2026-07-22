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Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε φορτηγό που κινούνταν στην Γιαννιτσών, δείτε βίντεο
Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε φορτηγό που κινούνταν στην Γιαννιτσών, δείτε βίντεο
Στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν για την κατάσβεση έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα
Πυρκαγιά σε φορτηγό που ήταν εν κινήσει εκδηλώθηκε το πρωί της Τετάρτης στη Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε λίγο πριν από τις 12:00, όταν το φορτηγό που κινούνταν επί της Γιαννιτσών εισήλθε στην οδό Σταύρου Βουτυρά.
Όπως ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες, είδαν να βγαίνει καπνός από την καρότσα του οχήματος και αμέσως μετά φλόγες.
Στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν για την κατάσβεση έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα, ενώ η Τροχαία πραγματοποίησε εκτροπές στην κυκλοφορία των οχημάτων.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε λίγο πριν από τις 12:00, όταν το φορτηγό που κινούνταν επί της Γιαννιτσών εισήλθε στην οδό Σταύρου Βουτυρά.
Όπως ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες, είδαν να βγαίνει καπνός από την καρότσα του οχήματος και αμέσως μετά φλόγες.
Στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν για την κατάσβεση έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα, ενώ η Τροχαία πραγματοποίησε εκτροπές στην κυκλοφορία των οχημάτων.
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