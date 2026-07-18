Το Κουβέιτ στο στόχαστρο του Ιράν: Πυρκαγιές, πολλοί τραυματίες και πλήγματα σε ενεργειακές και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις
Το Κουβέιτ στο στόχαστρο του Ιράν: Πυρκαγιές, πολλοί τραυματίες και πλήγματα σε ενεργειακές και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις
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Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Κουβέιτ ανακοίνωσε σήμερα ότι ιρανικές επιθέσεις προκάλεσαν πυρκαγιές σε δύο σημεία της χώρας, με αποτέλεσμα πολλοί πυροσβέστες να τραυματιστούν, λίγο μετά την επίθεση σε σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και αφαλάτωσης.
Σε ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε στο X, η υπηρεσία ανέφερε ότι επενέβη σε «δύο πυρκαγιές που ξέσπασαν σε δύο διαφορετικούς τόπους στη χώρα», μετά τις τελευταίες ιρανικές επιθέσεις, προσθέτοντας πως η πρώτη πυρκαγιά προκάλεσε «τον τραυματισμό πολλών πυροσβεστών καθώς και ενός εργαζομένου», που απομακρύνθηκαν προκειμένου να λάβουν την απαραίτητη ιατρική φροντίδα.
Λίγο νωρίτερα, το κράτος του Περσικού Κόλπου είχε ανακοινώσει ότι ένας δεύτερος σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και αφαλάτωσης έγινε στόχος επίθεσης από το Ιράν, από την οποία προκλήθηκε πυρκαγιά και διακοπή λειτουργίας αρκετών μονάδων παραγωγής, μία ημέρα μετά από ανάλογη επίθεση σε άλλο σταθμό που επίσης προκάλεσε ζημιές.
Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο Ηλεκτρισμού, Υδάτων και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας δήλωσε ότι η επίθεση αυτή, που εξαπολύθηκε «στο πλαίσιο της απεχθούς ιρανικής επίθεσης», προκάλεσε «πυρκαγιά σε ένα από τα τμήματα του σταθμού, κάτι που κατέστησε αναγκαία τη λήψη προληπτικών μέτρων αναφορικά με τη λειτουργία» του.
Επιπλέον, η εθνική πετρελαϊκή εταιρία του Κουβέιτ έκανε σήμερα λόγο για τραυματίες και υλικές ζημιές έπειτα από ιρανική επίθεση που είχε στόχο πετρελαϊκή εγκατάσταση, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων KUNA. «Ζωτικής σημασίας εγκατάσταση της πετρελαϊκής βιομηχανίας τέθηκε στο στόχαστρο επαναλαμβανόμενων σκληρών ιρανικών επιθέσεων, που προκάλεσαν αρκετούς τραυματισμούς και σημαντικές υλικές ζημιές», ανέφερε η Kuwait Petroleum Corporation, σύμφωνα με το KUNA, διευκρινίζοντας πως η εγκατάσταση εκκενώθηκε και οι τραυματίες έλαβαν ιατρική φροντίδα.
Από τη μεριά του, ο ιρανικός στρατός ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι έβαλε στο στόχαστρο στρατιωτικούς στόχους στο Κουβέιτ και στην Ιορδανία, σε αντίποινα για τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς στην επικράτεια της Ισλαμικής Δημοκρατίας, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση. Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις ανέφεραν ότι στόχευσαν τη στρατιωτική βάση Αλ Ουντίρι και τη βάση Αλί Ας Σαλέμ στο Κουβέιτ και την αεροπορική βάση Αλ Αζράκ στην ανατολική Ιορδανία, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση μέσω Telegram.
Σε ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε στο X, η υπηρεσία ανέφερε ότι επενέβη σε «δύο πυρκαγιές που ξέσπασαν σε δύο διαφορετικούς τόπους στη χώρα», μετά τις τελευταίες ιρανικές επιθέσεις, προσθέτοντας πως η πρώτη πυρκαγιά προκάλεσε «τον τραυματισμό πολλών πυροσβεστών καθώς και ενός εργαζομένου», που απομακρύνθηκαν προκειμένου να λάβουν την απαραίτητη ιατρική φροντίδα.
Second Iranian strike in two days hit a Kuwaiti power/desalination plant, sparking a fire.— Clash Report (@clashreport) July 18, 2026
A similar plant was hit yesterday.
Strikes are part of Iran's ongoing campaign against US military sites in Kuwait (Ali Al Salem base and others).
Kuwait relies on desalination for ~90%… pic.twitter.com/EyTPOwTIsM
Λίγο νωρίτερα, το κράτος του Περσικού Κόλπου είχε ανακοινώσει ότι ένας δεύτερος σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και αφαλάτωσης έγινε στόχος επίθεσης από το Ιράν, από την οποία προκλήθηκε πυρκαγιά και διακοπή λειτουργίας αρκετών μονάδων παραγωγής, μία ημέρα μετά από ανάλογη επίθεση σε άλλο σταθμό που επίσης προκάλεσε ζημιές.
Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο Ηλεκτρισμού, Υδάτων και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας δήλωσε ότι η επίθεση αυτή, που εξαπολύθηκε «στο πλαίσιο της απεχθούς ιρανικής επίθεσης», προκάλεσε «πυρκαγιά σε ένα από τα τμήματα του σταθμού, κάτι που κατέστησε αναγκαία τη λήψη προληπτικών μέτρων αναφορικά με τη λειτουργία» του.
Επιπλέον, η εθνική πετρελαϊκή εταιρία του Κουβέιτ έκανε σήμερα λόγο για τραυματίες και υλικές ζημιές έπειτα από ιρανική επίθεση που είχε στόχο πετρελαϊκή εγκατάσταση, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων KUNA. «Ζωτικής σημασίας εγκατάσταση της πετρελαϊκής βιομηχανίας τέθηκε στο στόχαστρο επαναλαμβανόμενων σκληρών ιρανικών επιθέσεων, που προκάλεσαν αρκετούς τραυματισμούς και σημαντικές υλικές ζημιές», ανέφερε η Kuwait Petroleum Corporation, σύμφωνα με το KUNA, διευκρινίζοντας πως η εγκατάσταση εκκενώθηκε και οι τραυματίες έλαβαν ιατρική φροντίδα.
Από τη μεριά του, ο ιρανικός στρατός ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι έβαλε στο στόχαστρο στρατιωτικούς στόχους στο Κουβέιτ και στην Ιορδανία, σε αντίποινα για τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς στην επικράτεια της Ισλαμικής Δημοκρατίας, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση. Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις ανέφεραν ότι στόχευσαν τη στρατιωτική βάση Αλ Ουντίρι και τη βάση Αλί Ας Σαλέμ στο Κουβέιτ και την αεροπορική βάση Αλ Αζράκ στην ανατολική Ιορδανία, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση μέσω Telegram.
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