Η εμφάνιση της Τίνας Μεσσαροπούλου με τον Γιώργο Μυλωνάκη σε γάμο, δείτε φωτογραφίες
Η εμφάνιση της Τίνας Μεσσαροπούλου με τον Γιώργο Μυλωνάκη σε γάμο, δείτε φωτογραφίες
Η δημοσιογράφος και ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ πόζαραν αγκαλιασμένοι και χαμογελαστοί
Καλεσμένοι σε γάμο ήταν η Τίνα Μεσσαροπούλου και ο Γιώργος Μυλωνάκης και η δημοσιογράφος μοιράστηκε φωτογραφίες στις οποίες πόζαραν αγκαλιασμένοι και χαμογελαστοί.
Όπως αποκάλυψε η ίδια στα stories της στο Instagram την Παρασκευή 17 Ιουλίου, βρέθηκαν σε κτήμα στα Σπάτα, με την Τίνα Μεσσαροπούλου να έχει επιλέξει ένα κίτρινο φόρεμα, μίνι, με φουσκωτά μανίκια, το οποίο συνδύασε με χρυσά πέδιλα και αξεσουάρ.
Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, ο οποίος το προηγούμενο διάστημα πέρασε μία περιπέτεια υγείας μετά τη ρήξη ανευρύσματος που υπέστη στον εγκέφελο, εμφανίστηκε με σκούρο μπλε κοστούμι και ριγέ πουκάμισο, στο πλευρό της.
Το ζευγάρι φωτογραφήθηκε με τους νεόνυμφους αλλά και με τους υπόλοιπους καλεσμένους και φίλους τους και απόλαυσαν τη βραδιά τους.
Δείτε τις φωτογραφίες
Όπως αποκάλυψε η ίδια στα stories της στο Instagram την Παρασκευή 17 Ιουλίου, βρέθηκαν σε κτήμα στα Σπάτα, με την Τίνα Μεσσαροπούλου να έχει επιλέξει ένα κίτρινο φόρεμα, μίνι, με φουσκωτά μανίκια, το οποίο συνδύασε με χρυσά πέδιλα και αξεσουάρ.
Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, ο οποίος το προηγούμενο διάστημα πέρασε μία περιπέτεια υγείας μετά τη ρήξη ανευρύσματος που υπέστη στον εγκέφελο, εμφανίστηκε με σκούρο μπλε κοστούμι και ριγέ πουκάμισο, στο πλευρό της.
Το ζευγάρι φωτογραφήθηκε με τους νεόνυμφους αλλά και με τους υπόλοιπους καλεσμένους και φίλους τους και απόλαυσαν τη βραδιά τους.
Δείτε τις φωτογραφίες
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