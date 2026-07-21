Πιερρακάκης για το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης: Απάντηση για τη συνέχεια των δημόσιων επενδύσεων μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης
Πιερρακάκης για το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης: Απάντηση για τη συνέχεια των δημόσιων επενδύσεων μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης
Θα λειτουργήσει συμπληρωματικά με το ΕΣΠΑ, τα νέα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία και τις Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα
Υποδομές, αντιπλημμυρικά έργα, ψηφιακές υπηρεσίες, πολιτική προστασία, πράσινες επενδύσεις και δράσεις για την ενίσχυση των επιχειρήσεων περιλαμβάνει το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030, μέσω του οποίου θα διατεθούν 23 δισ. ευρώ την επόμενη πενταετία.
Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, το νέο πρόγραμμα κινητοποιεί συνολικά περίπου 23 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 5,8 δισ. ευρώ προορίζονται για την ολοκλήρωση έργων της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου, ενώ οι υπόλοιποι πόροι θα χρηματοδοτήσουν νέες επενδύσεις σε ολόκληρη τη χώρα
Βασικός στόχος είναι η σταδιακή αύξηση των εθνικών πόρων που διατίθενται για δημόσιες επενδύσεις.
Όπως ανέφερε ο υπουργός, οι εθνικοί πόροι του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων από 1,8 δισ. ευρώ το 2019 αυξάνονται στα 3,3 δισ. ευρώ το 2026 και προβλέπεται να φθάσουν τα 4,2 δισ. ευρώ έως το 2030.
«Μέσα σε 11 χρόνια υπερδιπλασιάζουμε τους εθνικούς πόρους που διαθέτουμε για την ανάπτυξη. Μια οικονομία που γίνεται ισχυρότερη μπορεί να επενδύει περισσότερο και μια χώρα που επενδύει περισσότερο δημιουργεί τις προϋποθέσεις για να γίνει ακόμα ισχυρότερη. Αυτός είναι ο κύκλος της προόδου που θέλουμε για την Ελλάδα και το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030 αποτελεί ένα από τα βασικά εργαλεία για να επιταχύνουμε το σχέδιό μας. Η μεγάλη πρόκληση της επόμενης περιόδου είναι να απελευθερώσουμε τη δυναμική που διαθέτει η Ελλάδα», σημείωσε.
Η υλοποίηση του ΕΠΑ θα γίνει μέσω 20 τομεακών προγραμμάτων των υπουργείων, 13 περιφερειακών προγραμμάτων και 4 ειδικών προγραμμάτων, με στόχο οι πόροι να κατευθύνονται ανάλογα με τις ανάγκες κάθε περιοχής και να ενισχυθεί η περιφερειακή ανάπτυξη.
Οι χρηματοδοτήσεις θα καλύψουν έργα κοινωνικής συνοχής, υποδομών και μεταφορών, πολιτικής προστασίας και αντιμετώπισης της κλιματικής κρίσης, καθώς και δράσεις για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την τεχνητή νοημοσύνη, την πράσινη ανάπτυξη, την καινοτομία και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.
Όπως τόνισε ο κ. Πιερρακάκης, το νέο ΕΠΑ αποτελεί την απάντηση για τη συνέχεια των δημόσιων επενδύσεων μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης και θα λειτουργήσει συμπληρωματικά με το ΕΣΠΑ, τα νέα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία και τις Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, ώστε να διατηρηθεί υψηλός ο επενδυτικός ρυθμός της οικονομίας τα επόμενα χρόνια.
Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, το νέο πρόγραμμα κινητοποιεί συνολικά περίπου 23 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 5,8 δισ. ευρώ προορίζονται για την ολοκλήρωση έργων της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου, ενώ οι υπόλοιποι πόροι θα χρηματοδοτήσουν νέες επενδύσεις σε ολόκληρη τη χώρα
Βασικός στόχος είναι η σταδιακή αύξηση των εθνικών πόρων που διατίθενται για δημόσιες επενδύσεις.
Όπως ανέφερε ο υπουργός, οι εθνικοί πόροι του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων από 1,8 δισ. ευρώ το 2019 αυξάνονται στα 3,3 δισ. ευρώ το 2026 και προβλέπεται να φθάσουν τα 4,2 δισ. ευρώ έως το 2030.
«Μέσα σε 11 χρόνια υπερδιπλασιάζουμε τους εθνικούς πόρους που διαθέτουμε για την ανάπτυξη. Μια οικονομία που γίνεται ισχυρότερη μπορεί να επενδύει περισσότερο και μια χώρα που επενδύει περισσότερο δημιουργεί τις προϋποθέσεις για να γίνει ακόμα ισχυρότερη. Αυτός είναι ο κύκλος της προόδου που θέλουμε για την Ελλάδα και το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030 αποτελεί ένα από τα βασικά εργαλεία για να επιταχύνουμε το σχέδιό μας. Η μεγάλη πρόκληση της επόμενης περιόδου είναι να απελευθερώσουμε τη δυναμική που διαθέτει η Ελλάδα», σημείωσε.
Η υλοποίηση του ΕΠΑ θα γίνει μέσω 20 τομεακών προγραμμάτων των υπουργείων, 13 περιφερειακών προγραμμάτων και 4 ειδικών προγραμμάτων, με στόχο οι πόροι να κατευθύνονται ανάλογα με τις ανάγκες κάθε περιοχής και να ενισχυθεί η περιφερειακή ανάπτυξη.
Οι χρηματοδοτήσεις θα καλύψουν έργα κοινωνικής συνοχής, υποδομών και μεταφορών, πολιτικής προστασίας και αντιμετώπισης της κλιματικής κρίσης, καθώς και δράσεις για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την τεχνητή νοημοσύνη, την πράσινη ανάπτυξη, την καινοτομία και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.
Όπως τόνισε ο κ. Πιερρακάκης, το νέο ΕΠΑ αποτελεί την απάντηση για τη συνέχεια των δημόσιων επενδύσεων μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης και θα λειτουργήσει συμπληρωματικά με το ΕΣΠΑ, τα νέα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία και τις Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, ώστε να διατηρηθεί υψηλός ο επενδυτικός ρυθμός της οικονομίας τα επόμενα χρόνια.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα