Χατζηβασιλείου: Ευχαριστώ τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την εμπιστοσύνη, επιστρέφω σε έναν γνώριμο χώρο με αίσθημα ευθύνης

Χατζηβασιλείου



Ευχαριστώ θερμά τον Πρωθυπουργό Kyriakos Mitsotakis για την εμπιστοσύνη του και την τιμή να με ορίσει Υφυπουργό Εξωτερικών, αρμόδιο για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις.



Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που επιστρέφω σε έναν γνώριμο χώρο, υπό τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη.

Μέλημά μου να συνεχίσω να εργάζομαι προς όφελος της Πατρίδας και των συμπολιτών μου.



Greek Ministry of Foreign Affairs | Η Ελλάδα στον Κόσμο







Τις ευχαριστίες του προς τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη εξέφρασε ο Τάσος Χατζηβασιλείου , μετά τον ορισμό του στη θέση του Υφυπουργού Εξωτερικών, αρμόδιου για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Χατζηβασιλείου ευχαρίστησε θερμά τον πρωθυπουργό για την εμπιστοσύνη που του έδειξε, χαρακτηρίζοντας τον ορισμό του ως ιδιαίτερη τιμή.«Ευχαριστώ θερμά τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για την εμπιστοσύνη του και την τιμή να με ορίσει Υφυπουργό Εξωτερικών, αρμόδιο για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.Παράλληλα, σημείωσε ότι επιστρέφει σε έναν γνώριμο χώρο, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για τη συνεργασία του με τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης.