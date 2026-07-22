Μαρινάκης: Φοροελαφρύνσεις για μικρομεσαίους στη ΔΕΘ, χαμηλότερος ΕΝΦΙΑ στα ανοιχτά σπίτια, υψηλότερος στα κλειστά

Το διπλό οικονομικό σήμα έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αποκαλύπτοντας ότι στο οικονομικό επιτελείο οι ασκήσεις επί χάρτου για τη ΔΕΘ έχουν ήδη ξεκινήσει