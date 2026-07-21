Κεραμέως για συντάξεις χηρείας: Κλείνει οριστικά μια εκκρεμότητα δέκα ετών, θα επανέλθουν στο 70% όσες έχουν υποστεί μείωση

Ναι από ΚΚΕ και ΠΑΣΟΚ στην τροπολογία που αναμένεται να ψηφιστεί σήμερα (21/07) - Με βάση το κείμενο της τροπολογίας καταργείται η περικοπή στη σύνταξη χηρείας από το 70% στο 35% μετά την τριετία