Κεραμέως για συντάξεις χηρείας: Κλείνει οριστικά μια εκκρεμότητα δέκα ετών, θα επανέλθουν στο 70% όσες έχουν υποστεί μείωση
Κεραμέως για συντάξεις χηρείας: Κλείνει οριστικά μια εκκρεμότητα δέκα ετών, θα επανέλθουν στο 70% όσες έχουν υποστεί μείωση
Ναι από ΚΚΕ και ΠΑΣΟΚ στην τροπολογία που αναμένεται να ψηφιστεί σήμερα (21/07) - Με βάση το κείμενο της τροπολογίας καταργείται η περικοπή στη σύνταξη χηρείας από το 70% στο 35% μετά την τριετία
Την τροπολογία για την επαναφορά των συντάξεων χηρείας στο 70% παρουσίασε στην Ολομέλεια της Βουλής η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, σημειώνοντας ότι με την κατάργηση των περικοπών του νόμου Τσίπρα - Κατρούγκαλου, κλείνει οριστικά μια εκκρεμότητα δέκα ετών. «Ναι» στην τροπολογία δήλωσε ότι θα ψηφίσει το ΚΚΕ, δια του κοινοβουλευτικού του εκπροσώπου Θανάση Παφίλη, αλλά και το ΠΑΣΟΚ, αν και η κυρία Κεραμέως και ο Παύλος Χρηστίδης αντάλλαξαν αιχμές. Δεν τοποθετήθηκαν οι εκπρόσωποι των υπόλοιπων κομμάτων.
«Με τη σημερινή τροπολογία, χιλιάδες συνταξιούχοι χηρείας απαλλάσσονται από ένα καθεστώς αβεβαιότητας και ενισχύεται η προστασία των οικογενειών. Ήταν μια σκληρή διάταξη, που χτυπούσε τους ανθρώπους στην πιο ευάλωτη στιγμή τους. Είχαν χάσει τον άνθρωπό τους και αγωνιούσαν για την επιβίωση τους», τόνισε η κυρία Κεραμέως, διευκρινίζοντας ότι η ρύθμιση για την επαναφορά των συντάξεων θα εφαρμοστεί ήδη από τις συντάξεις του Σεπτεμβρίου, που θα πληρωθούν στα τέλη Αυγούστου.
Με βάση το κείμενο της τροπολογίας, που αναμένεται ότι θα ψηφιστεί σήμερα (21/07), καταργείται η περικοπή στη σύνταξη χηρείας από το 70% στο 35% μετά την τριετία. Όπως ανέφερε η υπουργός Εργασίας, όσοι είχαν ήδη υποστεί τη μείωση, θα δουν τη σύνταξή τους να επανέρχεται στο 70% ήδη από τις επόμενες πληρωμές του Αυγούστου. Πάνω από 75.000 συνταξιούχοι στους οποίους η περικοπή δεν είχε ακόμη εφαρμοστεί, γλιτώνουν αριστικά, χωρίς αναδρομική αναζήτηση ποσών. Επίσης, περίπου 122.000 δικαιούχοι δύο εθνικών συντάξεων διατηρούν και τις δύο. Τέλος, τα παιδιά που έχουν χάσει και τους δύο γονείς θα λαμβάνουν πλήρη εθνική σύνταξη αντί για το 50%.
«Πρώτα βρήκαμε τον δημοσιονομικό χώρο και μετά διορθώνουμε μια μεγάλη αδικία», επισήμανε, λέγοντας ότι η αποκατάσταση των συντάξεων χηρείας έγινε εφικτή χάρη στην υπεραπόδοση των εσόδων και όχι από δανεικά. «Πιστεύω ότι σύσσωμο το κοινοβούλιο θα στηρίξει αυτή τη λύση. Αποκαθιστούμε την ασφάλεια δικαίου, ενισχύουμε την κοινωνική δικαιοσύνη και δίνουμε τέλος στο καθεστώς αβεβαιότητας», τόνισε, καλώντας τα κόμματα να υπερψηφίσουν την τροπολογία.
«Καλώς ήρθατε κι ας αργήσατε. Η σημερινή μέρα είναι δικαίωσης. Πολλά απ’ όσα ζητούσαμε τα βλέπουμε να γίνονται πράξη», είπε ο κ. Χρηστίδης, αφήνοντας αιχμές ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είχε χαρακτηρίσει ακοστολόγητες» και «μη ρεαλιστικές» τις σχετικές προτάσεις του ΠΑΣΟΚ στο παρελθόν.
Σύμφωνα με τον κ. Χρηστίδη, η ρύθμιση δεν καλύπτει περιπτώσεις πριν 2016 ούτε αγρότες, επικρίνοντας την επιλογή της κυρίας Κεραμέως να φέρει τη ρύθμιση με τροπολογία και όχι με αυτοτελές νομοσχέδιο.
«Η αγωνία του ΠΑΣΟΚ είναι να πιστωθείτε κάτι. Εξήγησα ότι η λύση έρχεται τώρα επειδή υπήρχε ένα αμιγώς νομικό πρόβλημα, για το οποίο βρέθηκα λύση. Δεύτερο κομμάτι: τα χρήματα. Πολύ ωραία εξαγγέλλουμε, αλλά υπάρχει ζητούμενο να βρούμε τα χρήματα», απάντησε η κυρία Κεραμέως, ζητώντας από τον κ. Χρηστίδη ξεκάθαρη απάντηση για το εάν το ΠΑΣΟΚ θα υπερψηφίσει την τροπολογία.
«Σας προτείνουμε να μην κάνετε προβλέψεις», είπε σε νέα του παρέμβαση το κ. Χρηστίδης, που πάντως στην ομιλία του ανέφερε ότι το ΠΑΣΟΚ θα στηρίξει την τροπολογία όπως έχει στηρίξει όλα τα θετικά μέτρα για τους πολίτες.
«Ναι» στην τροπολογία είπε ο Θανάσης Παφίλης, λέγοντας ότι το ΚΚΕ θα ψηφίσει θετικά. «Μαζευτείτε όταν μιλάτε για περικοπές σε μισθούς και συντάξεις. Στην τροπολογία, για να μην έχετε αγωνία, θα την ψηφίσουμε», είπε χαρακτηριστικά, θέτοντας και μια σειρά πρόσθετων αιτημάτων και για άλλες κατηγορίες δικαιούχων συντάξεων χηρείας.
«Με τη σημερινή τροπολογία, χιλιάδες συνταξιούχοι χηρείας απαλλάσσονται από ένα καθεστώς αβεβαιότητας και ενισχύεται η προστασία των οικογενειών. Ήταν μια σκληρή διάταξη, που χτυπούσε τους ανθρώπους στην πιο ευάλωτη στιγμή τους. Είχαν χάσει τον άνθρωπό τους και αγωνιούσαν για την επιβίωση τους», τόνισε η κυρία Κεραμέως, διευκρινίζοντας ότι η ρύθμιση για την επαναφορά των συντάξεων θα εφαρμοστεί ήδη από τις συντάξεις του Σεπτεμβρίου, που θα πληρωθούν στα τέλη Αυγούστου.
Με βάση το κείμενο της τροπολογίας, που αναμένεται ότι θα ψηφιστεί σήμερα (21/07), καταργείται η περικοπή στη σύνταξη χηρείας από το 70% στο 35% μετά την τριετία. Όπως ανέφερε η υπουργός Εργασίας, όσοι είχαν ήδη υποστεί τη μείωση, θα δουν τη σύνταξή τους να επανέρχεται στο 70% ήδη από τις επόμενες πληρωμές του Αυγούστου. Πάνω από 75.000 συνταξιούχοι στους οποίους η περικοπή δεν είχε ακόμη εφαρμοστεί, γλιτώνουν αριστικά, χωρίς αναδρομική αναζήτηση ποσών. Επίσης, περίπου 122.000 δικαιούχοι δύο εθνικών συντάξεων διατηρούν και τις δύο. Τέλος, τα παιδιά που έχουν χάσει και τους δύο γονείς θα λαμβάνουν πλήρη εθνική σύνταξη αντί για το 50%.
«Δίνουμε τέλος σε καθεστώς αβεβαιότητας»Η κυρία Κεραμέως αναφέρθηκε και στη χρονική συγκυρία της τροπολογίας. «Γιατί τώρα; Ήταν μια σύνθετη άσκηση, όπου έπρεπε να βρεθεί μια νομική λύση. Ο δεύτερος λόγος ήταν ότι έπρεπε πρώτα να εξασφαλίσουμε τα χρήματα», είπε. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του α’ τετραμήνου του υπουργείου Εργασίας, τα έσοδα είχαν υπεραπόδοση, χάρη στην εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας και την ανάπτυξη της απασχόλησης.
«Πρώτα βρήκαμε τον δημοσιονομικό χώρο και μετά διορθώνουμε μια μεγάλη αδικία», επισήμανε, λέγοντας ότι η αποκατάσταση των συντάξεων χηρείας έγινε εφικτή χάρη στην υπεραπόδοση των εσόδων και όχι από δανεικά. «Πιστεύω ότι σύσσωμο το κοινοβούλιο θα στηρίξει αυτή τη λύση. Αποκαθιστούμε την ασφάλεια δικαίου, ενισχύουμε την κοινωνική δικαιοσύνη και δίνουμε τέλος στο καθεστώς αβεβαιότητας», τόνισε, καλώντας τα κόμματα να υπερψηφίσουν την τροπολογία.
Κόντρα Κεραμέως - ΧρηστίδηΚατά τη συζήτηση της τροπολογίας, κόντρα υπήρξε μεταξύ της υπουργού Εργασίας και του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ Παύλου Χρηστίδη, που ανέφερε ότι η επαναφορά των συντάξεων χηρείας έρχεται ως δικαίωση των θέσεων του κόμματος του.
«Καλώς ήρθατε κι ας αργήσατε. Η σημερινή μέρα είναι δικαίωσης. Πολλά απ’ όσα ζητούσαμε τα βλέπουμε να γίνονται πράξη», είπε ο κ. Χρηστίδης, αφήνοντας αιχμές ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είχε χαρακτηρίσει ακοστολόγητες» και «μη ρεαλιστικές» τις σχετικές προτάσεις του ΠΑΣΟΚ στο παρελθόν.
Σύμφωνα με τον κ. Χρηστίδη, η ρύθμιση δεν καλύπτει περιπτώσεις πριν 2016 ούτε αγρότες, επικρίνοντας την επιλογή της κυρίας Κεραμέως να φέρει τη ρύθμιση με τροπολογία και όχι με αυτοτελές νομοσχέδιο.
«Η αγωνία του ΠΑΣΟΚ είναι να πιστωθείτε κάτι. Εξήγησα ότι η λύση έρχεται τώρα επειδή υπήρχε ένα αμιγώς νομικό πρόβλημα, για το οποίο βρέθηκα λύση. Δεύτερο κομμάτι: τα χρήματα. Πολύ ωραία εξαγγέλλουμε, αλλά υπάρχει ζητούμενο να βρούμε τα χρήματα», απάντησε η κυρία Κεραμέως, ζητώντας από τον κ. Χρηστίδη ξεκάθαρη απάντηση για το εάν το ΠΑΣΟΚ θα υπερψηφίσει την τροπολογία.
«Σας προτείνουμε να μην κάνετε προβλέψεις», είπε σε νέα του παρέμβαση το κ. Χρηστίδης, που πάντως στην ομιλία του ανέφερε ότι το ΠΑΣΟΚ θα στηρίξει την τροπολογία όπως έχει στηρίξει όλα τα θετικά μέτρα για τους πολίτες.
«Ναι» στην τροπολογία είπε ο Θανάσης Παφίλης, λέγοντας ότι το ΚΚΕ θα ψηφίσει θετικά. «Μαζευτείτε όταν μιλάτε για περικοπές σε μισθούς και συντάξεις. Στην τροπολογία, για να μην έχετε αγωνία, θα την ψηφίσουμε», είπε χαρακτηριστικά, θέτοντας και μια σειρά πρόσθετων αιτημάτων και για άλλες κατηγορίες δικαιούχων συντάξεων χηρείας.
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