Restart: Μια κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε…

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Μια ανατρεπτική κωμωδία … των Sébastien Azzopardi και Sacha Danino που τιμήθηκε το 2022 στη Γαλλία, με τα Prix Molière (Βραβεία Μολιέρου) ως η καλύτερη κωμωδία της χρονιάς, παρουσιάζεται την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2026. στο ΘΕΑΤΡΟ ΣΥΓΓΡΟΥ 33 σε σκηνοθεσία της Βάνας Πεφάνη.Το RESTART είναι μια κωμωδία για έναν άντρα που, στα σαράντα του, ανακαλύπτει ότι η ζωή που ζει, δεν είναι ακριβώς η ζωή που ονειρεύτηκε. Αυτός ο άνθρωπος είναι ο Μαξ, παγιδευμένος ανάμεσα σε δύο ζωές: τη συμβατική καθημερινότητα που τον αφοπλίζει και σε μια άλλη, εκείνη που γεννιέται από την επιθυμία να ξεκινήσει ξανά. Όχι επειδή όλα έχουν αποτύχει, αλλά επειδή όλα έχουν γίνει επικίνδυνα ασφαλή.Ένα έργο για τις συνέπειες του κάθε «restart». Για τις ζωές που θα μπορούσαν να είχαν υπάρξει, για τις επιλογές που μας καθορίζουν και για τη λεπτή γραμμή ανάμεσα σε αυτό που ζούμε και σε αυτό που ονειρευόμαστε να ζήσουμε.Μια παράσταση γιορτή, παιχνίδι, ένα ρομαντικό ατύχημα. Το κοινό γελάει, ψηφίζει, συγκινείται, εμπλέκεται, σώζει, ανατρέπει και στο τέλος αναρωτιέται αν η ζωή του Μαξ είναι τελικά τόσο διαφορετική από τη δική του.Ένα θέατρο που δεν παριστάνει ότι είναι η ζωή….Ένα θέατρο που αποκαλύπτει πόσο θέατρο είναι η ζωή μας!Από τον Οκτώβριο, το Θέατρο SYGGROU 33 ανοίγει τις πόρτες του σε όλους όσοι θέλουν να κάνουν κάτι, που η κοινωνία μέχρι σήμερα τους επέτρεπε μόνο σε καφέδες, οικογενειακά τραπέζια και σχόλια κάτω από stories.Να αποφασίσουν για τη ζωή ενός άλλου ανθρώπου...Γι’ αυτό τον λόγο, αναζητούνται επειγόντως άνθρωποι με άποψη.Προϋπηρεσία: Αν έχετε πει έστω μία φορά τη φράση «εγώ στη θέση σου…», είστε απολύτως κατάλληλοι. Δεν χρειάζεται εμπειρία. Δεν χρειάζεται λογική. Δεν χρειάζεται να έχετε πετύχει όσα θέλατε, στη δική σας ζωή. Παρακαλούνται οι θεατές να προσέρχονται με καθαρή γνώμη, φορτισμένο ένστικτο και σχετική ανευθυνότητα…