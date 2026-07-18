Αποποινικοποίηση της χρήσης κάνναβης πρότεινε ο Γιώργος Παπανδρέου

Ο Γιώργος Παπανδρέου αναφέρθηκε σε παραδείγματα χωρών που έχουν αποποινικοποιήσει την χρήση, όπως η Πορτογαλλία, λέγοντας ότι δεν μετατράπηκε σε «Μέκκα των ναρκωτικών»