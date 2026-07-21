«Φρένο» στις αθέμιτες πρακτικές και στις προμήθειες των ταξιδιωτικών πλατφορμών ζητούν 15 βουλευτές της ΝΔ
«Φρένο» στις αθέμιτες πρακτικές και στις προμήθειες των ταξιδιωτικών πλατφορμών ζητούν 15 βουλευτές της ΝΔ
Η ερώτηση που κατέθεσαν στη Βουλή
Την αντιμετώπιση αθέμιτων πρακτικών που ακολουθούν δημοφιλείς ηλεκτρονικές πλατφόρμες ταξιδιωτικών κρατήσεων όπως η Booking, Airbnb, Trip Advisor κ.α με επιβολή κρατήσεων έως και 25% ζητούν 15 βουλευτές της ΝΔ με ερώτηση που κατέθεσαν στη Βουλή.
Το κείμενο απευθύνεται στους υπουργούς Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο και Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη ενώ η πρωτοβουλία για την κατάθεση ερώτησης ανήκει στον βουλευτή Πρέβεζας της Ν.Δ Σπύρου Κυριακη. Μεταξύ άλλων οι ερωτώντες βουλευτές ζητούν την λήψη πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση πρακτικών που, σύμφωνα με τους ίδιους, στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό στην αγορά των ηλεκτρονικών πλατφορμών ταξιδιωτικών κρατήσεων (Online Travel Agencies - OTAs).
Στην ερώτηση επισημαίνεται ότι ο τουρισμός αποτελεί βασικό πυλώνα της ελληνικής οικονομίας και ότι η συντριπτική πλειονότητα των ξενοδοχειακών και τουριστικών επιχειρήσεων χρησιμοποιεί ηλεκτρονικές πλατφόρμες για την προβολή και τη διαχείριση των κρατήσεών της. Οι βουλευτές αναφέρονται στις ανησυχίες που έχουν διατυπώσει φορείς του κλάδου, όπως ο ΣΕΤΕ και το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος, σχετικά με πρακτικές που θεωρούν ότι επηρεάζουν τον υγιή ανταγωνισμό. Παράλληλα, κάνουν αναφορά στη διερεύνηση της υπόθεσης από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία εξετάζει καταγγελίες για πιθανή κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης στην αγορά και έχει θέσει σε δημόσια διαβούλευση δέσμη προτεινόμενων δεσμεύσεων.
Μεταξύ των ζητημάτων που θέτουν οι βουλευτές περιλαμβάνονται τα υψηλά ποσοστά προμήθειας που επιβάλλονται στις επιχειρήσεις φιλοξενίας, πρακτικές διαδικτυακής προβολής και διαφήμισης, καθώς και οι λεγόμενες «dark patterns», δηλαδή ψηφιακές πρακτικές που, κατά τους συντάκτες της ερώτησης, ενδέχεται να επηρεάζουν τις επιλογές των καταναλωτών.
Οι δεκαπέντε βουλευτές ζητούν από τους αρμόδιους υπουργούς να διευκρινίσουν εάν εξετάζεται νομοθετική παρέμβαση για τον περιορισμό ή την ανώτατη θέσπιση ορίου στις προμήθειες που παρακρατούν οι πλατφόρμες, καθώς και για την απαγόρευση παρακράτησης προμήθειας επί του ΦΠΑ και άλλων φόρων. Επιπλέον, ζητούν ενημέρωση για τις ενέργειες που προτίθεται να αναλάβει η κυβέρνηση σχετικά με τις πρακτικές ψηφιακής παραπλάνησης και τον τρόπο αξιοποίησης των πορισμάτων της Επιτροπής Ανταγωνισμού, με στόχο –όπως αναφέρουν– τη διασφάλιση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού στην ελληνική αγορά.
Δείτε εδώ ολόκληρο το κείμενο της ερώτησης
Το κείμενο απευθύνεται στους υπουργούς Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο και Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη ενώ η πρωτοβουλία για την κατάθεση ερώτησης ανήκει στον βουλευτή Πρέβεζας της Ν.Δ Σπύρου Κυριακη. Μεταξύ άλλων οι ερωτώντες βουλευτές ζητούν την λήψη πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση πρακτικών που, σύμφωνα με τους ίδιους, στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό στην αγορά των ηλεκτρονικών πλατφορμών ταξιδιωτικών κρατήσεων (Online Travel Agencies - OTAs).
Στην ερώτηση επισημαίνεται ότι ο τουρισμός αποτελεί βασικό πυλώνα της ελληνικής οικονομίας και ότι η συντριπτική πλειονότητα των ξενοδοχειακών και τουριστικών επιχειρήσεων χρησιμοποιεί ηλεκτρονικές πλατφόρμες για την προβολή και τη διαχείριση των κρατήσεών της. Οι βουλευτές αναφέρονται στις ανησυχίες που έχουν διατυπώσει φορείς του κλάδου, όπως ο ΣΕΤΕ και το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος, σχετικά με πρακτικές που θεωρούν ότι επηρεάζουν τον υγιή ανταγωνισμό. Παράλληλα, κάνουν αναφορά στη διερεύνηση της υπόθεσης από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία εξετάζει καταγγελίες για πιθανή κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης στην αγορά και έχει θέσει σε δημόσια διαβούλευση δέσμη προτεινόμενων δεσμεύσεων.
Μεταξύ των ζητημάτων που θέτουν οι βουλευτές περιλαμβάνονται τα υψηλά ποσοστά προμήθειας που επιβάλλονται στις επιχειρήσεις φιλοξενίας, πρακτικές διαδικτυακής προβολής και διαφήμισης, καθώς και οι λεγόμενες «dark patterns», δηλαδή ψηφιακές πρακτικές που, κατά τους συντάκτες της ερώτησης, ενδέχεται να επηρεάζουν τις επιλογές των καταναλωτών.
Οι δεκαπέντε βουλευτές ζητούν από τους αρμόδιους υπουργούς να διευκρινίσουν εάν εξετάζεται νομοθετική παρέμβαση για τον περιορισμό ή την ανώτατη θέσπιση ορίου στις προμήθειες που παρακρατούν οι πλατφόρμες, καθώς και για την απαγόρευση παρακράτησης προμήθειας επί του ΦΠΑ και άλλων φόρων. Επιπλέον, ζητούν ενημέρωση για τις ενέργειες που προτίθεται να αναλάβει η κυβέρνηση σχετικά με τις πρακτικές ψηφιακής παραπλάνησης και τον τρόπο αξιοποίησης των πορισμάτων της Επιτροπής Ανταγωνισμού, με στόχο –όπως αναφέρουν– τη διασφάλιση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού στην ελληνική αγορά.
Δείτε εδώ ολόκληρο το κείμενο της ερώτησης
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