Αγαπηδάκη: Ο αυτοτραυματισμός των νέων αυξάνεται όταν κλείνουν τα σχολεία, oι γονείς δεν χρειάζεται να είναι τέλειοι
Αγαπηδάκη: Ο αυτοτραυματισμός των νέων αυξάνεται όταν κλείνουν τα σχολεία, oι γονείς δεν χρειάζεται να είναι τέλειοι
«Ο αυτοτραυματισμός στους νέους δεν είναι ένα “περίεργο” φαινόμενο, αλλά ένας βαθύς ψυχικός πόνος που εκφράζεται στο σώμα σημείωσε αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας
Στο φαινόμενο του αυτοτραυματισμού στους νέους και στην ανάγκη να σπάσει το ταμπού γύρω από την ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων αναφέρθηκε η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, με ανάρτησή της, στέλνοντας παράλληλα σαφές μήνυμα προς τους γονείς να μη φοβούνται τις δύσκολες συζητήσεις και να ζητούν έγκαιρα βοήθεια.
«Ο αυτοτραυματισμός στους νέους δεν είναι ένα “περίεργο” φαινόμενο, αλλά ένας βαθύς ψυχικός πόνος που εκφράζεται στο σώμα», σημείωσε η κ. Αγαπηδάκη, επισημαίνοντας ότι το φαινόμενο μπορεί να γίνεται πιο έντονο το καλοκαίρι, όταν τα σχολεία κλείνουν και πολλοί έφηβοι χάνουν την καθημερινή τους ρουτίνα, τη σταθερότητα και το κοινωνικό τους δίκτυο.
Η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας ανέδειξε την ανάγκη οι μεγαλύτεροι να προσεγγίζουν το θέμα χωρίς φόβο, ενοχή ή στιγματισμό. Όπως ανέφερε, οι γονείς δεν χρειάζεται να είναι τέλειοι. Το σημαντικό είναι να μην αποφεύγουν τις δύσκολες συζητήσεις με τα παιδιά τους και, όταν χρειάζεται, να απευθύνονται σε ειδικούς.
Το ίδιο μήνυμα είχε στείλει και σε συνέντευξή της στο Action 24, όπου υπογράμμισε ότι ειδικά την περίοδο του καλοκαιριού αρκετά παιδιά και έφηβοι αισθάνονται πιο αποξενωμένοι, καθώς χάνεται η καθημερινή επαφή που προσφέρει το σχολείο. Η κ. Αγαπηδάκη παρέθεσε και στοιχεία για την έκταση του φαινομένου, σημειώνοντας ότι «ένας στους έξι εφήβους και έφηβες και νέους, νέες, αυτοτραυματίζεται στη χώρα μας», ενώ στα κορίτσια το ποσοστό είναι ακόμη υψηλότερο, περίπου «ένα στα πέντε». Όπως είπε, αυτό μπορεί να προκαλεί έκπληξη στους μεγαλύτερους, όμως για πολλούς νέους αποτελεί μια πραγματικότητα που συζητείται εδώ και χρόνια.
«Αυτό είναι κάτι το οποίο εμείς οι μεγαλύτεροι μπορεί να μας φαίνεται περίεργο, μπορεί να μας εκπλήσσει. Στους νέους όμως αποτελεί μία πολύ κοινή συζήτηση εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και ήρθε η ώρα το Υπουργείο Υγείας να σπάσει αυτό το ταμπού», τόνισε.
Στο επίκεντρο της παρέμβασής της βρίσκεται το Πρότυπο Κέντρο για την Ψυχική Υγεία των Νέων, το οποίο παρέχει δωρεάν ψυχοθεραπείες σε παιδιά και νέους που υποφέρουν από αυτοτραυματισμό, καθώς και υποστήριξη στους γονείς. Η κ. Αγαπηδάκη εξήγησε ότι πίσω από ένα σημάδι στο σώμα συχνά υπάρχει ένας βαθύτερος ψυχικός πόνος που χρειάζεται φροντίδα, κατανόηση και επιστημονική στήριξη.
«Έχουμε αναπτύξει το πρότυπο κοινοτικό κέντρο για την ψυχική υγεία των παιδιών και των νέων, παρέχοντας δωρεάν όλες τις ψυχοθεραπείες για τα παιδιά τα οποία υποφέρουν από αυτοτραυματισμό. Και πολλές φορές αυτό συμβαίνει γιατί; Γιατί με ένα σημάδι στο σώμα εκφράζεται ένας βαθύς πόνος που υπάρχει στην ψυχή», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας στάθηκε ιδιαίτερα και στον ρόλο των γονέων, αποφεύγοντας τη λογική της επίρριψης ευθυνών. Όπως είπε, δεν υπάρχει οικογένεια ή γονιός που δεν κάνει λάθη. Το κρίσιμο, όμως, είναι οι γονείς να μη μένουν μόνοι απέναντι στην αγωνία τους και να ζητούν βοήθεια όταν αντιλαμβάνονται ότι το παιδί τους δυσκολεύεται.
«Θέλω να πω στους γονείς να μη φοβούνται τις δύσκολες συζητήσεις με τα παιδιά. Δεν υπάρχει οικογένεια και γονιός που να μην κάνει λάθη. Έτσι είμαστε οι άνθρωποι, σε όλες μας τις σχέσεις: φιλικές, επαγγελματικές, οικογενειακές, έτσι είμαστε πλασμένοι, κάνουμε και λάθη. Το βασικό είναι να ζητάμε βοήθεια», σημείωσε.
Στην ανάρτησή της, η κ. Αγαπηδάκη υπενθύμισε ότι το Πρότυπο Κέντρο για την Ψυχική Υγεία των Νέων λειτουργεί καθημερινά από τις 09:00 έως τις 21:00. Γονείς και νέοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 210-7462290 και 2107462281.
«Ο αυτοτραυματισμός στους νέους δεν είναι ένα “περίεργο” φαινόμενο, αλλά ένας βαθύς ψυχικός πόνος που εκφράζεται στο σώμα», σημείωσε η κ. Αγαπηδάκη, επισημαίνοντας ότι το φαινόμενο μπορεί να γίνεται πιο έντονο το καλοκαίρι, όταν τα σχολεία κλείνουν και πολλοί έφηβοι χάνουν την καθημερινή τους ρουτίνα, τη σταθερότητα και το κοινωνικό τους δίκτυο.
Η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας ανέδειξε την ανάγκη οι μεγαλύτεροι να προσεγγίζουν το θέμα χωρίς φόβο, ενοχή ή στιγματισμό. Όπως ανέφερε, οι γονείς δεν χρειάζεται να είναι τέλειοι. Το σημαντικό είναι να μην αποφεύγουν τις δύσκολες συζητήσεις με τα παιδιά τους και, όταν χρειάζεται, να απευθύνονται σε ειδικούς.
Το ίδιο μήνυμα είχε στείλει και σε συνέντευξή της στο Action 24, όπου υπογράμμισε ότι ειδικά την περίοδο του καλοκαιριού αρκετά παιδιά και έφηβοι αισθάνονται πιο αποξενωμένοι, καθώς χάνεται η καθημερινή επαφή που προσφέρει το σχολείο. Η κ. Αγαπηδάκη παρέθεσε και στοιχεία για την έκταση του φαινομένου, σημειώνοντας ότι «ένας στους έξι εφήβους και έφηβες και νέους, νέες, αυτοτραυματίζεται στη χώρα μας», ενώ στα κορίτσια το ποσοστό είναι ακόμη υψηλότερο, περίπου «ένα στα πέντε». Όπως είπε, αυτό μπορεί να προκαλεί έκπληξη στους μεγαλύτερους, όμως για πολλούς νέους αποτελεί μια πραγματικότητα που συζητείται εδώ και χρόνια.
«Αυτό είναι κάτι το οποίο εμείς οι μεγαλύτεροι μπορεί να μας φαίνεται περίεργο, μπορεί να μας εκπλήσσει. Στους νέους όμως αποτελεί μία πολύ κοινή συζήτηση εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και ήρθε η ώρα το Υπουργείο Υγείας να σπάσει αυτό το ταμπού», τόνισε.
Στο επίκεντρο της παρέμβασής της βρίσκεται το Πρότυπο Κέντρο για την Ψυχική Υγεία των Νέων, το οποίο παρέχει δωρεάν ψυχοθεραπείες σε παιδιά και νέους που υποφέρουν από αυτοτραυματισμό, καθώς και υποστήριξη στους γονείς. Η κ. Αγαπηδάκη εξήγησε ότι πίσω από ένα σημάδι στο σώμα συχνά υπάρχει ένας βαθύτερος ψυχικός πόνος που χρειάζεται φροντίδα, κατανόηση και επιστημονική στήριξη.
«Έχουμε αναπτύξει το πρότυπο κοινοτικό κέντρο για την ψυχική υγεία των παιδιών και των νέων, παρέχοντας δωρεάν όλες τις ψυχοθεραπείες για τα παιδιά τα οποία υποφέρουν από αυτοτραυματισμό. Και πολλές φορές αυτό συμβαίνει γιατί; Γιατί με ένα σημάδι στο σώμα εκφράζεται ένας βαθύς πόνος που υπάρχει στην ψυχή», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας στάθηκε ιδιαίτερα και στον ρόλο των γονέων, αποφεύγοντας τη λογική της επίρριψης ευθυνών. Όπως είπε, δεν υπάρχει οικογένεια ή γονιός που δεν κάνει λάθη. Το κρίσιμο, όμως, είναι οι γονείς να μη μένουν μόνοι απέναντι στην αγωνία τους και να ζητούν βοήθεια όταν αντιλαμβάνονται ότι το παιδί τους δυσκολεύεται.
«Θέλω να πω στους γονείς να μη φοβούνται τις δύσκολες συζητήσεις με τα παιδιά. Δεν υπάρχει οικογένεια και γονιός που να μην κάνει λάθη. Έτσι είμαστε οι άνθρωποι, σε όλες μας τις σχέσεις: φιλικές, επαγγελματικές, οικογενειακές, έτσι είμαστε πλασμένοι, κάνουμε και λάθη. Το βασικό είναι να ζητάμε βοήθεια», σημείωσε.
Στην ανάρτησή της, η κ. Αγαπηδάκη υπενθύμισε ότι το Πρότυπο Κέντρο για την Ψυχική Υγεία των Νέων λειτουργεί καθημερινά από τις 09:00 έως τις 21:00. Γονείς και νέοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 210-7462290 και 2107462281.
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