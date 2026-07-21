Η ελληνική προεδρία στην ΕΕ αποτελεί εθνικό στοίχημα που υπερβαίνει κόμματα και παρατάξεις, λέει ο Τάσος Χατζηβασιλείου

Ο υφυπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε ότι πρόκειται για ένα σημαντικό ορόσημο όχι μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και για την Ελλάδα