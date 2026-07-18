Παππάς: Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι παρών στις επερχόμενες εθνικές εκλογές

Παρουσίασε την εισήγηση της Πολιτικής Γραμματείας στην Κεντρική Επιτροπή, απορρίπτοντας τα σενάρια περί τέλους του κόμματος και προαναγγέλλοντας εκλογική προετοιμασία με συλλογική ηγεσία.

Νίκος Παππάς, παρουσιάζοντας την εισήγηση της Πολιτικής Γραμματείας στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, σηματοδοτώντας την έναρξη της διαδικασίας ανασυγκρότησης του κόμματος μετά τις τελευταίες εσωκομματικές ανακατατάξεις.



Στην εισήγησή του, ο κ. Παππάς διαβεβαίωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα συμμετάσχει αυτόνομα στις επόμενες εθνικές εκλογές, επισημαίνοντας πως το κόμμα θα διεκδικήσει την ψήφο των πολιτών «μαζί με τις συμμαχίες που θα καταφέρουμε να οικοδομήσουμε».



«Το κόμμα μας θα είναι παρόν στις επερχόμενες εθνικές εκλογές. Μαζί με τους συμμάχους μας, με όσους θέλουν και με όσους μπορούν. Θα ζητήσουμε την ψήφο του ελληνικού λαού με πίστη στο πρόγραμμά μας και στην ιστορία μας. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στην επόμενη Βουλή και θα είναι πρωταγωνιστής των διεργασιών για το αύριο της Αριστεράς», υπογράμμισε.







Όπως είπε, η κυβέρνηση «σπατάλησε» περίπου 120 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ κατηγόρησε τη ΝΔ ότι δεν αξιοποίησε τους διαθέσιμους πόρους για μια ολοκληρωμένη αναπτυξιακή στρατηγική.



Παράλληλα, έκανε λόγο για συνεχιζόμενη πίεση στα νοικοκυριά λόγω της ακρίβειας, για στεγαστική κρίση που πλήττει ιδιαίτερα τους νέους και για δυσκολίες χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.







Αναφερόμενος στις συνεργασίες στον προοδευτικό χώρο, ο Νίκος Παππάς υποστήριξε ότι η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής της 6ης Ιουνίου αποδείχθηκε ανεφάρμοστη, καθώς –όπως είπε– τόσο η ΕΛΑΣ όσο και ο Αλέξης Τσίπρας ξεκαθάρισαν ότι δεν επιθυμούν μια συντεταγμένη διαδικασία συνεργασίας μεταξύ πολιτικών δυνάμεων.



Τόνισε, ωστόσο, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν εγκαταλείπει τη στρατηγική των συνεργασιών, αλλά θεωρεί πως αυτές πρέπει να στηρίζονται σε πολιτική ισοτιμία, δημόσιο προγραμματικό διάλογο, σεβασμό στην αυτοτέλεια των κομμάτων και συλλογικές αποφάσεις, απορρίπτοντας τις προσωπικές διαπραγματεύσεις.



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«Οι πολίτες δεν εξέλεξαν μεμονωμένα πρόσωπα. Κανείς δεν δικαιούται να αντιμετωπίζει την κοινοβουλευτική έδρα ως προσωπική περιουσία ή ως προσωπική αποσκευή που μπορεί να περιφέρεται και να βγαίνει στον πλειστηριασμό», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Ο κ. Παππάς απηύθυνε ανοικτό κάλεσμα σε όσους απομακρύνθηκαν από τον ΣΥΡΙΖΑ μετά το 2023, αλλά εξακολουθούν, όπως είπε, να πιστεύουν στην ανάγκη ύπαρξης μιας ισχυρής σύγχρονης Αριστεράς.



Παράλληλα, υπερασπίστηκε το μοντέλο της συλλογικής ηγεσίας μέχρι τις εθνικές εκλογές, υποστηρίζοντας ότι αποτελεί συνειδητή πολιτική επιλογή, ώστε να αξιοποιηθεί το σύνολο του στελεχιακού δυναμικού και να οργανωθεί η προεκλογική προετοιμασία του κόμματος.



Ο ίδιος, χαρακτήρισε την «Αυγή» και τον ραδιοφωνικό σταθμό «Στο Κόκκινο» αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορικής διαδρομής της ελληνικής Αριστεράς, προαναγγέλλοντας πρωτοβουλίες για τη στήριξη και την αναβάθμισή τους, ενώ έκλεισε την ομιλία του λέγοντας ότι «ο ιστορικός μας κύκλος δεν έκλεισε» και ότι ο ΣΥΡΙΖΑ «ανοίγει έναν νέο κύκλο» με στόχο την επιστροφή του σε πρωταγωνιστικό ρόλο.



«Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ και είναι όρθιος, στέλνουμε αυτό το μήνυμα παρά τις προβλέψεις και τις μεθοδεύσεις ώστε να κλείσει αυτό το κόμμα τον κύκλο του», ανέφερε ο, παρουσιάζοντας την εισήγηση της Πολιτικής Γραμματείας στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, σηματοδοτώντας την έναρξη της διαδικασίας ανασυγκρότησης του κόμματος μετά τις τελευταίες εσωκομματικές ανακατατάξεις.Στην εισήγησή του, ο κ. Παππάς διαβεβαίωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα συμμετάσχει αυτόνομα στις επόμενες εθνικές εκλογές, επισημαίνοντας πως το κόμμα θα διεκδικήσει την ψήφο των πολιτών «μαζί με τις συμμαχίες που θα καταφέρουμε να οικοδομήσουμε».«Το κόμμα μας θα είναι παρόν στις επερχόμενες εθνικές εκλογές. Μαζί με τους συμμάχους μας, με όσους θέλουν και με όσους μπορούν. Θα ζητήσουμε την ψήφο του ελληνικού λαού με πίστη στο πρόγραμμά μας και στην ιστορία μας. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στην επόμενη Βουλή και θα είναι πρωταγωνιστής των διεργασιών για το αύριο της Αριστεράς», υπογράμμισε.Ο Νίκος Παππάς άσκησε έντονη κριτική στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για την οικονομική της πολιτική, υποστηρίζοντας ότι είχε στη διάθεσή της ιστορικούς ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους, χωρίς όμως να αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο της χώρας.Όπως είπε, η κυβέρνηση «σπατάλησε» περίπου 120 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ κατηγόρησε τη ΝΔ ότι δεν αξιοποίησε τους διαθέσιμους πόρους για μια ολοκληρωμένη αναπτυξιακή στρατηγική.Παράλληλα, έκανε λόγο για συνεχιζόμενη πίεση στα νοικοκυριά λόγω της ακρίβειας, για στεγαστική κρίση που πλήττει ιδιαίτερα τους νέους και για δυσκολίες χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.Παρουσιάζοντας τους βασικούς άξονες του προγράμματος του κόμματος, ο κ. Παππάς επανέλαβε τη θέση για: ισχυρό δημόσιο πυλώνα στην ενέργεια, με δημόσια ΔΕΗ και δημόσια ΕΛΠΕ, δημιουργία δημόσιου τραπεζικού πυλώνα, μείωση των έμμεσων φόρων, παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της στεγαστικής και της δημογραφικής κρίσης.Αναφερόμενος στις συνεργασίες στον προοδευτικό χώρο, ο Νίκος Παππάς υποστήριξε ότι η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής της 6ης Ιουνίου αποδείχθηκε ανεφάρμοστη, καθώς –όπως είπε– τόσο η ΕΛΑΣ όσο και ο Αλέξης Τσίπρας ξεκαθάρισαν ότι δεν επιθυμούν μια συντεταγμένη διαδικασία συνεργασίας μεταξύ πολιτικών δυνάμεων.Τόνισε, ωστόσο, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν εγκαταλείπει τη στρατηγική των συνεργασιών, αλλά θεωρεί πως αυτές πρέπει να στηρίζονται σε πολιτική ισοτιμία, δημόσιο προγραμματικό διάλογο, σεβασμό στην αυτοτέλεια των κομμάτων και συλλογικές αποφάσεις, απορρίπτοντας τις προσωπικές διαπραγματεύσεις.Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις πρόσφατες αποχωρήσεις βουλευτών, σημειώνοντας πως οι κοινοβουλευτικές έδρες δεν αποτελούν προσωπική ιδιοκτησία.«Οι πολίτες δεν εξέλεξαν μεμονωμένα πρόσωπα. Κανείς δεν δικαιούται να αντιμετωπίζει την κοινοβουλευτική έδρα ως προσωπική περιουσία ή ως προσωπική αποσκευή που μπορεί να περιφέρεται και να βγαίνει στον πλειστηριασμό», ανέφερε χαρακτηριστικά.Ο κ. Παππάς απηύθυνε ανοικτό κάλεσμα σε όσους απομακρύνθηκαν από τον ΣΥΡΙΖΑ μετά το 2023, αλλά εξακολουθούν, όπως είπε, να πιστεύουν στην ανάγκη ύπαρξης μιας ισχυρής σύγχρονης Αριστεράς.Παράλληλα, υπερασπίστηκε το μοντέλο της συλλογικής ηγεσίας μέχρι τις εθνικές εκλογές, υποστηρίζοντας ότι αποτελεί συνειδητή πολιτική επιλογή, ώστε να αξιοποιηθεί το σύνολο του στελεχιακού δυναμικού και να οργανωθεί η προεκλογική προετοιμασία του κόμματος.Ο ίδιος, χαρακτήρισε τηνκαι τον ραδιοφωνικό σταθμόαναπόσπαστο κομμάτι της ιστορικής διαδρομής της ελληνικής Αριστεράς, προαναγγέλλοντας πρωτοβουλίες για τη στήριξη και την αναβάθμισή τους, ενώ έκλεισε την ομιλία του λέγοντας ότι «ο ιστορικός μας κύκλος δεν έκλεισε» και ότι ο ΣΥΡΙΖΑ «ανοίγει έναν νέο κύκλο» με στόχο την επιστροφή του σε πρωταγωνιστικό ρόλο.

Κλείνοντας την εισήγησή του, ο Νίκος Παππάς επιχείρησε να δώσει το πολιτικό στίγμα της επόμενης ημέρας για τον ΣΥΡΙΖΑ, απορρίπτοντας την κριτική περί «τοξικότητας» του κόμματος.



«Ο ιστορικός μας κύκλος δεν έκλεισε. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν υπήρξε τοξικός. Και δεν είναι τοξικός. Έχει, όμως, υποστεί τοξικές επιθέσεις. Και εκτοξεύεται αυτή η κατηγορία από κάποιους που δεν ήταν μαζί μας όταν κάναμε όλοι μαζί την Αριστερά κυβερνώσα. Αντίθετα, ήταν εναντίον μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Όπως είπε, το κόμμα «ανοίγει έναν νέο κύκλο», προχωρώντας με συλλογική ηγεσία στην εκλογική προετοιμασία, αξιοποιώντας το ιδεολογικό, προγραμματικό και στελεχιακό του δυναμικό, αλλά και τις πολιτικές συμμαχίες που θα διαμορφώσει, με στόχο την παρουσία του στις επόμενες εθνικές εκλογές.