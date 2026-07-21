Η ελληνική προεδρία στην ΕΕ αποτελεί εθνικό στοίχημα που υπερβαίνει κόμματα και παρατάξεις, λέει ο Τάσος Χατζηβασιλείου
Η ελληνική προεδρία στην ΕΕ αποτελεί εθνικό στοίχημα που υπερβαίνει κόμματα και παρατάξεις, λέει ο Τάσος Χατζηβασιλείου
Ο υφυπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε ότι πρόκειται για ένα σημαντικό ορόσημο όχι μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και για την Ελλάδα
«Η ελληνική προεδρία αποτελεί ένα μείζον εθνικό στοίχημα που υπερβαίνει κόμματα, παρατάξεις και διαχωριστικές γραμμές», τόνισε μεταξύ άλλων ο υφυπουργός Εξωτερικών, Τάσος Χατζηβασιλείου, κατά την τοποθέτησή του στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Βουλής, το μεσημέρι της Τρίτης, με αντικείμενο την προετοιμασία της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το β΄ εξάμηνο του 2027.
Ο κ. Χατζηβασιλείου υπογράμμισε ότι πρόκειται για ένα σημαντικό ορόσημο όχι μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και για την Ελλάδα. Όπως ανέφερε, η προετοιμασία βρίσκεται ήδη σε πλήρη εξέλιξη, με συστηματικό συντονισμό από το υπουργείο Εξωτερικών, τη Διυπουργική Ομάδα Εργασίας και τα συναρμόδια υπουργεία. Σημείωσε ότι ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης έχει την πλήρη εποπτεία της διαδικασίας, ενώ υπενθύμισε ότι η προετοιμασία μέχρι στιγμής έγινε επιτυχώς από την Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου.
Αναφερόμενος στο κοινό πρόγραμμα της τριάδας των Προεδριών Ιρλανδίας - Λιθουανίας - Ελλάδας, ο υφυπουργός Εξωτερικών σημείωσε ότι αυτό έχει ήδη ολοκληρωθεί και παρουσιάστηκε τον Ιούνιο, με τρεις βασικές θεματικές: ελεύθερη και δημοκρατική Ευρώπη, ισχυρή και ασφαλής Ευρώπη, ευημερούσα και ανταγωνιστική Ευρώπη. Όπως εξήγησε, κάθε κράτος-μέλος εξειδικεύει στη συνέχεια τις δικές του προτεραιότητες, λαμβάνοντας υπόψη τη ροή του ευρωπαϊκού νομοθετικού έργου και τη διαρκώς μεταβαλλόμενη διεθνή συγκυρία.
Ο κ. Χατζηβασιλείου παρουσίασε τους έξι βασικούς άξονες στους οποίους αναμένεται να δώσει έμφαση η Ελληνική Προεδρία: ασφάλεια και άμυνα, ανταγωνιστικότητα, ανθεκτικότητα, διεύρυνση, συνολική προσέγγιση της μετανάστευσης, καθώς και ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική και θαλάσσια ασφάλεια.
Κλείνοντας, ο υφυπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε την ανάγκη συντονισμού και διακομματικής συνεννόησης, επισημαίνοντας ότι η κοινοβουλευτική διάσταση της Προεδρίας έχει διακριτό και σημαντικό ρόλο. Όπως ανέφερε, για την επιτυχία της Ελληνικής Προεδρίας απαιτείται η πολύτιμη αρωγή όλων, καθώς πρόκειται για ένα εθνικό εγχείρημα υψηλής ευθύνης.
Ο κ. Χατζηβασιλείου υπογράμμισε ότι πρόκειται για ένα σημαντικό ορόσημο όχι μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και για την Ελλάδα. Όπως ανέφερε, η προετοιμασία βρίσκεται ήδη σε πλήρη εξέλιξη, με συστηματικό συντονισμό από το υπουργείο Εξωτερικών, τη Διυπουργική Ομάδα Εργασίας και τα συναρμόδια υπουργεία. Σημείωσε ότι ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης έχει την πλήρη εποπτεία της διαδικασίας, ενώ υπενθύμισε ότι η προετοιμασία μέχρι στιγμής έγινε επιτυχώς από την Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου.
Αναφερόμενος στο κοινό πρόγραμμα της τριάδας των Προεδριών Ιρλανδίας - Λιθουανίας - Ελλάδας, ο υφυπουργός Εξωτερικών σημείωσε ότι αυτό έχει ήδη ολοκληρωθεί και παρουσιάστηκε τον Ιούνιο, με τρεις βασικές θεματικές: ελεύθερη και δημοκρατική Ευρώπη, ισχυρή και ασφαλής Ευρώπη, ευημερούσα και ανταγωνιστική Ευρώπη. Όπως εξήγησε, κάθε κράτος-μέλος εξειδικεύει στη συνέχεια τις δικές του προτεραιότητες, λαμβάνοντας υπόψη τη ροή του ευρωπαϊκού νομοθετικού έργου και τη διαρκώς μεταβαλλόμενη διεθνή συγκυρία.
Ο κ. Χατζηβασιλείου παρουσίασε τους έξι βασικούς άξονες στους οποίους αναμένεται να δώσει έμφαση η Ελληνική Προεδρία: ασφάλεια και άμυνα, ανταγωνιστικότητα, ανθεκτικότητα, διεύρυνση, συνολική προσέγγιση της μετανάστευσης, καθώς και ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική και θαλάσσια ασφάλεια.
Κλείνοντας, ο υφυπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε την ανάγκη συντονισμού και διακομματικής συνεννόησης, επισημαίνοντας ότι η κοινοβουλευτική διάσταση της Προεδρίας έχει διακριτό και σημαντικό ρόλο. Όπως ανέφερε, για την επιτυχία της Ελληνικής Προεδρίας απαιτείται η πολύτιμη αρωγή όλων, καθώς πρόκειται για ένα εθνικό εγχείρημα υψηλής ευθύνης.
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