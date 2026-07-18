Η Tyla μπήκε στο μετρό του Λονδίνου και χόρεψε σε στύλο, δείτε βίντεο
Η Tyla μπήκε στο μετρό του Λονδίνου και χόρεψε σε στύλο, δείτε βίντεο
Η τραγουδίστρια προωθεί το νέο της άλμπουμ “APOP” που κυκλοφορεί στις 24 Ιουλίου
Στο μετρό του Λονδίνου εμφανίστηκε η Tyla και χόρεψε σε στύλο, όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφόρησε στο TikTok από επιβάτη.
Η κίνηση αυτή της 24χρονης τραγουδίστριας πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο προώθησης του νέου της άλμπουμ “APOP”, που κυκλοφορεί στις 24 Ιουλίου, με πολλούς να θεωρούν το θέαμα διασκεδαστικό και να αποθεώνουν την τραγουδίστρια.
Αρκετοί, ωστόσο, ενοχλήθηκαν με το συγκεκριμένο στιγμιότυπο και σχολίασαν πως η Tyla δεν συμπεριφέρεται με σοβαρότητα, παρόλα αυτά, φαίνεται πως πέτυχε τον σκοπό της με το βίντεο να κάνει τον γύρο του ίντερνετ.
Δείτε το βίντεο
Η κίνηση αυτή της 24χρονης τραγουδίστριας πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο προώθησης του νέου της άλμπουμ “APOP”, που κυκλοφορεί στις 24 Ιουλίου, με πολλούς να θεωρούν το θέαμα διασκεδαστικό και να αποθεώνουν την τραγουδίστρια.
Αρκετοί, ωστόσο, ενοχλήθηκαν με το συγκεκριμένο στιγμιότυπο και σχολίασαν πως η Tyla δεν συμπεριφέρεται με σοβαρότητα, παρόλα αυτά, φαίνεται πως πέτυχε τον σκοπό της με το βίντεο να κάνει τον γύρο του ίντερνετ.
Δείτε το βίντεο
@rnbculture_ Our South African girl has officially touched down in London @TYLA #tyla #london #tfl ♬ original sound - RnB Culture
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