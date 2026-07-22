«Παραδίδω έναν στρατό που επιτίθεται»: Το αποχαιρετιστήριο μήνυμα του Σίρσκι μετά την αποπομπή του από τον Ζελένσκι
ΚΟΣΜΟΣ
Πόλεμος στην Ουκρανία Βολοντίμιρ Ζελένσκι

«Παραδίδω έναν στρατό που επιτίθεται»: Το αποχαιρετιστήριο μήνυμα του Σίρσκι μετά την αποπομπή του από τον Ζελένσκι

Ο απερχόμενος αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων προβάλλει τις στρατιωτικές επιτυχίες της θητείας του, ενώ τη θέση του αναλαμβάνει ο Μιχαΐλο Ντραπάτι

«Παραδίδω έναν στρατό που επιτίθεται»: Το αποχαιρετιστήριο μήνυμα του Σίρσκι μετά την αποπομπή του από τον Ζελένσκι
5 ΣΧΟΛΙΑ
Η Ουκρανία έχει ανακαταλάβει 700 τετραγ. χιλιόμετρα από τα εδάφη της φέτος, δήλωσε σήμερα ο απερχόμενος αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων Ολεξάντρ Σίρσκι, επιβεβαιώνοντας την αποχώρησή του από το αξίωμα αυτό.

«Παραδίδω στον διάδοχό μου έναν στρατό που όχι μόνο κρατά την άμυνα αλλά είναι και στην επίθεση», δήλωσε ο Σίρσκι σε ανακοίνωση στο Telegram.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε χθες ότι ένας νεαρός υποστράτηγος, ο Μιχαΐλο Ντραπάτι, θα αντικαταστήσει τον Σίρσκι ύστερα από ημέρες διαμαρτυριών των πολιτών στους δρόμους.

Η κίνηση έρχεται σε συνέχεια της απομάκρυνσης, στο πλαίσιο κυβερνητικού ανασχηματισμού την περασμένη εβδομάδα, του μεταρρυθμιστή υπουργού Άμυνας Μιχαΐλο Φεντόροφ.

Ο Σίρσκι ήταν αρχηγός του γενικού επιτελείου ενόπλων δυνάμεων από τις αρχές του 2024, αφού διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην άμυνα του Κιέβου στην πρώτη φάση του πολέμου καθώς και στην αιφνιδιαστική αντεπίθεση για την ανακατάληψη περιοχών στην περιφέρεια του Χαρκόβου στη βορειοανατολική Ουκρανία το 2022.

Ωστόσο βρέθηκε αντιμέτωπος με σκληρή κριτική για το άκαμπτο τρόπο διοίκησής του, που σύμφωνα με κάποιους στρατιωτικούς οδήγησε σε αδικαιολόγητα υψηλές απώλειες μεταξύ των στρατευμάτων.

Στην ανακοίνωσή του τόνισε τα επιτεύγματά του, όπως το ότι ανέκοψε τη ρωσική επίθεση στην περιφέρεια του Χαρκόβου, καθώς και την επιχείρηση στη ρωσική περιφέρεια Κουρσκ το 2024.
5 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Πώς η φροντίδα γίνεται πράξη για περισσότερες από 500 ανάδοχες οικογένειες

Πώς η φροντίδα γίνεται πράξη για περισσότερες από 500 ανάδοχες οικογένειες

Η Flora Food Greece συνεχίζει για δεύτερη χρονιά το πρόγραμμα «Μεγάλη Αγκαλιά», προσφέροντας ουσιαστική υποστήριξη σε περισσότερες από 500 ανάδοχες οικογένειες που ανοίγουν το σπίτι και την καρδιά τους στα παιδιά που το έχουν ανάγκη

Το online supermarket πιο κοντά από ποτέ

Η ΑΒ Βασιλόπουλος και η Wolt διευρύνουν τη συνεργασία τους, προσφέροντας ταχύτερη εξυπηρέτηση, μεγαλύτερη κάλυψη και ακόμη πιο εύκολη πρόσβαση στις online αγορές supermarket.

Η κάθε αγορά σου μπορεί να έχει πλέον το δικό της πλάνο

Κι αν ο τρόπος που κάνεις τις αγορές σου μπορούσε να προσαρμόζεται στη ζωή σου και όχι το αντίστροφο; Μια νέα πρόταση έρχεται να αλλάξει τον τρόπο που αντιλαμβάνεσαι την ευελιξία στις αγορές και σου δίνει την ευκαιρία να αγοράσεις αυτό που ταιριάζει και ανταποκρίνεται στις δυνατότητες σου.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης