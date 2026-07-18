Μητσοτάκης: Η έκθεση της Κομισιόν για το Κράτος Δικαίου διαψεύδει όσους αμαυρώνουν την εικόνα της Ελλάδας
Μητσοτάκης: Η έκθεση της Κομισιόν για το Κράτος Δικαίου διαψεύδει όσους αμαυρώνουν την εικόνα της Ελλάδας
Ο πρωθυπουργός υποστηρίζει ότι η χώρα καταγράφει πρόοδο και σε αυτόν τον τομέα, απαντά στην αντιπολίτευση και προαναγγέλλει νέες θεσμικές μεταρρυθμίσεις με ορίζοντα το 2030
Δεύτερο ευρωπαϊκό «χαρτί» μέσα σε λίγα εικοσιτετράωρα βάζει στο προεκλογικό τραπέζι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επιχειρώντας να αλλάξει τους όρους της πολιτικής σύγκρουσης για τους θεσμούς. Μετά τις εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο πρωθυπουργός αξιοποιεί τώρα την έκθεση της Κομισιόν για το Κράτος Δικαίου και ανεβάζει τους τόνους απέναντι στην αντιπολίτευση.
Στην ανάρτησή του, ο πρωθυπουργός επικαλείται τα συμπεράσματα της έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και απαντά στις κατηγορίες της αντιπολίτευσης για το Κράτος Δικαίου και τη λειτουργία των θεσμών.
«Τα επίσημα στοιχεία αποτελούν την καλύτερη απάντηση στις έωλες κατηγορίες της αντιπολιτευτικής προπαγάνδας», αναφέρει ο κ. Μητσοτάκης, κάνοντας παράλληλα λόγο για «ψεύτικα συνθήματα» με τα οποία, όπως υποστηρίζει, ορισμένοι επιμένουν να αμαυρώνουν την εικόνα της χώρας.
Το βασικό στοιχείο στο οποίο στέκεται είναι ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται πλέον στα 13 από τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που καταγράφουν θετική πορεία σε όλα τα κεφάλαια της έκθεσης. Όπως σημειώνει, η χώρα εμφανίζει βελτίωση σε τέσσερις συστάσεις, έναντι επτά το 2020.
Η χρονική στιγμή προσδίδει στην παρέμβαση ιδιαίτερο πολιτικό βάρος. Η αντιπαράθεση για τη λειτουργία των θεσμών και της Δικαιοσύνης παραμένει ψηλά στην ατζέντα, με τις Βρυξέλλες να έχουν μετατραπεί επανειλημμένα σε πεδίο εσωτερικής πολιτικής σύγκρουσης. Σε αυτό το σκηνικό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προτάσσει την ευρωπαϊκή αξιολόγηση απέναντι στην εικόνα θεσμικής οπισθοδρόμησης που περιγράφει η αντιπολίτευση.
Ο πρωθυπουργός, πάντως, ξεκαθαρίζει ότι η προσπάθεια δεν έχει ολοκληρωθεί. Συνδέει την επόμενη φάση των αλλαγών με την «Ατζέντα για την Ελλάδα του 2030» και τοποθετεί τη θεσμική ανάταξη του κράτους στον πυρήνα του κυβερνητικού σχεδιασμού.
Κομβικός σταθμός σε αυτήν τη διαδρομή θα είναι η Συνταγματική Αναθεώρηση, με τον κ. Μητσοτάκη να προτάσσει την περαιτέρω ενίσχυση της ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης, τον εκσυγχρονισμό του Δημοσίου και την πολύπλευρη προστασία του πολίτη.
«Είναι η ώρα των μεταρρυθμίσεων για τη συλλογική πρόοδο», τονίζει, θέτοντας ως κεντρικό στόχο μια «ισχυρή και δίκαιη Δημοκρατία», την οποία χαρακτηρίζει προϋπόθεση για μια ισχυρή Ελλάδα.
Η πλήρης ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη
«Η φετινή Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κράτος Δικαίου επιβεβαιώνει τη σταθερή πρόοδο της Ελλάδας στον συγκεκριμένο τομέα, σημειώνοντας βελτίωση σε 4 συστάσεις έναντι των 7 του 2020. Έτσι, συγκαταλέγεται, πλέον, στα μόλις 13 κράτη της Ένωσης των «27» τα οποία καταγράφουν θετική πορεία σε όλα τα κεφάλαια.
Τα επίσημα στοιχεία αποτυπώνουν τη θετική τροχιά της χώρας μας, τα τελευταία χρόνια. Αποτελούν, όμως, και την καλύτερη απάντηση στις έωλες κατηγορίες της αντιπολιτευτικής προπαγάνδας. Αλλά, κυρίως, την πιο εμφατική διάψευση όλων όσοι επιμένουν να αμαυρώνουν την εικόνα της πατρίδας μας με ψεύτικα συνθήματα.
Σαφώς και η προσπάθεια συνεχίζεται. Γι’ αυτό και η Ατζέντα για την Ελλάδα του 2030 προτάσσει τη θεσμική ανάταξη του κράτους με κομβικό σταθμό τη Συνταγματική Αναθεώρηση. Η πρότασή μας ενισχύει περαιτέρω την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης. Τον εκσυγχρονισμό του Δημοσίου. Και την πολύπλευρη προστασία του πολίτη.
Είναι, λοιπόν, η ώρα των μεταρρυθμίσεων για τη συλλογική πρόοδο. Αφήνοντας πίσω τις αγκυλώσεις του χθες και ανταποκρινόμενοι στις προκλήσεις του αύριο. Ένα στοίχημα που οφείλουμε να κερδίσουμε, έχοντας την εμπιστοσύνη της κοινωνίας. Γιατί μια ισχυρή και δίκαιη Δημοκρατία είναι προϋπόθεση για μια ισχυρή Ελλάδα».
Στην ανάρτησή του, ο πρωθυπουργός επικαλείται τα συμπεράσματα της έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και απαντά στις κατηγορίες της αντιπολίτευσης για το Κράτος Δικαίου και τη λειτουργία των θεσμών.
«Τα επίσημα στοιχεία αποτελούν την καλύτερη απάντηση στις έωλες κατηγορίες της αντιπολιτευτικής προπαγάνδας», αναφέρει ο κ. Μητσοτάκης, κάνοντας παράλληλα λόγο για «ψεύτικα συνθήματα» με τα οποία, όπως υποστηρίζει, ορισμένοι επιμένουν να αμαυρώνουν την εικόνα της χώρας.
Το βασικό στοιχείο στο οποίο στέκεται είναι ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται πλέον στα 13 από τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που καταγράφουν θετική πορεία σε όλα τα κεφάλαια της έκθεσης. Όπως σημειώνει, η χώρα εμφανίζει βελτίωση σε τέσσερις συστάσεις, έναντι επτά το 2020.
Η χρονική στιγμή προσδίδει στην παρέμβαση ιδιαίτερο πολιτικό βάρος. Η αντιπαράθεση για τη λειτουργία των θεσμών και της Δικαιοσύνης παραμένει ψηλά στην ατζέντα, με τις Βρυξέλλες να έχουν μετατραπεί επανειλημμένα σε πεδίο εσωτερικής πολιτικής σύγκρουσης. Σε αυτό το σκηνικό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προτάσσει την ευρωπαϊκή αξιολόγηση απέναντι στην εικόνα θεσμικής οπισθοδρόμησης που περιγράφει η αντιπολίτευση.
Ο πρωθυπουργός, πάντως, ξεκαθαρίζει ότι η προσπάθεια δεν έχει ολοκληρωθεί. Συνδέει την επόμενη φάση των αλλαγών με την «Ατζέντα για την Ελλάδα του 2030» και τοποθετεί τη θεσμική ανάταξη του κράτους στον πυρήνα του κυβερνητικού σχεδιασμού.
Κομβικός σταθμός σε αυτήν τη διαδρομή θα είναι η Συνταγματική Αναθεώρηση, με τον κ. Μητσοτάκη να προτάσσει την περαιτέρω ενίσχυση της ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης, τον εκσυγχρονισμό του Δημοσίου και την πολύπλευρη προστασία του πολίτη.
«Είναι η ώρα των μεταρρυθμίσεων για τη συλλογική πρόοδο», τονίζει, θέτοντας ως κεντρικό στόχο μια «ισχυρή και δίκαιη Δημοκρατία», την οποία χαρακτηρίζει προϋπόθεση για μια ισχυρή Ελλάδα.
Η πλήρης ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη
«Η φετινή Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κράτος Δικαίου επιβεβαιώνει τη σταθερή πρόοδο της Ελλάδας στον συγκεκριμένο τομέα, σημειώνοντας βελτίωση σε 4 συστάσεις έναντι των 7 του 2020. Έτσι, συγκαταλέγεται, πλέον, στα μόλις 13 κράτη της Ένωσης των «27» τα οποία καταγράφουν θετική πορεία σε όλα τα κεφάλαια.
Τα επίσημα στοιχεία αποτυπώνουν τη θετική τροχιά της χώρας μας, τα τελευταία χρόνια. Αποτελούν, όμως, και την καλύτερη απάντηση στις έωλες κατηγορίες της αντιπολιτευτικής προπαγάνδας. Αλλά, κυρίως, την πιο εμφατική διάψευση όλων όσοι επιμένουν να αμαυρώνουν την εικόνα της πατρίδας μας με ψεύτικα συνθήματα.
Σαφώς και η προσπάθεια συνεχίζεται. Γι’ αυτό και η Ατζέντα για την Ελλάδα του 2030 προτάσσει τη θεσμική ανάταξη του κράτους με κομβικό σταθμό τη Συνταγματική Αναθεώρηση. Η πρότασή μας ενισχύει περαιτέρω την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης. Τον εκσυγχρονισμό του Δημοσίου. Και την πολύπλευρη προστασία του πολίτη.
Είναι, λοιπόν, η ώρα των μεταρρυθμίσεων για τη συλλογική πρόοδο. Αφήνοντας πίσω τις αγκυλώσεις του χθες και ανταποκρινόμενοι στις προκλήσεις του αύριο. Ένα στοίχημα που οφείλουμε να κερδίσουμε, έχοντας την εμπιστοσύνη της κοινωνίας. Γιατί μια ισχυρή και δίκαιη Δημοκρατία είναι προϋπόθεση για μια ισχυρή Ελλάδα».
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