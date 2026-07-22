ΠΑΣΟΚ: Τα σύννεφα από τις δημοσκοπήσεις και οι μεταγραφές με στόχο την ανάκαμψη προς τη ΔΕΘ
ΠΑΣΟΚ: Τα σύννεφα από τις δημοσκοπήσεις και οι μεταγραφές με στόχο την ανάκαμψη προς τη ΔΕΘ
Σημαντικός σταθμός για τη δημιουργία κλίματος συσπείρωσης θεωρείται στη Χαριλάου Τρικούπη και η φετινή 3η του Σεπτέμβρη με στόχο να παρουσιαστεί η επόμενη ημέρα του κόμματος
Όλο και πιο βαριά «σύννεφα» στην πορεία του ΠΑΣΟΚ προς τη ΔΕΘ προκαλεί η καταγραφή της απήχησής του στις δημοσκοπήσεις, όπου συνεχίζει να βρίσκεται στην τρίτη θέση, πίσω (και με διαφορά) από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
Στελέχη εκτιμούν ότι αν το ΠΑΣΟΚ στον κρίσιμο «σταθμό» της ΔΕΘ δεν καταφέρει να παρουσιάσει σημάδια ανάκαμψης, τότε θα αρχίσει να αντιμετωπίζει έως και ανυπέρβλητες δυσκολίες ως προς την επίτευξη των προεκλογικών του στοχεύσεων. Έτερος σημαντικός σταθμός για τη δημιουργία κλίματος συσπείρωσης θεωρείται στη Χαριλάου Τρικούπη η φετινή 3η του Σεπτέμβρη, η επέτειος της ιδρυτικής διακήρυξης κατά την οποία συνήθως το ΠΑΣΟΚ παρουσιάζει την επικαιροποίηση της στρατηγικής του για την επόμενη μέρα.
Η ιδέα που εξετάζεται είναι η σχετική εκδήλωση να γίνει φέτος όχι στην Αθήνα αλλά στο Ηράκλειο Κρήτης, όπου το ΠΑΣΟΚ διατηρεί πολύ μεγαλύτερο ποσοστό από το πανελλαδικό, όπως φάνηκε και στις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις. Την ίδια ώρα οι αρμόδιοι της Χαριλάου Τρικούπη προσπαθούν να ενισχύσουν την «εικόνα» των ψηφοδελτίων- ειδικά στην Αττική των χαμηλών δημοσκοπικών πτήσεων- ενώ αναμένουν τις αποφάσεις του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ σχετικά με τις «μεταγραφές» βουλευτών, που παραμένουν στη «ζώνη» των ανεξάρτητων, εκτός από τη Νίνα Κασιμάτη που παραμένει μέχρι σήμερα στον ΣΥΡΙΖΑ, παρότι κρατά αποστάσεις από τη κεντρική «γραμμή» και τις κομματικές συνεδριάσεις.
Κάποιοι λένε ότι είναι θέμα ελάχιστου χρόνου η κυρία Κασιμάτη να «επιστρέψει» στο ΠΑΣΟΚ και να είναι εκ νέου υποψήφια βουλευτής στη Β’ Πειραιά. Για την επιστροφή της έχουν αντιδράσει παπανδρεϊκά στελέχη, με αφορμή παλαιότερες δηλώσεις της εναντίον του πρώην πρωθυπουργού, Γιώργου Παπανδρέου. Ισχυρές αντιδράσεις προβάλλουν στελέχη του ΠΑΣΟΚ και για την «επιστροφή» της Θεοδώρας Τζάκρη.
Η ανεξάρτητη βουλευτής που αποχώρησε πρόσφατα από το κόμμα Κασσελάκη έχει δηλώσει ότι θα είναι και πάλι υποψήφια στην Πέλλα, όπου εκλέγεται από το 2004. Ωστόσο η υποψηφιότητά της με το ΠΑΣΟΚ φαίνεται ότι «παγώνει» αφενός από τις ισχυρές αντιδράσεις στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ και αφετέρου από το καταστατικό που αποκλείει την κάθοδο σε βουλευτές που έχουν ξεπεράσει τα 20 έτη κοινοβουλευτικής εμπειρίας. Πολύ κοντά αντιθέτως βρίσκεται η ένταξη στο ΠΑΣΟΚ του επίσης προερχόμενου από το κόμμα Κασσελάκη, νυν ανεξάρτητου βουλευτή, Μιχάλη Χουρδάκη που εκλέχτηκε με την Πλεύση Ελευθερίας στην Α’ Θεσσαλονίκης- όπως και του Ευάγγελου Αποστολάκη (θα κατέβει στην Α’ Πειραιά ή στα Χανιά) και της Ολυμπίας Τελιγιορίδου, πρώην υφυπουργού στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
Η άποψη που ακούστηκε τελευταίως από το βουλευτή Τάσο Νικολαϊδη στο ΠΑΣΟΚ να παραδώσουν την έδρα τους όσοι βουλευτές αποφασίσουν να ενταχθούν σε αυτό δεν είναι η κεντρική- άλλωστε οι προερχόμενοι από τον ΣΥΡΙΖΑ Ράνια Θρασκιά και Πέτρος Παππάς μπήκαν στο ΠΑΣΟΚ διατηρώντας τις έδρες τους στην Α’ Θεσσαλονίκης και στο Κιλκίς αντίστοιχα. Αυτό δεν σημαίνει ότι η Χαριλάου Τρικούπη θέλει στη φάση των χαμηλών δημοσκοπικών επιδόσεων να προσθέσει γκρίνιες στο εσωτερικό και να προκαλέσει την αντίδραση νυν βουλευτών με αφορμή τις νέες «αφίξεις» στις εκλογικές τους περιφέρειες.
Από την άλλη πλευρά ένα «ανταγωνιστικό ψηφοδέλτιο» είναι κατά πολλούς μια γνωστή «συνταγή» για την ευρύτερη κινητοποίηση δυνάμεων σε κάθε εκλογική περιφέρεια. Στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι και μέσω των ψηφοδελτίων να φρενάρει, όπου είναι δυνατόν τις «διαρροές προς τη Νέα Δημοκρατία και την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, που συνεχίζει να λέει «στοπ» σε όσους εν ενεργεία βουλευτές επιθυμούν την ένταξή τους στο νέο κόμμα.
Ο Παύλος Γερουλάνος που έχει ταχθεί κατά της μετεκλογικής συνεργασίας με τη ΝΔ τονίζει δε (στο KONTRA) όσον αφορά στον Αλέξη Τσίπρα ότι: «Βλέπω έναν λόγο που προσπαθεί να μπει σε έναν χώρο της Κεντροαριστεράς, βλέπω όμως και ένα ιστορικό, που με ανησυχεί. Γιατί υπάρχουν θέματα που είναι ταυτοτικά για τον χώρο μας: τα εθνικά θέματα, τα θέματα της αποκέντρωσης της εξουσίας και της ανάπτυξης. Είναι κομβικά θέματα. Το ότι μπορεί να συμφωνούμε σε δύο-τρία θέματα για το κοινωνικό κράτος, εγώ το ακούω. Αλλά εμείς δεν βλέπουμε το κοινωνικό κράτος ως ελεημοσύνη. Τίποτα από όσα έχω δει δεν μου δείχνει ότι πίσω από τις προτάσεις υπάρχει μια φιλοσοφία η οποία συνάδει με αυτά για τα οποία δημιουργήθηκε το ΠΑΣΟΚ. Κρατάω επιφυλάξεις. Σε επίπεδο προτάσεων είναι εύκολο να βρεις κάποια πράγματα με τα οποία συμφωνείς. Το θέμα είναι: αυτές οι προτάσεις χτίζουν τι;».
Στελέχη εκτιμούν ότι αν το ΠΑΣΟΚ στον κρίσιμο «σταθμό» της ΔΕΘ δεν καταφέρει να παρουσιάσει σημάδια ανάκαμψης, τότε θα αρχίσει να αντιμετωπίζει έως και ανυπέρβλητες δυσκολίες ως προς την επίτευξη των προεκλογικών του στοχεύσεων. Έτερος σημαντικός σταθμός για τη δημιουργία κλίματος συσπείρωσης θεωρείται στη Χαριλάου Τρικούπη η φετινή 3η του Σεπτέμβρη, η επέτειος της ιδρυτικής διακήρυξης κατά την οποία συνήθως το ΠΑΣΟΚ παρουσιάζει την επικαιροποίηση της στρατηγικής του για την επόμενη μέρα.
Η ιδέα που εξετάζεται είναι η σχετική εκδήλωση να γίνει φέτος όχι στην Αθήνα αλλά στο Ηράκλειο Κρήτης, όπου το ΠΑΣΟΚ διατηρεί πολύ μεγαλύτερο ποσοστό από το πανελλαδικό, όπως φάνηκε και στις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις. Την ίδια ώρα οι αρμόδιοι της Χαριλάου Τρικούπη προσπαθούν να ενισχύσουν την «εικόνα» των ψηφοδελτίων- ειδικά στην Αττική των χαμηλών δημοσκοπικών πτήσεων- ενώ αναμένουν τις αποφάσεις του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ σχετικά με τις «μεταγραφές» βουλευτών, που παραμένουν στη «ζώνη» των ανεξάρτητων, εκτός από τη Νίνα Κασιμάτη που παραμένει μέχρι σήμερα στον ΣΥΡΙΖΑ, παρότι κρατά αποστάσεις από τη κεντρική «γραμμή» και τις κομματικές συνεδριάσεις.
Κάποιοι λένε ότι είναι θέμα ελάχιστου χρόνου η κυρία Κασιμάτη να «επιστρέψει» στο ΠΑΣΟΚ και να είναι εκ νέου υποψήφια βουλευτής στη Β’ Πειραιά. Για την επιστροφή της έχουν αντιδράσει παπανδρεϊκά στελέχη, με αφορμή παλαιότερες δηλώσεις της εναντίον του πρώην πρωθυπουργού, Γιώργου Παπανδρέου. Ισχυρές αντιδράσεις προβάλλουν στελέχη του ΠΑΣΟΚ και για την «επιστροφή» της Θεοδώρας Τζάκρη.
«Μεταγραφές» και αντιδράσεις
Η ανεξάρτητη βουλευτής που αποχώρησε πρόσφατα από το κόμμα Κασσελάκη έχει δηλώσει ότι θα είναι και πάλι υποψήφια στην Πέλλα, όπου εκλέγεται από το 2004. Ωστόσο η υποψηφιότητά της με το ΠΑΣΟΚ φαίνεται ότι «παγώνει» αφενός από τις ισχυρές αντιδράσεις στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ και αφετέρου από το καταστατικό που αποκλείει την κάθοδο σε βουλευτές που έχουν ξεπεράσει τα 20 έτη κοινοβουλευτικής εμπειρίας. Πολύ κοντά αντιθέτως βρίσκεται η ένταξη στο ΠΑΣΟΚ του επίσης προερχόμενου από το κόμμα Κασσελάκη, νυν ανεξάρτητου βουλευτή, Μιχάλη Χουρδάκη που εκλέχτηκε με την Πλεύση Ελευθερίας στην Α’ Θεσσαλονίκης- όπως και του Ευάγγελου Αποστολάκη (θα κατέβει στην Α’ Πειραιά ή στα Χανιά) και της Ολυμπίας Τελιγιορίδου, πρώην υφυπουργού στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
Η άποψη που ακούστηκε τελευταίως από το βουλευτή Τάσο Νικολαϊδη στο ΠΑΣΟΚ να παραδώσουν την έδρα τους όσοι βουλευτές αποφασίσουν να ενταχθούν σε αυτό δεν είναι η κεντρική- άλλωστε οι προερχόμενοι από τον ΣΥΡΙΖΑ Ράνια Θρασκιά και Πέτρος Παππάς μπήκαν στο ΠΑΣΟΚ διατηρώντας τις έδρες τους στην Α’ Θεσσαλονίκης και στο Κιλκίς αντίστοιχα. Αυτό δεν σημαίνει ότι η Χαριλάου Τρικούπη θέλει στη φάση των χαμηλών δημοσκοπικών επιδόσεων να προσθέσει γκρίνιες στο εσωτερικό και να προκαλέσει την αντίδραση νυν βουλευτών με αφορμή τις νέες «αφίξεις» στις εκλογικές τους περιφέρειες.
Από την άλλη πλευρά ένα «ανταγωνιστικό ψηφοδέλτιο» είναι κατά πολλούς μια γνωστή «συνταγή» για την ευρύτερη κινητοποίηση δυνάμεων σε κάθε εκλογική περιφέρεια. Στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι και μέσω των ψηφοδελτίων να φρενάρει, όπου είναι δυνατόν τις «διαρροές προς τη Νέα Δημοκρατία και την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, που συνεχίζει να λέει «στοπ» σε όσους εν ενεργεία βουλευτές επιθυμούν την ένταξή τους στο νέο κόμμα.
Τα κορυφαία στελέχηΟ Ιούλιος θα κλείσει με τη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου (στις 30 Ιουλίου) ενώ για τις 3 Αυγούστου προγραμματίζεται συνεδρίαση της «σκιώδους κυβέρνησης» για την προετοιμασία της ΔΕΘ. Το ΠΑΣΟΚ ποντάρει στην ανάδειξη της προγραμματικής του ατζέντας, κάνοντας θεματικές εκδηλώσει, όπως η χθεσινή για τη ενέργεια. Το Σάββατο στη Χίο θα ανοίξουν σε εκδήλωση το κεφάλαιο της ναυτιλίας, όπου θα μιλήσουν εκτός από τον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ, η Άννα Διαμαντοπούλου και ο Γιάννης Μανιάτης. Ο Μανώλης Χριστοδουλάκης με συνέντευξή του στο protothema.gr και στον Άγγελο Μόσχοβα προσπάθησε να … κρατήσει αποστάσεις από την ερώτηση για το αν είναι «δελφίνος» στο ΠΑΣΟΚ και δήλωσε ότι στις εκλογές: «Αν δεν πάει καλά το ΠΑΣΟΚ, θα είναι σε αμφισβήτηση η συνολική εθνική εκπροσώπηση του δημοκρατικού ακροατηρίου». Σημείωσε ακόμη πιο έντονα ότι «κανείς δεν μπορεί να θυσιάσει αυτή την προοπτική για χάρη προσωπικών φιλοδοξιών» και στην ερώτηση για το αν θα συνιστά ήττα μια δεύτερη θέση του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές, έριξε την μπάλα στην εξέδρα. Δήλωσε πάντως ότι εάν είναι δεύτερο, δεν θα συμμετάσχει στην κυβέρνηση με τη ΝΔ και πως η απόφαση του συνεδρίου δεν αλλάζει, ούτε ανατρέπεται. Με την ΕΛ.Α.Σ του Τσίπρα δεν το αποκλείει, εφόσον ξεκαθαρίσει ο πρώην πρωθυπουργός ποιους εκπροσωπεί και με ποιον συντάσσεται.
Ο Παύλος Γερουλάνος που έχει ταχθεί κατά της μετεκλογικής συνεργασίας με τη ΝΔ τονίζει δε (στο KONTRA) όσον αφορά στον Αλέξη Τσίπρα ότι: «Βλέπω έναν λόγο που προσπαθεί να μπει σε έναν χώρο της Κεντροαριστεράς, βλέπω όμως και ένα ιστορικό, που με ανησυχεί. Γιατί υπάρχουν θέματα που είναι ταυτοτικά για τον χώρο μας: τα εθνικά θέματα, τα θέματα της αποκέντρωσης της εξουσίας και της ανάπτυξης. Είναι κομβικά θέματα. Το ότι μπορεί να συμφωνούμε σε δύο-τρία θέματα για το κοινωνικό κράτος, εγώ το ακούω. Αλλά εμείς δεν βλέπουμε το κοινωνικό κράτος ως ελεημοσύνη. Τίποτα από όσα έχω δει δεν μου δείχνει ότι πίσω από τις προτάσεις υπάρχει μια φιλοσοφία η οποία συνάδει με αυτά για τα οποία δημιουργήθηκε το ΠΑΣΟΚ. Κρατάω επιφυλάξεις. Σε επίπεδο προτάσεων είναι εύκολο να βρεις κάποια πράγματα με τα οποία συμφωνείς. Το θέμα είναι: αυτές οι προτάσεις χτίζουν τι;».
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